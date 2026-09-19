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রেল লাইনে কাজের জেরে বাতিল বহু ট্রেন, বদলাচ্ছে যাত্রাপথও

Trains Cancelled: দানাপুর বিভাগের রাজেন্দ্র পুল, হাতিদহ জংশন এবং সোনপুর ডিভিশনের দিনকর গ্রাম সিমরিয়া স্টেশনে ইন্টারলকিং কাজের কারণে ব্যাহত হবে পরিষেবা।

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বাতিল বহু ট্রেন, বদলাচ্ছে যাত্রাপথও (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2026 at 3:43 PM IST

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কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: পূর্ব-মধ্য রেলের রাজেন্দ্র পুলের কাজ চলায় 21 সেপ্টেম্বর থেকে 4 অক্টোবর পর্যন্ত ট্রেন চলাচলে বড়সড় বদল করল পূর্ব রেলওয়ে ৷ রাজেন্দ্র পুল স্টেশনে নতুন সেতুকে ডবল লাইনের সঙ্গে যুক্ত করা এবং দিনকর গ্রাম সিমরিয়া ও বারৌনি স্টেশনের মধ্যে মূল লাইনের সংযোগ তৈরির কাজ হবে।

আর সেই কারণে দানাপুর বিভাগের রাজেন্দ্র পুল, হাতিদহ জংশন আপার, তাল, রামপুর দুমরা এবং সোনপুর ডিভিশনের দিনকর গ্রাম সিমরিয়া স্টেশনে প্রি-নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজ চলবে। 21 সেপ্টেম্বর থেকে প্রি-নন-ইন্টারলকিং কাজ শুরু হয়ে 4 অক্টোবর পর্যন্ত নন-ইন্টারলকিং কাজ চলবে। যার জেরে পূর্ব রেলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে ৷ ঘুরপথে চালানো, যাত্রা সংক্ষিপ্ত করা এবং সময়ও পরিবর্তন করা হয়েছে।

বাতিল হওয়া ট্রেন: 20 সেপ্টেম্বর থেকে 4 অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন দিনে বাতিল থাকবে 13029 হাওড়া-মোকামা এক্সপ্রেস, 13030 মোকামা-হাওড়া এক্সপ্রেস, 13031 হাওড়া-জয়নগর এক্সপ্রেস, 13032 জয়নগর-হাওড়া এক্সপ্রেস, 13043 হাওড়া-রক্সৌল এক্সপ্রেস, 13044 রক্সৌল-হাওড়া এক্সপ্রেস, 13105 শিয়ালদা-বলিয়া এক্সপ্রেস, 13106 বলিয়া-শিয়ালদা এক্সপ্রেস, 13121 কলকাতা-গাজিপুর সিটি সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, 13122 গাজিপুর সিটি-কলকাতা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, 13127 কলকাতা-আরা গরিব রথ এক্সপ্রেস, 13128 আরা-কলকাতা গরিব রথ এক্সপ্রেস, 13135 কলকাতা-জয়নগর সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, 13136 জয়নগর-কলকাতা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, 13137 কলকাতা-আজমগড় সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, 13138 আজমগড়-কলকাতা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, 13155 কলকাতা-সীতামঢ়ি মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস, 13156 সীতামঢ়ি-কলকাতা মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস, 13157 কলকাতা-মুজফ্‌ফরপুর তিরহুত এক্সপ্রেস, 13158 মুজফ্‌ফরপুর-কলকাতা তিরহুত এক্সপ্রেস, 13165 কলকাতা-সীতামঢ়ি এক্সপ্রেস, 13166 সীতামঢ়ি-কলকাতা এক্সপ্রেস, 13185 শিয়ালদা-জয়নগর গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস এবং 13186 জয়নগর-শিয়ালদা গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস।

