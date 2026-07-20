ETV Bharat / state

25 লক্ষের বদলে শহিদ পরিবার পেয়েছে 2 লাখ, 21 জুলাইয়ের রিপোর্ট প্রকাশ করে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

2011 সালে ক্ষমতায় আসার পর 21 জুলাই নিয়ে বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্য়ায়ের নেতৃত্বে কমিশন গঠন করে মমতার সরকার ৷

Suvendu Adhikari on 21 July
21 জুলাইয়ের রিপোর্ট প্রকাশ করে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 20, 2026 at 7:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 20 জুলাই: 21 জুলাই কমিশনের তলবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসুরা গেলেও, যাননি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ দীর্ঘদিন ধরে ধামাচাপা দিয়ে রাখা সেই একুশে জুলাই কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে সোমবার বিধানসভায় সরব হলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বিধানসভায় এই সংক্রান্ত বিবৃতি পেশ করার পর বাইরে বেরিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি। কমিশনের সুপারিশ কার্যকর না করা এবং শহিদ পরিবারগুলিকে আর্থিকভাবে বঞ্চনা করার মতো গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট দাবি, পূর্বতন সরকার শুধুমাত্র নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে এই শহিদদের ব্যবহার করেছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, "আমার মনে হয়েছে যে শহিদ পরিবারের প্রতি তাঁর উদাসীনতা, উন্নাসিকতাই প্রকাশ পয়েছে।"

2011 সালে ক্ষমতায় আসার পর 21 জুলাই নিয়ে বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্য়ায়ের নেতৃত্বে কমিশন গঠন করে মমতার সরকার ৷ কিন্ত সেই কমিশনের রিপোর্ট আর সামনে আসেনি ৷ এদিন বিধানসভায় সেই রিপোর্টই প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানে দেখা গেল, মোট 44 জন কমিশনে সাক্ষ দিলেও ডাকা হয়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে ৷ এমনকী শহিদ পরিবার এবং আহতদের জন্য যে আর্থিক ক্ষতিপূরণের সুপারিশ করেছিল কমিশন, তাও বিগত সরকার মানেনি ৷

মুখ্যমন্ত্রী পরিসংখ্যান তুলে ধরে তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশও করেন। তাঁর কথায়, "নিহতদের 25 লক্ষ টাকা দেওয়ার করা কমিশন বললেও তাদের 2 লক্ষ টাকা দিয়েছে গত সরকার। আহতদের 15 হাজার টাকা দিয়েছে।" মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন যে, শহিদদের আত্মবলিদানকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। এই অবিচারের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, "যার উপরে দাঁড়িয়ে বাৎসরিক ডিম-ভাত উৎসবে পরিণত করেছে, সেই যাঁরা আত্মবলিদান দিলেন, তাঁদের প্রতি এই অবিচার তাও একটা কমিশনের সুপারিশ সত্বেও, এটা অপরাধ।"

বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কমিশনের কাজে তৎকালীন তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার চূড়ান্ত অসহযোগিতা করেছিল বলেও এদিন তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, কমিশনের রিপোর্টে সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, তাঁকে রাজ্য থেকে কোনও তথ্য বা নথিপত্র দেওয়া হয়নি। এমনকী, এই ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সাক্ষ্য দিতে যাননি বলে অভিযোগ উঠেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সবচেয়ে বড় সাক্ষী হিসেবে দাবি করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি নিজে সাক্ষ্য দিতে চাননি ৷ ভার্চুয়ালি কমিশনকে তিনি উত্তর দিতে পারতেন।" পাশাপাশি তিনি জানান, প্রয়াত পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকা হলেও তিনি যাননি। মোট 44 জন সাক্ষী কমিশনে গেলেও একজন সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব এবং পুলিশের আধিকারিকদের বাঁচাতেই এই কমিশনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

তবে বর্তমান সরকার যে কোনওভাবেই তথ্য গোপন করবে না, তা এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আশ্বস্ত করেছেন, বিগত সরকারের আমলের সমস্ত তথ্যের কাস্টোডিয়ান হিসেবে তাঁর সরকার তা জনসমক্ষে আনতে প্রস্তুত। যে কেউ চাইলে আরটিআই করে এই তথ্য পেতে পারেন। হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট চাইলে সরকার সমস্ত রিপোর্ট জমা দেবে। যদি দেখা যায় কোনও নথিপত্র গায়েব করা হয়েছে, তবে তৎকালীন দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার এফআইআর করতেও পিছপা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। শহিদ পরিবার চাইলে আইনি প্রক্রিয়াও পুনরায় শুরু করতে তিনি প্রস্তুত। পরিবারের আইনি পদক্ষেপ প্রসঙ্গে তিনি জানান, "তারা যদি কমিশনের সুপারিশ মতো ক্ষতিপূরণও চায় আর নতুন করে এফআইআর করতে চায় বর্তমান সরকার তাদের ওয়েলকাম করছে।"

ইতিমধ্যেই 12 জন নিহতকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বাকি দু’জনের পরিচয় এখনও অজানা, যে বিষয়ে তাদের পরিবারের কাছ থেকেই তথ্য জানার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

সবশেষে, দীর্ঘদিন পর এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার ঘটনাকে সত্যের জয় হিসেবেই দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "সত্য অমর। সত্যের কোনও ক্ষয় নাই। সত্য চিরন্তন। সেই সত্যকে চাপাও দেওয়া যায় না। আজকে সত্যের উন্মোচন।" সাংবাদিকদের একাংশের প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট এবং মেদহীন ভাষায় তিনি জানিয়ে দেন যে, কারও মুখের কথার ভিত্তিতে তিনি কোনও মন্তব্য করবেন না।

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI 21 JULY REPORT
21 জুলাইয়ের রিপোর্ট পেশ
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
21 JULY MARTYR
SUVENDU ADHIKARI ON 21 JULY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.