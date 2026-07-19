ক্ষমতাচ্যুত-আড়াআড়ি বিভক্ত তৃণমূল ! দুই শিবিরের দড়ি টানাটানিতে 21 জুলাইয়ে ব্রাত্য শহিদ পরিবারগুলি
রাজ্যে পালাবদলের পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে ৷ শহিদ দিবসে'র অনুষ্ঠান ঘিরে চলছে দড়ি টানাটানি। শহিদ পরিবারগুলির দাবি, তারা ব্রাত্য ৷
Published : July 19, 2026 at 2:26 PM IST
কলকাতা, 19 জুলাই: দরজায় কড়া নাড়ছে একুশে জুলাই। কিন্তু এবারের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা। 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর তৃণমূল এখন আর রাজ্যের শাসকদল নয়। ক্ষমতা হারানোর পাশাপাশি দলের অন্দরেও বড়সড় ভাঙন ধরেছে। তৃণমূল এখন আড়াআড়িভাবে দুই শিবিরে বিভক্ত। একদিকে রয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর শিবিরের নাম দেওয়া হয়েছে 'আসল তৃণমূল' (তাঁদের দাবি অনুযায়ী) । অন্যদিকে রয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর শিবির পরিচিতি 'কালীঘাট তৃণমূল' হিসেবে।
রাজনৈতিক পালাবদলের সরাসরি প্রভাব পড়েছে একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবসেও। ধর্মতলার চেনা মঞ্চ এবার আর নেই। বদলে দুই বিরোধী শিবির আলাদা আলাদা করে শহিদ দিবস পালন করছে। কিন্তু এই রাজনৈতিক দড়ি টানাটানির মাঝেই 32 বছরের ইতিহাসে প্রথমবার চরম উপেক্ষার শিকার হল বেশ কয়েকটি শহিদ পরিবার। নজিরবিহীনভাবে এবার একুশে জুলাইয়ে কোনও আমন্ত্রণই জুটল না তাঁদের কপালে।
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল সমাবেশ করছে মেয়ো রোডে। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট তৃণমূল কর্মসূচি পালন করছে বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে। দুই শিবিরই নিজেদের শক্তি প্রদর্শনে মরিয়া। কিন্তু যাঁদের আত্মত্যাগের উপর দাঁড়িয়ে এই একুশে জুলাই, সেই শহিদ পরিবারগুলি নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই।
1993 সালের 21 জুলাই পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন 13 তরতাজা যুবক। গত তিন দশক ধরে এই শহিদ পরিবারগুলিকে একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে বিশেষ সম্মান জানানোই ছিল দস্তুর। ক্ষমতায় থাকাকালীন প্রতি বছর নিয়ম করে স্থানীয় তৃণমূল নেতারা ঘটা করে তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আসতেন। যাতায়াত থেকে শুরু করে থাকা-খাওয়া, সব দায়িত্ব নিত দল। কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত হতেই ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। দল এখন দু'টুকরো। আর সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের যাঁতাকলে পড়ে শহিদ পরিবারের সদস্যরা পুরোপুরি ব্রাত্য হয়ে গিয়েছেন।
শহিদ পরিবারের বক্তব্য
সোনারপুরের বাসিন্দা রতন মণ্ডল 1993 সালের 21 জুলাই পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারানো 13 জনের একজন। ঘটনার পর থেকে তাঁর পরিবার প্রতি বছর শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এসেছে। বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর নিয়ম মেনেই তাঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রণপত্র পৌঁছে যেত। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে রতন মণ্ডলের স্ত্রী মহারানী মণ্ডল এবং ছেলে সঞ্জয় মণ্ডল ধর্মতলার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবছরই শহিদ মঞ্চে আলাদা করে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। জানা গিয়েছে, এবার এখনও পর্যন্ত তাঁদের বাড়িতে কোনও আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণ যায়নি।
অন্যদিকে, পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরের শহিদ আব্দুল খালেকের পরিবারেও রয়েছে অন্যরকম আবেগ। তাঁর স্ত্রী কহিনুরা বিবি বরাবরই শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন। কিন্তু তিনি জানিয়েছেন, এবার শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না। যদি কলকাতায় আসতেন তাহলে তিনি কালীঘাট শিবিরের অনুষ্ঠানেই যোগ দিতেন বলে জানিয়েছেন। কহিনুরা বিবির স্পষ্ট কথা, "তৃণমূল বলতে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই চিনি।"
জানা গিয়েছে, একুশে জুলাই একেবারে শিয়রে এসে দাঁড়ালেও অনেক শহিদ পরিবারের কাছে কোনও শিবিরের নেতাই পৌঁছননি। ঋতব্রত তৃণমূল বা কালীঘাট তৃণমূল, কারও তরফ থেকেই তাঁদের কাছে কোনও আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণপত্র যায়নি। স্বভাবতই এই ঘটনায় চরম ক্ষুব্ধ এবং হতাশ ওই পরিবার। যে দলের জন্য তাঁদের ঘরের ছেলে অকালে প্রাণ দিয়েছিল, ক্ষমতা হারাতেই সেই দল তাঁদের বেমালুম ভুলে গেল! নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শহিদ পরিবারের সদস্য অত্যন্ত আক্ষেপের সুরে বলেন, "এতগুলো বছর ধরে আমরা ধর্মতলার মঞ্চে গিয়েছি। আজ দল ক্ষমতায় নেই ৷ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে। তাই আমাদের কথা হয়তো কারও মনে নেই।"
তাঁদের এই আক্ষেপ অমূলক নয়। সারা বছর এই দিনটির জন্যই তাঁরা অপেক্ষা করে থাকেন। সেখানে দাঁড়িয়ে এমন বঞ্চনা তাঁদের কাছে চূড়ান্ত আঘাত। তৃণমূলের অন্দরের এই চরম বিশৃঙ্খলা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। একসময় যাঁদের রক্তের বিনিময়ে তৃণমূলের উত্থান ঘটেছিল, আজ দলের এই দুর্দিনে তাঁরাই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ক্ষমতা হারানোর পর দলের অন্তর্কলহ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সেই জন্যই এই দৃশ্য দেখতে হচ্ছে। দুই শিবিরই এখন নিজেদের 'আসল' বলে প্রমাণে ব্যস্ত। আর এই রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার কদর্য লড়াইয়ে হারিয়ে গিয়েছে একুশে জুলাইয়ের মূল আবেগটাই। 32 বছরের দীর্ঘ ঐতিহ্যে যে নির্মম ছেদ পড়ল, তা বিভক্ত তৃণমূলের বর্তমান রাজনৈতিক দেউলিয়াপনাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে ৷