SIR শুরুর আগেই সুখবর! 2002-এর তালিকায় মিলল রাজ্যের 3 কোটি 48 লক্ষ ভোটারের নাম

SIR শুরুর আগেই সুখবর! 2002-এর তালিকায় মিলল রাজ্যের 3 কোটি 48 লক্ষ ভোটারের নাম
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ক্ষেত্রে ম্যাপিং ও ম্যাচিংয়ের কাজ শেষ করার সময়সীমা 18 অক্টোবর পর্যন্ত করা হয়েছে ।
Published : October 16, 2025 at 4:15 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: রাজ্যে ভোটার তালিকার নিবিড় ও বিশেষ সংশোধন বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়া (SIR) চালু সময়ের অপেক্ষা ৷ তার আগে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকায় থাকা নাম ম্যাপিং ও ম্যাচিংয়ের কাজ ৷ বুধবারই সেই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের তরফে । তবে এখনও পর্যন্ত 23টির মধ্যে সাতটি নির্বাচনী জেলায় ম্যাপিং এবং ম্যাচিংয়ের প্রক্রিয়ার কাজ শেষ হয়েছে । তবে বাকি জেলাগুলিতে আর মাত্র কিছু কাজই বাকি রয়েছে বলেই জানিয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নির্বাচনী আধিকারিক ।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, সবকটি জেলা মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ইসিআই পোর্টালে 3 কোটি 48 লক্ষ ভোটারের নাম ম্যাচ করে আপলোড করা হয়েছে । তবে দ্রুত বাকি থাকা সব জেলার ম্যাপিংয়ের কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন । জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার জন্য একজন অতিরিক্ত সিইও-স্তরের কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করা হতে পারে ।
মূলত, বিহারের মডেলকে সামনে রেখেই পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা দেশে চালু হবে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়া বা এসআইআর । 2002 সালে যখন রাজ্যে এসআইআর হয়েছিল, তখন পুরো প্রক্রিয়া হয়েছিল হাতে কলমেই । অনলাইনে বা কম্পিউটারের মাধ্যমে করার কোনও অবকাশ তখন ছিল না । তবে এবার পুরো প্রক্রিয়া হচ্ছে অনলাইনের মাধ্যমে । তাই এসআইআর শুরু হওয়ার আগে কিছুটা কাজ এগিয়ে রাখতে চাইছে নির্বাচন কমিশন ৷ তাই ম্যাপিং এবং চেকিংয়ের কাজ করা হচ্ছে ।
নির্বাচন কমিশন এটিকে একটি 'টেবিল টপ এক্সারসাইজ ' বলেই মনে করছে । অর্থাৎ 2002-এর ড্রাফট রোলের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত ভোটার তালিকায় যতজনের নাম উঠেছে, সেইসব এক এক করে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে ৷ যাতে চূড়ান্ত নাম তোলার সময় ইআরও'দের আর ওই ভোটারদের হিয়ারিংয়ের জন্য ডাকতে না হয় । তাই দুBটি রোলেই যাঁদের নাম মিলে যাচ্ছে, সেইসব ভোটারদের ক্ষেত্রে আর কোনও সমস্যা থাকছে না ।
তবে যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় থাকছে না সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ যদিও অনেকের নাম না থাকাই স্বাভাবিক ৷ কারণ, এই 23 বছরে বহু ভোটারের মৃত্যু হয়েছে ৷ আবার অনেকে হয়তো অন্যত্র চলে গিয়েছেন ৷ কিংবা অন্য কোনও কারণে নাম তুলতে পারেননি । সেই ক্ষেত্রে এসআইআর চালু হলে আবারও ভোটার তালিকায় নাম তোলার অবকাশ থাকবে । যদিও এই ম্যাপিংয়ের কাজ এসআইআর চালু হওয়ার আগেই শেষ করতে হবে ৷ প্রাথমিকভাবে 15 অক্টোবর এই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল ৷ তবে দেখা যাচ্ছে যে, সাতটি জেলা ছাড়া বাকি জেলাগুলোর এখনও কমবেশি কিছু কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে ।
এদিকে গুরুত্বপূর্ণভাবে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে তুলনামূলকভাবে সময়ের মধ্যেই অনেকটা কাজ এগিয়ে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ যদিও ওই জেলাগুলির ক্ষেত্রে ম্যাপিং ও ম্যাচিংয়ের কাজ শেষ করার এই সময়সীমা বাড়িয়ে 18 অক্টোবর পর্যন্ত করা হয়েছে । রাজ্যের 23টি নির্বাচনী জেলার মধ্যে মাত্র সাতটি জেলা কাজ সম্পন্ন হয়েছে । এই সাতটি জেলার দাবি অনুসারে ম্যাচিংয়ের শতাংশ হল: (আনুমানিক তথ্য) ঝাড়গ্রাম-51.36 শতাংশ, পশ্চিম মেদিনীপুর-62.94 শতাংশ, কালিম্পং-65.27 শতাংশ, আলিপুরদুয়ার-53.73 শতাংশ, পুরুলিয়া-61.29 শতাংশ, কলকাতা উত্তর-55.35 শতাংশ, মালদা-54.49 শতাংশ ।
নির্বাচনী কর্মকর্তারা মনে করছেন, গত 23 বছরে কলকাতার শহরতলির অঞ্চলে দ্রুত নগরায়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এই ম্যাপিং ও ম্যাচিংয়ের কাজে বিলম্ব হচ্ছে । বিপুল সংখ্যক মানুষ কলকাতা থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছেন । পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্য থেকে মানুষজন এই রাজ্যে এসে বসবাস করছেন । 2002 সালে এই জেলাগুলিতে ভোটার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিল, যার ফলে পুরনো তথ্যের উপর ভিত্তি করে নতুন তথ্য ম্যাপ করা কঠিন হয়ে পড়ছে ।