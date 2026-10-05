শিক্ষক ও পড়ুয়া নেই ! পাহাড়ে 17 স্কুলে ঝুলছে তালা

শিক্ষক ও পড়ুয়া নেই ! পাহাড়ে 17 স্কুলে ঝুলছে তালা
No teachers or students in 17 schools in hills: শিক্ষক না থাকলে স্কুলে পড়ুয়া থাকবে কী ভাবে ? পাহাড়ের একাধিক এলাকায় সেই ছবিই ধরা পড়েছে।
Published : October 5, 2026 at 6:41 PM IST
শিলিগুড়ি, 5 অক্টোবর: পাহাড়ে স্কুল আছে । আছে স্কুলবাড়ি, শ্রেণিকক্ষ, পরিকাঠামোও । কিন্তু নেই শিক্ষক । নেই পড়ুয়াও । বছরের পর বছর শিক্ষক না থাকায় একের পর এক পড়ুয়া অন্য স্কুলে চলে গিয়েছে । শেষ পর্যন্ত পড়ুয়ার সংখ্যা শূন্যে এসে ঠেকেছে । কালিম্পং জেলায় এমনই অন্তত 17টি সরকারি স্কুলে এখন তালা ঝোলার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । তার মধ্যে 12টি প্রাথমিক এবং পাঁচটি জুনিয়র হাইস্কুল ।
তোদে জুনিয়র, মাকুম জুনিয়র, কোলেকাং জুনিয়র হাইস্কুলের মতো একাধিক স্কুল কার্যত বন্ধ । কোথাও দীর্ঘ দিন স্থায়ী শিক্ষক নেই, কোথাও শিক্ষক থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যা এত কম যে নিয়মিত পঠনপাঠন চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে । পরিস্থিতি সামাল দিতে কখনও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কখনও স্বেচ্ছাসেবীদের সাহায্যে ক্লাস চালানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেই ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । ফলে ধীরে ধীরে অভিভাবকদের আস্থা হারিয়েছে সরকারি স্কুল । সন্তানদের অন্যত্র ভর্তি করিয়েছেন তাঁরা । আর তার পরেই পড়ুয়ার সংখ্যা নেমে এসেছে শূন্যে ।
জেলা শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, পড়ুয়াহীন এই 17টি স্কুলের বিস্তারিত তালিকা ইতিমধ্যেই শিক্ষা দফতরে পাঠানো হয়েছে । কালিম্পংয়ের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দুলাল সরকার জানিয়েছেন, বন্ধ হয়ে যাওয়া স্কুলগুলির পরিস্থিতি সম্পর্কে দফতরকে জানানো হয়েছে । শুধু পড়ুয়াহীন স্কুলই নয়, জেলার অন্য হাইস্কুলগুলির পরিস্থিতিও উদ্বেগের । আগামিদিনে শিক্ষকরা অবসর নিলে শিক্ষক-পড়ুয়ার অনুপাত আরও খারাপ হতে পারে । সেই আশঙ্কার কথাও রিপোর্টে জানানো হয়েছে ।
প্রশ্ন উঠছে, পাহাড়ে সরকারি স্কুলের এই দশা কেন ? সমস্যার শিকড়ে পৌঁছতে হলে বেশ কয়েক বছর পিছিয়ে যেতে হবে । কম জনবসতিপূর্ণ পাহাড়ি এলাকায় প্রত্যন্ত শিশুদের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দিতে বহু জায়গায় স্কুল তৈরি হয়েছিল । কিন্তু স্কুল তৈরি হলেও শিক্ষক নিয়োগ, নিয়মিত পঠনপাঠন এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর ঘাটতি ক্রমশ প্রকট হয়েছে । বিশেষ করে 2015 সালের পর থেকে এই সমস্যা আরও তীব্র হয়েছে বলে শিক্ষা মহলের একাংশের বক্তব্য ।
শিক্ষক না থাকলে স্কুলে পড়ুয়া থাকবে কীভাবে ? পাহাড়ের একাধিক এলাকায় সেই ছবিই ধরা পড়েছে । দীর্ঘ সময় শিক্ষক না থাকায় অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে সন্তানদের অন্য স্কুলে পাঠিয়েছেন । কেউ কাছের শহরে, কেউ বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে । ফলে যে স্কুলগুলি এক সময় প্রত্যন্ত এলাকার শিশুদের শিক্ষার ভরসা ছিল, সেগুলিই ধীরে ধীরে পড়ুয়াশূন্য হয়ে পড়েছে ।
এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের বাড়বাড়ন্ত । দার্জিলিং ও কালিম্পং, দুই জেলাতেই সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইংরেজি মাধ্যম বেসরকারি স্কুলের প্রতি অভিভাবকদের আগ্রহ বেড়েছে । সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো ও শিক্ষক-সংকটের সঙ্গে সেই প্রবণতা যোগ হওয়ায় পাহাড়ের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা আরও চাপে পড়েছে ।
প্রাক্তন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের বক্তব্যেও উঠে এসেছে সমস্যার দীর্ঘস্থায়িত্ব । তাঁর দাবি, জেলার স্কুলগুলির পরিস্থিতি নিয়ে আগেও বিস্তারিত তথ্য শিক্ষা দফতরে পাঠানো হয়েছিল । কিন্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি । অর্থাৎ 17টি স্কুলে তালা পড়ার ঘটনাটি হঠাৎ তৈরি হওয়া কোনও সমস্যা নয়, দীর্ঘদিনের শিক্ষক ও পরিকাঠামোগত সংকটের ফলেই পরিস্থিতি এই জায়গায় পৌঁছেছে ।
তবে এবার পরিস্থিতি বদলাতে উদ্যোগী হয়েছে শিক্ষা দফতর । বন্ধ থাকা স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে 'কম্পোজিট গ্র্যান্ট' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । একই সঙ্গে রাজ্যের প্রতিটি শিক্ষা জেলার সামগ্রিক পরিস্থিতির রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে । কোথায় কত স্কুল, কোথায় শিক্ষক নেই, কোথায় পড়ুয়ার সংখ্যা কমছে এবং কোথায় স্কুল কার্যত অচল, সবটা খতিয়ে দেখেই পরবর্তী পদক্ষেপ করার পরিকল্পনা ।
শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন বলেন, স্কুলগুলির বর্তমান পরিস্থিতির রেকর্ড রাখা হচ্ছে । সার্ভে করার পর কোন স্কুলে কী পদক্ষেপ করা হবে, তা ঠিক করা হবে ।
তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, পাহাড়ের 17টি স্কুলের দরজায় ঝুলতে থাকা তালা শুধু কয়েকটি ভবনের বন্ধ হয়ে যাওয়ার ছবি নয় । প্রত্যন্ত এলাকায় সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার নাগাল কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে, তারও ইঙ্গিত ।