সক্রিয় নন বহু আধিকারিক ! বন্ধ হবে বেতন, ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা

সক্রিয় নন বহু আধিকারিক ! বন্ধ হবে বেতন, ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা
Panchayat Department Officials: বিডিও থেকে শুরু করে অনেক আধিকারিক বহু ক্ষেত্রে কাজে যথাযথ সহযোগিতা করছেন না । এমনটাই উঠে এসেছে পঞ্চায়েত দফতরের রিপোর্টে ৷
Published : November 4, 2026 at 6:28 PM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: গ্রামীণ উন্নয়ন এমন এক অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র, যা কোনও অবস্থাতেই ফেলে রাখা যায় না । অথচ মাটিতে নেমে কাজ তদারকি করার বদলে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে চরম প্রশাসনিক অনীহা । বুধবার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে রাজ্য প্রশাসনের অফিসার ও কর্মীদের প্রতি চূড়ান্ত কড়া অবস্থান নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন ও নির্মাণকাজে যুক্ত কর্মীদের উদ্দেশে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, নির্মাণ সহায়করা যদি কর্তব্যে অবহেলা করেন কিংবা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন না করেন, তবে তাঁদের বেতন অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া হবে ।
প্রশাসন সূত্রে খবর, পঞ্চায়েত দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের একাংশ মাঠপর্যায়ে কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে বেশ কিছু গুরুতর খামতি লক্ষ্য করেছেন । তাঁদের রিপোর্ট অনুযায়ী, ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) থেকে শুরু করে অনেক আধিকারিক বহু ক্ষেত্রে কাজে যথাযথ সহযোগিতা করছেন না । নিয়মিত ফিল্ডে গিয়ে কাজের গুণমান ও অগ্রগতি পরিদর্শনের যে প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তা অনেকেই মানছেন না । শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিসে বসেই কাজ সারার এই প্রবণতার কথা বিস্তারিতভাবে এদিন বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর কানে তোলা হয় ।
প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছ থেকে এই নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ শুনে বৈঠকে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী । গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ও পরিকাঠামো গড়ার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে এমন ঢিলেঢালা মনোভাব যে সরকার এক ফোঁটাও সহ্য করবে না, তা স্পষ্ট করে দেন তিনি । বুধবারের এই প্রশাসনিক বৈঠকে পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, পঞ্চায়েত দফতরের সচিব পি উল্গানাথন ছাড়াও সব জেলাশাসক এবং বিডিও-রা ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন । বৈঠকের বড় অংশ জুড়ে ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন 'ভিবি জি রাম জি' প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত সরকারের আমলে মনরেগা প্রকল্পে মূলত গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা তৈরি বা পুকুর খননের মতো সীমিত কাজেই শ্রমিকদের লাগানো হত । কিন্তু নয়া 'ভিবি জি-রামজি' প্রকল্পে সেই কাজের পরিধি একধাক্কায় অনেকটা বাড়ানো হচ্ছে । এবার রাস্তা ও পুকুরের পাশাপাশি স্থানীয় থানা সংস্কার এবং অঙ্গনওয়াড়ি বা আইসিডিএস কেন্দ্র নির্মাণের মতো টেকসই পরিকাঠামোর কাজও যুক্ত করা হচ্ছে । এর ফলে গ্রামীণ এলাকায় জবকার্ডধারীদের শুধু কাজের দিনই বাড়বে না, আয়ের সুযোগও আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পাবে ।
এই প্রকল্প প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে স্পষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেন । তিনি বলেন, "'ভিবি জি রাম জি' প্রকল্পের অধীনে প্রতিদিন রাজ্যে 22 লক্ষ মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি করাই সরকারের মূল লক্ষ্য এবং এই রূপায়ণে গোটা দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে শীর্ষস্থানে পৌঁছতে হবে রাজ্যকে ।" কিন্তু বাস্তব রূপায়ণে গড়িমসি দেখে রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী ।
সূত্রের খবর, বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া এবং মুর্শিদাবাদের মতো জেলাগুলিতে প্রকল্পের গতি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছয়নি । বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বিডিওদের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে সংশ্লিষ্ট বিডিও-কে অবিলম্বে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে ।
বিডিও-দের কার্যকলাপে কড়া নজরদারি চালাতে বৈঠকে জেলাশাসকদের একগুচ্ছ কড়া নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব । তিনি নির্দেশ দেন, ব্লকস্তরে বিডিও-রা কীভাবে কাজ পরিচালনা করছেন, কতটা ফিল্ডে নামছেন এবং প্রকল্পের গতি ঠিক কী অবস্থায় রয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য ও কাজের খতিয়ান নিয়মিত নবান্নে পাঠাতে হবে ।
বৈঠকের শেষে রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিষ্কার বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত আধিকারিক ও কর্মচারী নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন, তাঁদের সরকারি স্তরে পুরস্কৃত ও উৎসাহিত করা হবে । কিন্তু দায়িত্ব এড়ানো, ফিল্ডে না যাওয়া কিংবা কাজে ফাঁকি দেওয়ার মতো প্রবণতা ধরা পড়লে সরাসরি আইনানুগ শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে ।