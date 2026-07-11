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শিক্ষায় 'তৃণমূলী মডেল' বাতিলের দাবি ! উত্তরকন্যা অভিযানে শিক্ষকরা

অভিযোগ, গত 13 বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে ভোকেশনাল শিক্ষাব্যবস্থা বেসরকারি থার্ড পার্টি এজেন্সির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে, যা কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি এবং এনসিইআরটির নির্দেশিকার পরিপন্থী ।

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উত্তরকন্যা অভিযানে এনএসকিউএফ শিক্ষকরা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 11, 2026 at 2:05 PM IST

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শিলিগুড়ি, 10 জুলাই: কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির আলোকে রাজ্যের স্কিল বা ভোকেশনাল শিক্ষাব্যবস্থায় 'এজেন্সি প্রথা' তুলে স্বচ্ছ নিয়োগ ও স্থায়ী বেতন কাঠামোর দাবিতে শুক্রবার উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক সদর দফতর উত্তরকন্যা অভিযানে সামিল হলেন ন্যাশনাল স্কিল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (এনএসকিউএফ) এর শিক্ষকরা । শিলিগুড়ির কাওয়াখালি থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি ঘিরে দিনভর উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ।

'ইউনাইটেড ডব্লিউবি এনএসকিউএফ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন' এর ডাকে শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা উত্তরকন্যার উদ্দেশে মিছিল শুরু করেন । তবে তিনবাত্তি মোড়ে পৌঁছতেই পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে তাঁদের আটকে দেয় । এরপর আন্দোলনকারীরা এশিয়ান হাইওয়ের উপর অবস্থান বিক্ষোভে বসেন । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী । পরে পুলিশের মধ্যস্থতায় পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল উত্তরকন্যায় গিয়ে প্রশাসনের কর্তাদের হাতে স্মারকলিপি জমা দেয় ।

শিক্ষায় 'তৃণমূলী মডেল' বাতিলের দাবি ! উত্তরকন্যা অভিযানে এনএসকিউএফ শিক্ষকরা (ইটিভি ভারত)

আন্দোলনকারী শিক্ষকদের অভিযোগ, গত 13 বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে ভোকেশনাল শিক্ষাব্যবস্থা বেসরকারি থার্ড পার্টি এজেন্সির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে, যা কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি এবং এনসিইআরটির নির্দেশিকার পরিপন্থী । তাঁদের দাবি, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মূলধারার শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত এই স্কিল এডুকেশন দেশের অন্য রাজ্যে স্বচ্ছ ব্যবস্থায় পরিচালিত হলেও পশ্চিমবঙ্গে তা কার্যত বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ।

সংগঠনের অভিযোগ, কারিগরি শিক্ষা দফতরের এনএসকিউএফ সেলের একাংশের মদতেই এই এজেন্সি-ভিত্তিক ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। এর ফলে একদিকে যেমন উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন, অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদের ল্যাবরেটরি, বই ও অন্যান্য শিক্ষাসামগ্রীর জন্য বরাদ্দ অর্থের যথাযথ ব্যবহারও হচ্ছে না।

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বিক্ষোভে শিক্ষকরা (নিজস্ব চিত্র)

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি নিরুপম কোলে বলেন, "2013 সালে এনসিইআরটির নির্দেশিকা মেনে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা কাজে যোগ দিয়েছিলাম। তখন আমাদের বেতন ছিল প্রায় একজন সহকারী শিক্ষকের সমান। কিন্তু 13 বছর কেটে গেলেও বেতন কাঠামোর কোনও উন্নতি হয়নি। অন্য রাজ্যে একই যোগ্যতার শিক্ষকরা আমাদের তুলনায় দুই থেকে তিন গুণ বেশি বেতন পান।"

তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে ভোকেশনাল শিক্ষায় এজেন্সি-নির্ভর ব্যবস্থা চালু করে দুর্নীতি ও শোষণের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে এই ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সরাসরি নিয়োগ এবং উন্নত বেতন কাঠামোর প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনও সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।

শিক্ষকদের দাবি, আগামী 15 অগস্টের মধ্যে এজেন্সি প্রথা সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে তাঁদের স্কুল শিক্ষা দফতরের অধীনে সরাসরি আনা, স্থায়ী বেতন কাঠামো চালু করা এবং অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেতন নিশ্চিত করতে হবে।

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উত্তরকন্যা অভিযান (নিজস্ব চিত্র)

সংগঠনের দাবি, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 3,110 জন এনএসকিউএফ শিক্ষক আছেন । তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে একই কাজ করেও তাঁরা চাকরির নিরাপত্তা, নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো এবং সরকারি কর্মীর মর্যাদা- কোনওটিই পাননি । তাই আর প্রতিশ্রুতি নয়, এবার দ্রুত প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা ।

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NSQF TEACHERS
এনএসকিউএফ শিক্ষক
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