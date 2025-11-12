ভয়াবহ বিস্ফোরণ রামেশ্বরপুরে, নিহত এক শিশু, জখম 5

ভয়াবহ বিস্ফোরণ রামেশ্বরপুরে, নিহত এক শিশু, জখম 5
পুলিশ জানিয়েছে, রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারে বিস্ফোরণের জেরে দুর্ঘটনা৷ স্থানীয়দের দাবি, ওই বাড়িতে বোমা মজুত করা থাকতে পারে৷ তার জেরে এই বিস্ফোরণের আশঙ্কা তাঁদের৷
Published : November 12, 2025 at 4:32 PM IST|
Updated : November 12, 2025 at 5:23 PM IST
রামেশ্বরপুর (মুর্শিদাবাদ), 12 নভেম্বর: ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার রামেশ্বরপুর। সেখানে একটি বাড়িতে বুধবার বেলা সাড়ে 12টা নাগাদ বিস্ফোরণ ঘটে। আগুনে পুড়ে যায় পুরো বাড়িটি। আগুনে ঝলসে যায় একই পরিবারের এক শিশু-সহ মোট ছ'জন।
তাঁদের মধ্যে পাঁচজনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই বছর তিনেকের এক শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ৷ তিনি বলেন, ‘‘ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একজন শিশুর মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে। পাঁচজন গুরুতর জখম।’’ হাসপাতাল সূত্রের খবর, বাকিদের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক বলেই হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। এছাড়া গোকর্ণ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও একজনের চিকিৎসা চলছে৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বেলা সাড়ে 12টা নাগাদ ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা গ্রাম। দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে আনিসুর শেখের বাড়ি। সেই সময় এক শিশু-সহ চার মহিলা এবং আনিসুর শেখ নিজে বাড়িতে ছিলেন। বিস্ফোরণের তীব্রতায় গোটা গ্রামে আতঙ্ক ছড়ায়।
সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা সেখানে ছুটে যান৷ আগুন নেভানো হয়৷ ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ৷ স্থানীয়দের সাহায্যে পুলিশ বাড়ি থেকে একের পর আগুনে ঝলসানো মহিলা-পুরুষকে উদ্ধার করে। ছ’জনকে গোকর্ণ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আনা হয় প্রথমে৷ সেখানকার চিকিৎসক পাঁচজনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন।
কান্দি থানার পুলিশ জানিয়েছে, পাঁচজনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অন্য একজনকে গোকর্ণ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। যে ছ’জনকে ঝলসানো অবস্থায় উদ্ধার করা হয়, তাঁদের নাম - আহ্লাদি বিবি, রুলি বিবি, আমিনা পারভিন (3), নুরজাহান খাতুন, আনিসুর শেখ ওরফে ডালিম ও রিজবা বিবি। এঁদের মধ্যে বছর তিনেকের আমিনার মৃত্যু হয়েছে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে৷
কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটল? পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, ‘‘প্রাথমিক তদন্তের পর অনুমান রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’’ স্থানীয় মানুষ অবশ্য দাবি করছেন, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে এতবড় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে না। স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়িতে বোমা মজুত ছিল বলেই আশঙ্কা করছেন।
উল্লেখ্য, জেলা পুলিশ একটি হোয়াটস অ্যাপে নম্বর ছড়িয়ে জেলায় বোমা উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে। গত 3 নভেম্বর থেকে ড্রোন, পুলিশ কুকুর দিয়ে অভিযান শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত মোট 25টি মামলা রুজু করে পুলিশ 925টি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 20 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত তিনদিনে মুর্শিদাবাদের একাধিক থানা থেকে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।
সাধারণ মানুষের দাবি, পুলিশের ধরপাকড় শুরু হওয়ায় আতঙ্কে দুষ্কৃতীরা বোমা লোকানোর চেষ্টা করছে। অনেকে বোমা বাড়িতেই লুকিয়ে রেখেছে বলে বিভিন্ন জায়গা থেকে দাবি উঠে আসছে। স্থানীয়দের প্রশ্ন, আনিসুর শেখের বাড়িতে বোমা লুকানো ছিল না তো?