পানিহাটিতে সিইএসসি ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ! পুড়ল ঝুপড়িও, ঘটনাস্থলে 10 ইঞ্জিন

পানিহাটিতে সিইএসসি ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ! পুড়ল ঝুপড়িও, ঘটনাস্থলে 10 ইঞ্জিন
Massive fire at CESC: স্থানীয়দের দাবি, আগুনের গ্রাসে পড়ে আশপাশের কয়েকটি ঝুপড়িও । ঘটনাস্থলে দমকলের একের পর এক ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ চালাচ্ছে ।
Published : September 13, 2026 at 5:28 PM IST
পানিহাটি, 13 সেপ্টেম্বর: প্রথমে বিকট শব্দ । তারপর আকাশ ছোঁয়া কালো ধোঁয়া । মুহূর্তের মধ্যে সিইএসসি-র বহুতল ভবন থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল আগুনের লেলিহান শিখা । রবিবার দুপুরে পানিহাটির ধানকল মোড় সংলগ্ন বিটি রোড এলাকায় এই ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । আগুন দ্রুত ভবনের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে । স্থানীয়দের দাবি, আগুনের গ্রাসে পড়ে আশপাশের কয়েকটি ঝুপড়িও । প্রায় দু'ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি । ঘটনাস্থলে দমকলের একের পর এক ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ চালাচ্ছে ।
স্থানীয়দের বয়ান অনুযায়ী, দুপুরে আচমকাই একটি প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায় । শব্দের উৎস বুঝে ওঠার আগেই দেখা যায়, ধানকল মোড়ের কাছে সিইএসসি-র ভবন থেকে আগুনের শিখা উঠছে । প্রথমে একটি অংশে আগুন দেখা গেলেও দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে । ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ । আতঙ্কে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন এলাকার বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় দমকল এবং পুলিশকে ।
প্রথমে চার-পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । কিন্তু আগুনের ভয়াবহতা দেখে দ্রুত আরও ইঞ্জিন পাঠানো হয় । পরে দমকলের ইঞ্জিনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় 10টিতে । আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে বাইরে থেকে জল ছুড়েও তা নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের । আগুন কিছুটা কমার পর বুলডোজার দিয়ে ভবনের গেট ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করা হয় ।
প্রাথমিক ভাবে দমকলের অনুমান, ভবনের একটি ট্রান্সফরমারে বিস্ফোরণ থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে । তবে সেটিই অগ্নিকাণ্ডের চূড়ান্ত কারণ কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয় । আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসার পরই ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে কারণ স্পষ্ট হবে বলে দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে ।
আগুনের আঁচ গিয়ে পড়ে ভবনের আশপাশেও । স্থানীয়দের দাবি, কয়েকটি ঝুপড়ি পুড়ে গিয়েছে । ভবনের সামনে থাকা একটি অটোও আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তবে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি । রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় সিইএসসি-র অফিসে কর্মীর সংখ্যা কম থাকায় বড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে ।
অন্যদিকে, আগুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খড়দহ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী । পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত এলাকা খালি করার কাজ শুরু হয় । আগুনের কাছাকাছি সাধারণ মানুষকে যেতে দেওয়া হয়নি । দমকলকর্মীদের কাজে যাতে কোনও বাধা না আসে, সে দিকেও নজর রাখে পুলিশ । বিটি রোডে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয় । রাস্তায় খানিকটা হলেও যানজটের সৃষ্টি হয় ।
ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিজেপির উত্তর কলকাতা শহরতলির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি চণ্ডীচরণ রায়ও । তিনি জানান, আগুনের কারণ এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় । কারণ আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত ভবনের ভিতরে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা কঠিন । তাঁর দাবি, আশপাশের কয়েকটি ঝুপড়িও আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।
অগ্নিকাণ্ডের জেরে পানিহাটি ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবাতেও প্রভাব পড়ে । আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং পরিস্থিতি নিরাপদ রাখতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে । ফলে রবিবারের ছুটির দিনে আচমকা বিদ্যুৎ বিভ্রাটেও সমস্যায় পড়েন এলাকার বাসিন্দারা ।
এখনও পর্যন্ত এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির কোনও খবর নেই । কিন্তু আগুনে সিইএসসি-র ওই ভবনের কতটা ক্ষতি হয়েছে । আশপাশের বসতিতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত, এবং ঠিক কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা স্পষ্ট হবে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসার পর । আপাতত দমকলের একের পর এক ইঞ্জিনের সাহায্যে আগুন নেভানোর কাজ চলছে ৷