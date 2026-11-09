ডিসেম্বরে 10 লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ, উপস্থিত থাকতে পারেন মোদি-ভগবতও
Mass Geeta Path in kolkata: সকাল নটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত চলবে গীতাপাঠ। দ্বিতীয়, দ্বাদশ এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ের পাঠ হবে। পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ।
Published : November 9, 2026 at 4:07 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: দেশজুড়ে সনাতনী আচার ও ভাবধারার প্রচার এবং প্রসার করতে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আর এবার তারই সূত্র ধরে ডিসেম্বর মাসের 29 তারিখ বাংলায় 10 লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আসতে পারেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবতও।
এখনও পর্যন্ত ঠিক হয়েছে, ওই দিন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সকাল নটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত চলবে এই গীতাপাঠের কর্মসূচি। দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ অধ্যায় এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ের থেকে পাঠ করা হবে।
মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ (কার্তিক মহারাজ নামেই অধিক পরিচিত) জানিয়েছেন, এবার রাজ্যের জেলা থেকে শুরু করে মহকুমা হয়ে ব্লক স্তর পর্যন্ত গীতাপাঠ আয়োজনের প্রস্তুতির জন্য কমিটি করা হয়েছে। সমস্ত জেলায় প্রচার চালানো হচ্ছে। আগামী মাসে গীতা জয়ন্তীর সূচনায় 29 ডিসেম্বর ব্রিগেডে 10 লক্ষ কণ্ঠে গোটা পাঠের সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে । এছাড়াও আমন্ত্রণ জানানো হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র তথা সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহের মতো দেশের প্রথম সারির নেতাদের। উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ অন্যান্য মন্ত্রী এবং নেতারা।
তিনি আরও বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মন্দির ও মিশনের প্রধানরাও উপস্থিত থাকবেন । উপস্থিত থাকবেন বৈষ্ণব গুরুরাও। যোগগুরু রামদেবের থাকার কথা। কার্তিক মহারাজ জানিয়েছেন, আগামী 12 নভেম্বর এ সংক্রান্ত একটি বৈঠকে বিস্তারিত কর্মসূচি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে । কয়েকটি বিষয়ের রূপরেখাও ঠিক করা হবে।
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত নদিয়ার নবদ্বীপ ধামে প্রথম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠের সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিভিন্ন বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও 1 লক্ষ 37 হাজার মানুষের কণ্ঠে গীতাপাঠ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এরপর শিলিগুড়িতে কাওয়াখালীর মাঠে 1 লক্ষ 27 হাজার মানুষের উপস্থিতিতে গীতাপাঠ হয়েছিল। তারপরের বার ঠিক বিধানসভা নির্বাচনের আগে যাতায়াতের ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রায় 6 লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে গীতাপাঠ হয়েছিল। বাংলার মানুষের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়।
কার্তিক মহারাজ বলেন, "বর্তমান সময়ে শ্রীমদ্ভাগবত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আমাদের মধ্যে তৈরি হওয়া বিশৃঙ্খলতা এবং মানসিক অবসাদকে দূর করতে শ্রীমৎ ভাগবত গীতার প্রয়োজন। প্রতিবারের মতো এবারও সব ধর্মের মানুষজন এই গীতাপাঠ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন।"