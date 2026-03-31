দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারের পিছনে ধাক্কা পুলকারের ! আহত 28 পড়ুয়া, আশঙ্কাজনক আট

দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারের পিছনে ধাক্কা পুলকারের ! আহত 28 পড়ুয়া, আশঙ্কাজনক আট
প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়রা ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাসিন্দাদের ৷
Published : March 31, 2026 at 4:05 PM IST
কালিগঞ্জ (নদিয়া), 31 মার্চ: জাতীয় সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারে পিছন থেকে ধাক্কা মারলো একটি পুলকার ৷ নদিয়া জেলার কালিগঞ্জের পলাশি থানা এলাকার ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় 28 জন স্কুল পড়ুয়া আহত হয়েছে ৷ তাদের মধ্যে আট জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে ৷ ওই আট খুদে পড়ুয়া মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ৷ ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে জাতীয় সড়কের উপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছে ৷ আর তার জেরেই এই পথ দুর্ঘটনা বলে অভিযোগ ৷ প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ৷ পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বিক্ষোভকারীদের ৷
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশ জাতীয় সড়কের উপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে টাকা তুলছিল ৷ আর তার জেরে রাস্তায় যানজট তৈরি হচ্ছিল ৷ সেই রকমই পুলিশের দাঁড় করানো একটি ডাম্পার রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল ৷ সেই সময় মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের দিক থেকে আসা একটি পুলকার সজোরে এসে ডাম্পারের পিছনে ধাক্কা মারে ৷ জানা গিয়েছে, গাড়ি নিয়ন্ত্রণে ছিল না চালকের ৷ আর তার জেরেই 28 জন খুদে পড়ুয়া-সহ পুলকার ডাম্পারের পিছনে ধাক্কা মারে ৷
ঘটনার পর স্থানীয়রাই চালক ও পড়ুয়াদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আট পড়ুয়াকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ওই 8 জনের মধ্যে দু’জন পড়ুয়াকে আইসিইউ-তে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ বাকি পড়ুয়ারা জেনারেল ওয়ার্ডে ভর্তি আছে ৷
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঘটনার জেরে গাড়ি থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়ে বেশ কয়েকটি বাচ্চা ৷ গাড়ির সামনের অংশটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ ঘটনায় চালকও আহত হয়েছেন ৷ একাংশ প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, "পুলিশ টাকা তোলার জন্যই বড় একটা গাড়িকে হঠাৎ হাত দেখিয়ে দাঁড়াতে বলে ৷ আচমকাই সামনের গাড়ি দাঁড়িয়ে গেলে পিছন থেকে আসা স্কুলের গাড়ির চালকও ব্রেক কষেন ৷ তখনই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন পুলকারের চালক ৷ আর সজোরে ডাম্পারের পিছনে গিয়ে ধাক্কা মারে ৷"
পুলিশের বিরুদ্ধে গাড়ি দাঁড় করিয়ে টাকা তোলার অভিযোগে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সরাতে গেলে, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা ৷ পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয় ৷
এ বিষয়ে কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, "দুর্ঘটনায় কোনও মৃত্যুর খবর নেই ৷ তবে দুই ছাত্র গুরুতর জখম হয়েছে ৷ আইসিইউ-তে রেখে চিকিৎসা চলছে ৷ ঘটনাস্থলে আমাদের পুলিশ গিয়েছে ও এর দুর্ঘটনার কারণ কী, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷"