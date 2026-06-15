ফাইলেরিয়ার ওষুধ খেলেন মন্ত্রী-আমলারাও ! গোদ নির্মূলে 10 জেলায় মহা-অভিযান

ফাইলেরিয়ার ওষুধ খেলেন মন্ত্রী-আমলারাও ! গোদ নির্মূলে 10 জেলায় মহা-অভিযান
ফাইলেরিয়া-মুক্ত বাংলার লক্ষ্যে আশাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওষুধ খাওয়াবেন ৷ গর্ভবতী মহিলা এবং বিশেষ কিছু অসুখে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অবশ্য ছাড় দেওয়া হয়েছে ।
Published : June 15, 2026 at 4:52 PM IST
কলকাতা, 15 জুন: ফাইলেরিয়া বা গোদ রোগ নির্মূলে বড়সড় উদ্যোগ নিল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর । সোমবার থেকে পশ্চিমবঙ্গের 10 জেলায় শুরু হল বাৎসরিক ফাইলেরিয়া নিবারণ কর্মসূচি বা মাস ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমডিএ) । এই কর্মসূচির আওতায় সংশ্লিষ্ট জেলার বাসিন্দাদের ডাই ইথাইল কার্বামাজিন (ডিইসি) এবং অ্যালবেনডাজোল গোত্রের প্রতিরোধী ওষুধ খাওয়ানো হবে ।
স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, এ বছরের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া এবং হাওড়া জেলা । দুই বছর বয়স থেকে শুরু করে প্রায় সব বয়সের মানুষই এই কর্মসূচির আওতায় থাকবেন । তবে গর্ভবতী মহিলা এবং বিশেষ কিছু অসুখে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এই ওষুধ খাওয়ার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে ।
রাজ্যের লক্ষ্য, 2030 সালের মধ্যে ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত মানুষের হার মোট জনসংখ্যার 1 শতাংশের নীচে নামিয়ে আনা । সেই লক্ষ্যেই সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হবে । আশাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওষুধ পৌঁছে দেবেন । স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ, শুধু ওষুধ বিতরণ করলেই হবে না, মানুষ তা খেয়েছেন কি না, তাও নিশ্চিত করতে হবে । ভর্তি পেটে এই ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
স্বাস্থ্যভবন জানিয়েছে, কিউলেক্স মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায় ফাইলেরিয়া । সাধারণত রাতের দিকে সক্রিয় এই মশার মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটে । রোগে মৃত্যুর আশঙ্কা কম হলেও দীর্ঘমেয়াদে আক্রান্ত ব্যক্তির হাত-পা বা শরীরের বিভিন্ন অংশ অস্বাভাবিকভাবে ফুলে গিয়ে গুরুতর শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে । এর ফলে সামাজিক ও মানসিক সমস্যারও মুখোমুখি হন বহু রোগী ।
হাওড়ায় এ দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার বলেন, "ফাইলেরিয়া নির্মূল শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়, জনপ্রতিনিধিদেরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে । আশাকর্মীরা যাতে ওষুধ খাওয়ানো পর্যন্ত নজরদারি করেন, সে বিষয়েও গুরুত্ব দিতে হবে ।"
স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, "গোদ রোগ বহু মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে । রোগটি সরাসরি প্রাণঘাতী না হলেও আক্রান্তদের সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয় । অনেকেই মানসিক অবসাদে ভোগেন । তাই রোগ নির্মূলে জনসাধারণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি ।"
মন্ত্রী জানান, ফাইলেরিয়া নির্মূল করতে হলে অন্তত 65 থেকে 70 শতাংশ মানুষের নিয়মিত এই ওষুধ খাওয়া প্রয়োজন । বছরে একবার দেওয়া এই দুই ধরনের ওষুধের মধ্যে একটি রক্তে থাকা পরজীবী ধ্বংস করে, অন্যটি শরীরে রোগের বিস্তার রোধে সাহায্য করে ।
এ দিন হাওড়ায় কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম, স্বাস্থ্য অধিকর্তা স্বপন সোরেন-সহ স্বাস্থ্য দফতরের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক । কর্মসূচির সূচনা উপলক্ষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং অন্যান্য আধিকারিকরাও ফাইলেরিয়ার ওষুধ সেবন করেন । স্বাস্থ্য দফতরের আশা, গণ-ওষুধ বিতরণ এবং ব্যাপক জনসচেতনতার মাধ্যমে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ফাইলেরিয়া নির্মূলে উল্লেখযোগ্য সাফল্য মিলবে ।