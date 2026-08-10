লক্ষ্য জুন, 2027: 45 হাজার কোটি বিনিয়োগে মেগা সম্প্রসারণ ইস্কোয়, বঙ্গে বিপুল কর্মসংস্থান !

লক্ষ্য জুন, 2027: 45 হাজার কোটি বিনিয়োগে মেগা সম্প্রসারণ ইস্কোয়, বঙ্গে বিপুল কর্মসংস্থান !
ইস্কোর এই ভোলবদলের বড় দায়িত্বে রয়েছে লারসেন অ্যান্ড টুব্রো (এলঅ্যান্ডটি) । ইস্কোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেল-এর (SAIL) সঙ্গে তাদের ইপিসিসি চুক্তি অনুযায়ী কাজ এগোচ্ছে ।
Published : August 10, 2026 at 3:46 PM IST
কলকাতা, 10 অগস্ট: আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের মুকুটে জুড়তে চলেছে নতুন পালক । দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে রূপ পেতে চলেছে বার্নপুরের ঐতিহাসিক ইস্কো স্টিল প্লান্টের মেগা সম্প্রসারণ প্রকল্প । আধুনিকীকরণের এই কাজ নির্ধারিত সময়সূচি মেনেই দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে । সব ঠিক থাকলে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই সেখানে বাড়তি উৎপাদন শুরু হবে । রাজ্যে ভারী শিল্পের প্রসারে এই পদক্ষেপ বড় ভূমিকা নেবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
বিপুল এই কর্মযজ্ঞের জন্য খরচ ধরা হয়েছে প্রায় 45 হাজার 810.92 কোটি টাকা । সম্প্রসারণের কাজ পুরোপুরি শেষ হলে ইস্কোর উৎপাদন ক্ষমতা এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়বে বলে আশাবাদী সংস্থা । তাদের হিসেব অনুযায়ী, নতুন পরিকাঠামোয় উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে পৌঁছবে 4.08 এমটিপিএ-তে । ইস্কোর এই ভোলবদলের বড় দায়িত্বে রয়েছে লারসেন অ্যান্ড টুব্রো (এলঅ্যান্ডটি) । ইস্কোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেল-এর (SAIL) সঙ্গে তাদের ইপিসিসি চুক্তি অনুযায়ী কাজ এগোচ্ছে ।
পাশাপাশি, ড্যানিয়েলি কোরাস কনসোর্টিয়ামের তত্ত্বাবধানে ব্লাস্ট ফার্নেস প্যাকেজের নির্মাণকাজও অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলছে বলে খবর । ঔপনিবেশিক আমলের ঐতিহ্যবাহী এই কারখানা দীর্ঘদিন ধরেই আধুনিকীকরণের অপেক্ষায় ছিল । সেই কাজ শেষ হলে আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল এক নতুন যুগে প্রবেশ করবে । ঠিক কবে নাগাদ এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে? এ প্রসঙ্গে সংস্থা সূত্রে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী 2027 সালের জুন মাসের মধ্যেই এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা বা কমিশনিং করা হবে ।
এই বিপুল বিনিয়োগ রাজ্যের শিল্পায়নের সার্বিক চিত্রে বড় প্রভাব ফেলবে । অর্থনীতিবিদ ও শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিকাঠামো উন্নয়নের এই উদ্যোগ বাংলার শিল্প মানচিত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ । ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, "এই প্রজেক্ট শুধু ইস্কো নয়, বরং গোটা পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের মানচিত্রে এক বিশাল মাইলফলক । এর ফলে স্থানীয় যুবসমাজ এবং কারিগরি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার মানুষের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হবে, যা রাজ্যের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে ।"
বস্তুত, রাজ্যে নতুন শিল্পের পাশাপাশি কর্মসংস্থান বৃদ্ধিই এখন সকলের প্রধান লক্ষ্য । ইস্কোর এই মেগা প্রজেক্ট সেই লক্ষ্যপূরণে বড় সহায়ক হতে পারে । মূল কারখানা চালুর পাশাপাশি আনুষঙ্গিক পরিবহণ ও ক্ষুদ্র শিল্পেও জোয়ার আসার সম্ভাবনা প্রবল । ইস্কোর হাত ধরেই আগামিদিনে খনি ও শিল্পাঞ্চলে ফের সুদিন ফেরার স্বপ্ন দেখছে বাংলা ।