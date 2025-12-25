ETV Bharat / state

কাজে যোগ দেওয়ায় অনিচ্ছা প্রকাশ, কমিশনকে চিঠি 100 জন মাইক্রো অবজার্ভারের

বুধবারই নজরুল মঞ্চে মাইক্রো অবজার্ভারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শেষ হয়েছে ৷ আর এরপরেই 100 জন মাইক্রো অবজার্ভার চিঠি দিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে ৷

মাইক্রো অবজার্ভারের চিঠি কমিশনকে (নিজস্ব ছবি)
কলকাতা, 25 ডিসেম্বর: আগামী 27 ডিসেম্বর অর্থাৎ শনিবার থেকে এই রাজ্যে শুরু হচ্ছে এসআইআর-এর শুনানি । আর তার আগেই প্রায় 100 জন মাইক্রো অবজার্ভার কাজে যোগ দেওয়ার অনিচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি পাঠালেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে ।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার নজরুল মঞ্চে 4600 মাইক্রো অবজার্ভারদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে । আর গতকাল রাতেই এদের মধ্যে প্রায় 100 জন বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে কাজে যোগ দেওয়ার অনিচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি পাঠিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে । আর এই 100 জন পিছিয়ে আসায় স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন কমিশন কিছুটা চিন্তায় পড়েছে বলে সূত্রের খবর । এবার দেখার যে যাঁরা কাজে যোগ দিতে চাইছেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয় কমিশনের তরফে ।

ভোটার তালিকা সংশোধনে নয়া নির্দেশিকা

অন্যদিকে ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে আবারও নয়া নির্দেশিকা দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন । সেই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ভোটাররা যেই নথি জমা দিয়েছেন বা দেবেন সেগুলির যাচাই বাধ্যতামূলক । ভোটারদের জমা দেওয়া সমস্ত নথি বিএলও অ্যাপের মাধ্যমে আপলোড করতে হবে এবং তা ECINet-এ পাওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যাচাই করতে হবে ।

যদি নথিটি একই রাজ্যের অন্য কোনও জেলার কর্তৃপক্ষ দ্বারা ইস্যু করা হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ECINet-এর মাধ্যমে সেই জেলার DEO-র কাছে সেই নথি যাচাইয়ের জন্য পাঠাবেন । আর নথি যদি রাজ্যের বাইরে কোনও কর্তৃপক্ষর দ্বারা ইস্যু করা হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের CEO-র কাছে যাচাইয়ের অনুরোধ পাঠানো হবে ।

নথি যাচাইয়ের নিয়ম

নির্দেশিকায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে জমা দেওয়া নথি ও আগের পর্বের ডেটা–ম্যাপিং আপলোড করতে হবে বিএলও অ্যাপেই । নোটিস পাওয়া ভোটাররা যে সমস্ত নথি জমা দেবেন, সেইসব নথি জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নথি প্রদানকারী দফতরের কাছে পাঠাতে হবে এবং পাঁচদিনের মধ্যেই সেই নথির সত্যতা যাচাই করে রিপোর্ট আপলোড করতে হবে কমিশনের ওয়েবসাইটে বা ECInet-এ ।

আরও বলা হয়েছে, নথি যদি রাজ্যের মধ্যেই অন্য জেলা থেকে ইস্যু হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক সেটি কমিশনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠাবেন যাচাইয়ের জন্য এবং যাচাই হয়ে গেলে তা ফিরে আসবে আবেদনকারী জেলার দফতরে । কিন্তু কোনও নথি যদি রাজ্যের বাইরে অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ ইস্যু করে থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয়টি সরাসরি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে পাঠাতে হবে জরুরি যাচাইয়ের জন্য ।