বাতিলের তালিকায় আরও রয়েছে 13415 মালদা টাউন-পটনা এক্সপ্রেস, 13146 পটনা-মালদা টাউন এক্সপ্রেস, 13419/13420 ভাগলপুর-মুজফ্‌ফরপুর-ভাগলপুর জনসেবা এক্সপ্রেস, 13423 ভাগলপুর-আজমের সাপ্তাহিক হামসফর এক্সপ্রেস, 13424 আজমের-ভাগলপুর সাপ্তাহিক হামসফর এক্সপ্রেস, 13429 মালদা টাউন-আনন্দ বিহার টার্মিনাল সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, 13430 আনন্দ বিহার টার্মিনাল-মালদা টাউন সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, 13507 আসানসোল-গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস, 13508 গোরক্ষপুর-আসানসোল এক্সপ্রেস, 13509 আসানসোল-গোন্ডা এক্সপ্রেস, 13510 গোন্ডা-আসানসোল এক্সপ্রেস, 14003 মালদা টাউন-নয়াদিল্লি এক্সপ্রেস, 14004 নয়াদিল্লি-মালদা টাউন এক্সপ্রেস, 15233 কলকাতা-দরভাঙ্গা মৈথিলি এক্সপ্রেস, 15234 দরভাঙ্গা-কলকাতা মৈথিলি এক্সপ্রেস, 15235 হাওড়া-দরভঙ্গা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, 15236 দরভাঙ্গা-হাওড়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, 15271 হাওড়া-মুজফ্‌ফরপুর জনসাধারণ এক্সপ্রেস এবং 15272 মুজফ্‌ফরপুর-হাওড়া জনসাধারণ এক্সপ্রেস।

এছাড়াও বাতিল থাকবে 18105 রাউরকেলা-জয়নগর এক্সপ্রেস, 18106 জয়নগর-রাউরকেলা এক্সপ্রেস, 18119 টাটানগর-জয়নগর এক্সপ্রেস, 18120 জয়নগর-টাটানগর এক্সপ্রেস, 18181 টাটানগর-থাওয়ে এক্সপ্রেস, 18182 থাওয়ে-টাটানগর এক্সপ্রেস, 18405 পুরী-পটনা এক্সপ্রেস, 18406 পটনা-পুরী এক্সপ্রেস, 18419 পুরী-জয়নগর সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, 18420 জয়নগর-পুরী সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, 18629 রাঁচি-গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস, 18630 গোরক্ষপুর-রাঁচি এক্সপ্রেস, 22197 কলকাতা-বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম এক্সপ্রেস, 22198 বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি-কলকাতা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম এক্সপ্রেস, 22843 বিলাসপুর-বক্সার সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, 22844 বক্সার-বিলাসপুর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, 28181 টাটানগর-কাটিহার এক্সপ্রেস, 28182 কাটিহার-টাটানগর এক্সপ্রেস, 05096 মউ-কলকাতা স্পেশাল এবং 05095 কলকাতা-মউ স্পেশাল। 02023/02024 হাওড়া-পাটনা-হাওড়া সুপারফাস্ট স্পেশালও 27 সেপ্টেম্বর বাতিল থাকবে।

ঘুরপথে চলবে: 12273 হাওড়া-নয়াদিল্লি দুরন্ত, 15658 কামাখ্যা-দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল এবং 22405 ভাগলপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল গরিব রথ কিউল-গয়া-গ্র্যান্ড কর্ড লাইনে চলবে।
12303 হাওড়া-নয়াদিল্লি পূর্বা, 12317 কলকাতা-অমৃতসর অকাল তখত, 12325 কলকাতা-নাঙ্গল ড্যাম গুরুমুখী সুপারফাস্ট, 13047 হাওড়া-প্রয়াগরাজ রামবাগ বিভূতি, 18622 হাতিয়া-পাটনা পাটলিপুত্র এবং 63209 দেওঘর-পাটনা মেমু ঝাঁঝা-কিউল-শেখপুরা-বিহার শরিফ-বখতিয়ারপুর হয়ে চলবে। 13006 অমৃতসর-হাওড়া মেল, 13208 পাটনা-জসিডিহ মেমু, 13332 পাটনা-ধানবাদ ইন্টারসিটি, 18621 পটনা-হাতিয়া পাটলিপুত্র এবং 63210 পটনা-দেওঘর মেমু বখতিয়ারপুর-বিহার শরিফ-শেখপুরা-কিউল-ঝাঁঝা পথে চলবে।

13019 হাওড়া-কাঠগোদাম বাঘ এক্সপ্রেস, 13021 হাওড়া-রক্সৌল মিথিলা এক্সপ্রেস এবং 13105 শিয়ালদা-বলিয়া এক্সপ্রেস বর্ধমান-রামপুরহাট-সাহিবগঞ্জ-ভাগলপুর-মুঙ্গের-বারৌনি হয়ে চলবে। রামপুরহাট, সাহিবগঞ্জ ও ভাগলপুরে অতিরিক্ত স্টপেজ থাকবে। বিপরীত দিকে 13020 কাঠগুদাম-হাওড়া বাঘ, 13022 রক্সৌল-হাওড়া মিথিলা এবং 13106 বালিয়া-শিয়ালদা এক্সপ্রেস বারৌনি-মুঙ্গের-ভাগলপুর-সাহিবগঞ্জ-রামপুরহাট-বর্ধমান হয়ে চলবে এবং ভাগলপুর, সাহিবগঞ্জ ও রামপুরহাটে অতিরিক্ত থামবে।

