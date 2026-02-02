ETV Bharat / state

আসানসোলে 'ঠাকুরবাড়ির হেঁশেল', অভিনব খাদ্যমেলায় জনস্রোত

ঠাকুরবাড়ির জনপ্রিয় ফিলিপিনের চিকেন কারি, আনারসী চিকেন কারি, ঠাকুরবাড়ি স্পেশাল কাতলা ফ্রাই থেকে আচার, মালপোয়া, পাটিসাপটা, ঠাকুরবাড়ি স্পেশাল ঘুগনি মিলল এই মেলায় ।

আসানসোলে 'ঠাকুরবাড়ির হেঁশেল' (নিজস্ব চিত্র)
আসানসোল, 2 ফেব্রুয়ারি: বাঙালির মননে, চিন্তনে রবীন্দ্রনাথ । বলা চলে বাঙালি রবীন্দ্রনাথকে ধারণ করে চলে । আবার ভোজন রসিক বাঙালি খাদ্যের বিষয়েও রবীন্দ্র অনুরাগী ৷ জানা যায়, কবিগুরু নিজেও ভোজন রসিক ছিলেন । ঠাকুরবাড়িতে নানান মুখরোচক পদ রান্না হত । বহু নতুন পদের আবিস্কারও হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির রন্ধনশালায় । ঠাকুরবাড়ির হেঁশেলে যে সমস্ত পদ রান্না হতো, জনপ্রিয় সেই পদগুলিকে নিয়েই একটি অভিনব মেলার আয়োজন করা হল আসানসোলে ।

রবিবার আসানসোল আপকার গার্ডেন মাঠে অনুষ্ঠিত হল 'ঠাকুরবাড়ির হেঁশেল' নামক খাদ্য মেলা । আর ঠাকুরবাড়ির মুখরোচক পদের স্বাদ গ্রহণ করতে উপচে পড়ল বাঙালিদের ভিড় । আসানসোলের রবীন্দ্র চর্চা নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা সারা বছর ধরেই বিভিন্ন ভাবে রবীন্দ্রনাথের ওপর নানান অনুষ্ঠান করে চলে । গান, কবিতা, নৃত্যানুষ্ঠান তো রয়েছেই । এছাড়াও বসন্ত উৎসব, বর্ষবরণ-সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানও তারা করে । কিন্তু সবেতেই তারা জড়িয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথকে । এবার সেই রবীন্দ্রচর্চা গ্রুপের উদ্যোগেই রাজ্যে প্রথম আসানসোলেই অনুষ্ঠিত হল 'ঠাকুরবাড়ির হেঁশেল'। এ এক অভিনব খাদ্য মেলা । এই খাদ্য মেলায় ঠাকুরবাড়িতে যে সমস্ত জনপ্রিয় পদ রান্না করা হত, সেই পদগুলিকে নিয়েই এই খাদ্য মেলার আয়োজন করা হয় ।

আসানসোলে 'ঠাকুরবাড়ির হেঁশেল'-এ উপচে পড়া ভিড় (নিজস্ব ভিডিয়ো)

অভিনব এই খাদ্য মেলা বেশ নজর কাড়ে । ঠাকুরবাড়ির জনপ্রিয় ফিলিপিনের চিকেন কারি, আনারসী চিকেন কারি, ঠাকুরবাড়ি স্পেশাল কাতলা ফ্রাই থেকে শুরু করে মুখের স্বাদ পালটানো আচার, মালপোয়া, পাটিসাপটা, ঠাকুরবাড়ি স্পেশাল ঘুগনি, মাছের বিভিন্ন পদ, মটরশুটির কচুরি, পরোটা-সহ নানান পদ এমনকি ঠাকুরবাড়ি স্পেশাল চা-ও পাওয়া গেল এই মেলায় ।

ETV BHARAT
আসানসোলে অভিনব খাদ্যমেলা (নিজস্ব চিত্র)

