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শালবনিতে পুলিশের জালে আকাশ 'ঘনিষ্ঠ' মাওবাদী দম্পতি ! মাথার দাম ছিল 7 লক্ষ টাকা

Maoist couple arrested: রাজু-মালতীর সঙ্গে আরও কার কার যোগাযোগ ছিল এবং তাঁরা কোথায় আত্মগোপন করেছিলেন, জেরায় জানার চেষ্টা করছে এসটিএফ ৷

Maoist couple arrest
ঝৃত দম্পতি, পাশে আকাশ (বাম দিক থেকে) (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2026 at 2:00 PM IST

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শালবনি, 20 সেপ্টেম্বর: শীর্ষ মাওবাদী নেতা অসীম মণ্ডল ওরফে 'আকাশ'-এর গ্রেফতারির পর এ বার তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত আরও দুই সদস্যকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (STF) । পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির জঙ্গলঘেরা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই মাওবাদী নেতা এবং তাঁর স্ত্রীকে । ধৃত মাওবাদী নেতা রাজু মাহাতো পতিত পবন মাহাতো এবং 'মঙ্গল' নামেও পরিচিত । পুলিশ সূত্রের দাবি, তাঁর মাথার দাম ছিল 5 লক্ষ টাকা । তাঁর স্ত্রী মালতী মুর্মু ওরফে 'মালা'-র খোঁজ পেতে 2 লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে ।

সূত্রের খবর, শালবনি থানার অন্তর্গত 5 নম্বর লালগেড়িয়া এলাকার সরবেড়িয়া গ্রামে গোপন অভিযান চালিয়ে ওই দু'জনকে আটক করে STF । দীর্ঘ দিন ধরেই তাঁদের গতিবিধির উপর নজর ছিল তদন্তকারীদের । শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের খোঁজ মেলে । গ্রেফতারির পর দু'জনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । যদিও এই গ্রেফতারির বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পুলিশের কোনও আধিকারিকের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ফলে, ধৃত দু’জনের বিরুদ্ধে ঠিক কী কী অভিযোগ রয়েছে এবং তাঁদের কাছ থেকে কী ধরনের সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।

Maoist couple arrest
ধৃত মাওবাদী দম্পতি (ইটিভি ভারত)

তবে, এই গ্রেফতারির নেপথ্যে কয়েক দিন আগে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থেকে শীর্ষ মাওবাদী নেতা অসীম মণ্ডল ওরফে 'আকাশ'-এর গ্রেফতারির যোগ রয়েছে বলে তদন্তকারী সূত্রে দাবি । দীর্ঘ সময় ধরে নিরাপত্তা সংস্থাগুলির নজরে থাকা আকাশকে পটাশপুর-1 ব্লকের নৈপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মনীনাথপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছিল STF । তাঁর খোঁজ পেতে এক কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল ।

তদন্তকারীদের দাবি, প্রায় চার দশক ধরে মাওবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অসীম মণ্ডল । সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে তাঁর যোগ এবং পশ্চিমবঙ্গে মাওবাদী সংগঠনের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলেও নিরাপত্তা সংস্থাগুলির দাবি । দীর্ঘ সময় জঙ্গল এলাকায় আত্মগোপনে থাকার পর সাম্প্রতিক সময়ে তিনি লোকালয়ে যাতায়াত শুরু করেছিলেন বলে তদন্তকারীদের সূত্রে খবর । সেই সূত্র ধরেই পটাশপুরে তাঁর অবস্থানের সন্ধান মেলে ।

প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আকাশ ওই এলাকায় এসেছিলেন । শ্বশুরবাড়ির এলাকায় তাঁর অবস্থানের খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে STF । আকাশের গ্রেফতারির পরেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ থাকা ব্যক্তিদের সম্পর্কে খোঁজ শুরু হয় । সেই তদন্তের সূত্র ধরেই রাজু মাহাতো এবং মালতী মুর্মুর নাম জানতে পারেন তদন্তকারীরা । এর পর তাঁদের গতিবিধির উপর নজরদারি বাড়ানো হয় । শেষ পর্যন্ত শালবনির সরবেড়িয়া এলাকায় তাঁদের অবস্থানের খবর পেয়ে অভিযান চালায় STF ।

একই সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী, দু'জনের খোঁজ পেতে পুরস্কার ঘোষিত ছিল বলে তাঁদের গ্রেফতারিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে । বিশেষ করে আকাশের মতো দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তা সংস্থার নজরে থাকা এক শীর্ষ নেতার গ্রেফতারির পর তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সন্ধান পাওয়া মাওবাদী নেটওয়ার্কের পুরনো যোগসূত্র খতিয়ে দেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে । এখন STF-এর জিজ্ঞাসাবাদে কী তথ্য উঠে আসে, রাজু-মালতীর সঙ্গে আরও কার কার যোগাযোগ ছিল এবং তাঁরা কোথায় কোথায় আত্মগোপন করেছিলেন- সেই দিকেই নজর তদন্তকারীদের ।

TAGGED:

SALBONI
SPECIAL TASK FORCE
মাওবাদী নেতা গ্রেফতার
শালবনি
MAOIST COUPLE ARREST

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