মাথার দাম 7 লাখ ! ঝাড়খণ্ড থেকে মাওবাদী নেতা-নেত্রীর আত্মসমর্পণ লালবাজারে

মাথার দাম 7 লাখ ! ঝাড়খণ্ড থেকে মাওবাদী নেতা-নেত্রীর আত্মসমর্পণ লালবাজারে
Maoist leaders surrender: দুই মাওবাদীর বিরুদ্ধে একাধিক নাশকতামূলক ও অপরাধমূলক মামলা রয়েছে । শীঘ্রই ঝাড়খণ্ড পুলিশের একটি দল কলকাতায় এসে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে ।
Published : October 23, 2026 at 12:32 PM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: রাজ্যে মাওবাদী দমন ও তাদের মূলস্রোতে ফেরানোর উদ্যোগে ফের বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশ । দীর্ঘদিনের আত্মগোপন ও সশস্ত্র পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন দুই শীর্ষ মাওবাদী নেতা-নেত্রী, মঙ্গল ও মালতী । শুক্রবার কলকাতার লালবাজারে এসে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেন তাঁরা । এই ঘটনায় রাজ্য তথা দেশের নিরাপত্তা মহলে বড় স্বস্তি মিলেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, আত্মসমর্পণকারী মাওবাদী নেতা মঙ্গলের মাথার দাম ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা । অন্যদিকে, মাওবাদী নেত্রী মালতীর মাথার দাম দু'লক্ষ টাকা ধার্য করেছিল ঝাড়খণ্ড পুলিশ । সবমিলিয়ে এই দুই শীর্ষ নেতার মাথার উপর মোট সাত লক্ষ টাকার পুরষ্কার ঘোষণা করা ছিল ।
আত্মসমর্পণের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মাওবাদী নেতা মঙ্গল যে বার্তা দিয়েছেন, তা খুবই তাৎপর্যবহ । তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "অস্ত্র হাতে তুলে সমাজের কোনও মঙ্গল হয় না । ধ্বংস আর রক্তপাত ছাড়া এর মাধ্যমে কিছু অর্জন করা যায় না । এই উপলব্ধি থেকেই আমরা হিংসার পথ ছেড়ে জীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আত্মসমর্পণ করলাম ।"
পুলিশ সূত্রে খবর, এই দুই মাওবাদীর বিরুদ্ধে একাধিক নাশকতামূলক ও অপরাধমূলক মামলা রয়েছে । বিশেষ করে, মাওবাদী নেতা মঙ্গলের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি থানায় একাধিক গুরুতর মামলা ঝুলে রয়েছে । শালবনি-সহ জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকায় অতীতে ঘটে যাওয়া একাধিক মাওবাদী হানার ঘটনায় তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে ।
এই হাই-প্রোফাইল আত্মসমর্পণের বিষয়ে কলকাতার নগরপাল অজয় নন্দ একটি বিশেষ প্রেস ব্রিফিংয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন । নগরপাল জানান, "এই দুই মাওবাদী নেতা-নেত্রীর মাথার মোট দাম ছিল সাত লক্ষ টাকা । এর মধ্যে মালতীর মাথার দাম দুই লক্ষ এবং মঙ্গলের মাথার দাম পাঁচ লক্ষ টাকা রেখেছিল ঝাড়খণ্ড পুলিশ ।"
তিনি আরও জানান, যেহেতু মঙ্গল ও মালতীর বিরুদ্ধে ভিন রাজ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে, তাই আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে । খুব শীঘ্রই ঝাড়খণ্ড পুলিশের একটি বিশেষ দল কলকাতায় এসে লালবাজারে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে । পাশাপাশি, রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট নীতি ও পুনর্বাসন প্যাকেজ মেনে কীভাবে তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায় এবং সমাজের মূলস্রোতে পুনর্বাসিত করা যায়, সেই বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখছে কলকাতা পুলিশ ।
লালবাজার সূত্রের খবর, ধৃত দুই মাওবাদীর কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে । লালবাজারের এই পদক্ষেপে মাওবাদীদের সশস্ত্র আন্দোলনে আরও একটি বড় ধাক্কা লাগল বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা । একইসঙ্গে, জঙ্গলমহল-সহ বিভিন্ন প্রান্তের বাকি উগ্রপন্থীদের কাছেও এটি একটি জোরালো বার্তা দিল যে, হিংসার পথ ছেড়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফেরার পথ এখনও খোলা রয়েছে ।