তবে শুধু খাদ্যমেলাই নয়, ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং ছিল ঠাকুরবাড়ির সাবেকি পোশাকের সাজ প্রতিযোগিতা । এই প্রতিযোগিতাতেও কাদম্বরী দেবী থেকে শুরু করে ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন মহিলাদের এবং বিভিন্ন পোশাকের প্রদর্শনী হয় ও প্রতিযোগিতা হয় । আধুনিক ফ্যাশন শোয়ের জমানায় ঠাকুরবাড়ির সাবেকি 'ফ্যাশন' প্রতিযোগিতা বেশ নজর কাড়ে ।

ETV BHARAT
তিনজন মহিলা একত্রে স্টল দিয়েছেন (নিজস্ব চিত্র)

রবীন্দ্র চর্চা গ্রুপের পক্ষ থেকে সুকৃতীশ নন্দী জানান, "আমরা সারা বছরই রবীন্দ্রনাথকে যাপন করি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে । আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে একজন খাদ্য রসিক ছিলেন । তাই ঠাকুর বাড়ির যে সমস্ত পদ রান্না হত, সেই পদগুলিকে তুলে নিয়ে এসেই আমাদের এই অভিনব মেলার আয়োজন । দারুণ সাড়া পেয়েছি আমরা মানুষের কাছ থেকে । এছাড়াও রয়েছে সাবেকি পোশাক পরিহিতাদের প্রতিযোগিতা । সেটিও বেশ নজর কেড়েছে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে ।"

ETV BHARAT
খেয়ে উচ্ছ্বসিত দর্শনার্থীরা (নিজস্ব চিত্র)

মেলায় অংশ নেওয়া শোভনা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, "আমি ফিলিপিনে চিকেন করি এবং আনারসী চিকেন করে নিয়ে এসেছিলাম । অসাধারণ সাড়া পেয়েছি । আমার সমস্ত খাবার শেষ হয়ে গিয়েছে । মনে হচ্ছে যে এখন এর চেয়ে বেশি বানালে ভালো হত ।" খাবারের স্টলকে আকর্ষণীয় করে তুলতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে সঙ্গে নিয়েই পদের নামের মিশেলে নানান মজার কবিতাও চোখে পড়ল । সেখানেই পাওয়া গেল তিন কন্যের স্টল । তিনজন মহিলা একত্রে ওই স্টল দিয়েছেন । তাঁদের মধ্যে এক মহিলা রুমা দে জানালেন, "আমাদের স্টলে ঠাকুরবাড়ির নানান মুখরোচক খাবারের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ি স্পেশাল চাওয়া পাওয়া যাচ্ছে ।"

ETV BHARAT
ছিল মাছের বিভিন্ন পদ, মটরশুটির কচুরি (নিজস্ব চিত্র)

অংশগ্রহণকারী আরেক মহিলা নুপুর পাঁজা জানালেন, "আমাদের স্টলে ঠাকুরবাড়ি স্পেশাল কাতলা ফ্রাই পাওয়া যাচ্ছে । এছাড়াও ঠাকুরবাড়ি স্পেশাল মালপোয়া, পাটিসাপটা থেকে শুরু করে আরও অনেক কিছুই পাওয়া যাচ্ছে । অসাধারণ এক অনুভূতি হল এ মেলায় এসে । সারা বছর রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই আমরা চলি । এই মেলা যেন আরও একটু প্রাণের উচ্ছ্বাসকে বাড়িয়ে দিল ।"

ETV BHARAT
ঠাকুরবাড়ির কাতলা ফ্রাই, পেঁপের ফুলুরি (নিজস্ব চিত্র)

মেলায় ঘুরতে আসা এক প্রবীণা সুপ্রিয়া সেনগুপ্ত জানালেন, "অনেক নতুন নতুন খাবার চেখে দেখলাম ঠাকুরবাড়িতে । এই সমস্ত পদ রান্না হতো জানাই ছিল না । এই ধরনের অভিনব মেলার কারণে একদিকে যেমন খাওয়া হল, তেমনই ঠাকুরবাড়ির ভোজনরসিকতা জেনেও আমরা সমৃদ্ধ হলাম ।"

ETV BHARAT
মালপোয়া, পাটিসাপটা-সহ রকমারি খাবারের আয়োজন (নিজস্ব চিত্র)