13035 হাওড়া-দেহরাদুন উপাসনা এবং 13037 হাওড়া-দেরাদুন কুম্ভ প্রধানখুন্তা-গয়া-পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন হয়ে চলবে। 13036 দেরাদুন-হাওড়া উপাসনা এবং 13038 দেরাদুন-হাওড়া কুম্ভ ঘুর পথে চলবে। 13334 পটনা-দুমকা এক্সপ্রেস, 13402 দানাপুর-ভাগলপুর ইন্টারসিটি এবং 22947 সুরাত-ভাগলপুর সুপারফাস্ট বখতিয়ারপুর-বিহার শরিফ-শেখপুরা-কিউল হয়ে চলবে।

15027 সম্বলপুর-গোরক্ষপুর মৌর্য, 17005 হায়দরাবাদ-রক্সৌল এবং 17007 চার্লাপল্লি-দারভঙ্গা কিউল-মুঙ্গের-বারৌনি হয়ে চলবে। 15028 গোরক্ষপুর-সম্বলপুর মৌর্য, 17006 রক্সৌল-হায়দরাবাদ এবং 17008 দারভঙ্গা-চার্লাপল্লি বারৌনি-মুঙ্গের-কিউল পথে চলবে। কলকাতা-গোরক্ষপুর পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস বর্ধমান-রামপুরহাট-মালদা টাউন-কাটিহার-বরৌনি হয়ে চলবে। রামপুরহাট ও মালদা টাউনে অতিরিক্ত স্টপেজও থাকবে। গোরক্ষপুর-কলকাতা পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস বারৌনি-কাটিহার-মালদা টাউন-রামপুরহাট-বর্ধমান হয়ে চলবে এবং মালদা টাউন ও রামপুরহাটে অতিরিক্ত থামবে।

ভাগলপুর-জম্মু তাওয়াই অমরনাথ এক্সপ্রেস রতনপুর-মুঙ্গের-বরৌনি হয়ে এবং জম্মু তাওয়াই-ভাগলপুর অমরনাথ এক্সপ্রেস বারৌনি-মুঙ্গের-রতনপুর হয়ে চলবে। লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-গুয়াহাটি, দিল্লি-কামাখ্যা ব্রহ্মপুত্র মেল এবং আনন্দ বিহার-ভাগলপুর গরিব রথ গ্র্যান্ড কর্ড-কিউল-গয়া লাইনে চলবে। গুয়াহাটি-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস কিউল-শেখপুরা-বিহার শরিফ-বখতিয়ারপুর হয়ে চলবে।

যাত্রা সংক্ষিপ্ত: জসিডি-মোকামা মেমু 20 সেপ্টেম্বর থেকে 4 অক্টোবর পর্যন্ত কিউল স্টেশন পর্যন্ত চলবে। মোকামা-জসিডি মেমু 21 সেপ্টেম্বর থেকে 5 অক্টোবর পর্যন্ত কিউল থেকেই যাত্রা শুরু করবে।

সময় বদল: 3 অক্টোবর ভাগলপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল বিক্রমশিলা এক্সপ্রেস এবং গোড্ডা-রাজেন্দ্রনগর টার্মিনাল সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস তিন ঘণ্টা দেরিতে ছাড়বে। ধানবাদ-পটনা ইন্টারসিটি তিন ঘণ্টা এবং টাটানগর-বক্সার এক্সপ্রেস দু’ঘণ্টা দেরিতে ছাড়বে। যাত্রীদের নির্ধারিত দিনে ট্রেনের পরিবর্তিত সময়সূচি ও চলাচলের পথ দেখে যাত্রা করার পরামর্শ দিয়েছে রেল।

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ট্রেন বাতিল
TRAINS CANCELLED EAST CENTRAL
SOUTH EASTERN RAILWAY TRAINS CANCEL
পূর্ব রেলের দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল
TRAINS CANCEL SOUTH EASTERN RAILWAY

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