ব্যাংককের যাত্রীর ব্যাগ খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ ! কলকাতা বিমানবন্দরে উদ্ধার 707টি বিদেশি কচ্ছপ
উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলি বিদেশি 'রেড ইয়ার্ড স্লাইডার' প্রজাতির । বন্যপ্রাণীদের বাজারে পোষ্য হিসেবে এই ধরনের কচ্ছপের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে ।
Published : July 23, 2026 at 12:44 PM IST
কলকাতা, 23 জুলাই: বিমানযাত্রীর লাগেজ থেকে অদ্ভূত শব্দ শুনে সন্দেহ হয় শুল্ক দফতরের আধিকারিকদের । ব্যাগ খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ তাঁদের ৷ উদ্ধার হল সাতশোর বেশি বিদেশি প্রজাতির জীবিত কচ্ছপ । ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৷ ব্যাংকক থেকে আসা এক যাত্রীর ট্রলি ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে 707টি কচ্ছপ উদ্ধার করেছেন শুল্ক দফতরের এয়ার ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (AIU) আধিকারিকরা ।
বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ব্যাংকক থেকে বিমানটি কলকাতায় অবতরণ করে । বিমান থেকে নেমে শুল্ক দফতরের 'গ্রিন চ্যানেল' পার হওয়ার সময় এক যাত্রীর হাঁটাচলা ও গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় কর্তব্যরত আধিকারিকদের । ঠিক সেই সময় তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যাগের ভিতর থেকে হালকা নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পান বিমানবন্দর কর্মীরা ।
মুহূর্তের মধ্যে ওই যাত্রীকে আটক করে 'গ্রিন চ্যানেল'ই থামিয়ে দেওয়া হয় । ট্রলিটি পরীক্ষা করে শুল্ক দফতরের এয়ার ইন্টেলিজেন্স টিম । ব্যাগ খুলতেই দেখা যায়, ভিতরে প্লাস্টিক ও অন্যান্য সামগ্রীর নীচে ঠাসাঠাসি করে রয়েছে শ'য়ে শ'য়ে ছোট কচ্ছপ । গণনার পর দেখা যায়, ব্যাগে মোট 707টি জীবিত কচ্ছপ রয়েছে ।
শুল্ক দফতর জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলি বিদেশি 'রেড ইয়ার্ড স্লাইডার' প্রজাতির । বন্যপ্রাণীদের বাজারে পোষ্য হিসেবে এই ধরনের কচ্ছপের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে । অত্যন্ত নির্মমভাবে এত বিপুল সংখ্যক পাচারের চেষ্টার অভিযোগে ওই যাত্রীকে আটক করা হয়েছে । তিনি ব্যাংককের কোথা থেকে কচ্ছপগুলি সংগ্রহ করেছিলেন এবং ভারতের কোন বাজারে বা কার কাছে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এগুলি পাচার করা হচ্ছিল, তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে শুল্ক দফতর ।
এই ঘটনার পিছনে আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণ পাচারকারী কোনও বড় চক্র জড়িত রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । পাশাপাশি, ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না, সেই বিষয়টিও দেখা হচ্ছে ৷ বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ও শুল্ক আইনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।
এর আগে রাজ্যে একাধিকবার ট্রেনে করে কচ্ছপ পাচারের ঘটনা সামনে এসেছে ৷ এবার পাচারকারীরা মাধ্যম করেছে বিমান ৷