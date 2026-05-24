আর 'টক টু মেয়র' নয়, এবার মানুষের ভরসা বিধায়কের দরবার

শিলিগুড়িতে শঙ্কর ঘোষের অনুষ্ঠানে উপচে পড়া ভিড় ৷ তৃণমূল সরকারের আমলে যারা সুবিচার পাননি, তাঁরা এবার শঙ্কর ঘোষের উপরই আস্থা রেখে দ্বারস্থ হয়েছেন।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 24, 2026 at 3:51 PM IST

শিলিগুড়ি, 24 মে: দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, সরকারি উদাসীনতা আর বিচারের আশায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছেন মানুষ। কোচবিহার থেকে ফারাক্কা ৷ দূর-দূরান্তের সেই মানুষদের গন্তব্য এখন শিলিগুড়ি। বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের ব্যক্তিগত উদ্যোগে আয়োজিত জন-দরবারে প্রথম দিনেই অভাব-অভিযোগের পাহাড় জমল। বিগত সরকারের আমলে যারা সুবিচার পাননি, তাঁরা এবার শঙ্কর ঘোষের উপরই আস্থা রেখে দ্বারস্থ হয়েছেন।

রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর শিলিগুড়িতে বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের এই বিশেষ অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। শিলিগুড়ির গণ্ডি পেরিয়ে মালদা, ফরাক্কা, কোচবিহার এমনকী আলিপুরদুয়ার থেকেও মানুষ ছুটে এসেছেন তাঁদের সমস্যার কথা জানাতে। অভিযোগকারীদের মতে, বিগত দিনে জনপ্রতিনিধিদের এত কাছ থেকে পাওয়ার সুযোগ তাঁরা পাননি। সুরাহার আশায় মাইলের পর মাইল দূরত্ব তাঁদের কাছে এখন গৌণ ৷

শঙ্করের দরবারে হাজির হয়েছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে পুলিশ কর্মী-সকলেরই অভিযোগ, বিগত সরকারের আমলে তাঁরা চরম প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

স্থানীয় পর্যায়ে 'মেয়রকে বলো' বা অন্যান্য সরকারি পোর্টালে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ অনেকের। 2016 সালের প্যানেলভুক্ত বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা এদিন বিধায়কের সঙ্গে দেখা করেন। কোচবিহার থেকে আসা ডক্টর কৌশিক আচার্য বলেন, "আদালতে দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠেছে, আমরা তার সঙ্গে যুক্ত নই। তবুও চাকরি হারিয়েছি। বর্তমান সরকারের প্রতিনিধির কাছেই তাই ন্যায়বিচারের আশা নিয়ে এসেছি।"

ফারাক্কার শুভাশিস মান্না জানান, তৎকালীন বিরোধী দলনেতা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আজ সেই ভরসাতেই তাঁরা বিধায়কের কাছে এসেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা সুবর্ণা সাহার অভিযোগ, দীর্ঘ বছর ধরে তাঁর পারিবারিক জমি বেদখল হয়ে আছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। অন্যদিকে, পুলিশ কর্মী নন্দিত মজুমদারের অভিযোগ, পুলিশে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও তিনি জমি নিয়ে আর্থিক প্রতারণার শিকার হয়েছেন, কিন্তু বিগত সরকার কোনও অভিযোগই গ্রহণ করেনি।

সাধারণ মানুষের এই বিশাল জনস্রোত এবং তাদের কষ্টের কথা শুনে বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, "বিগত 15 বছরের শাসন ব্যবস্থায় রাজ্যের মানুষ ন্যায়বিচার পাননি। আমি কেবল তাঁদের কথা শোনার মাধ্যম হিসেবে কাজ করছি। বিশেষ করে শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি মুখ্যমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট দফতরে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমি নিয়েছি।"

তিনি আরও জানান, জমি সংক্রান্ত সমস্যা, অসুস্থতা, সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া, এমন একাধিক বিষয় নিয়ে মানুষ এসেছেন। প্রতিটি সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। শিলিগুড়ির এই ঘটনা একদিকে যেমন মানুষের দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, অন্যদিকে তেমনই নতুন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির উপর সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার পারদ যে তুঙ্গে, তাই যেন প্রমাণ করে দিল।

