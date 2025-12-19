ভোটার তালিকায় 'আনম্যাপড' বহু মতুয়া, নাম বাদের আশঙ্কায় তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা

ভোটার তালিকায় 'আনম্যাপড' বহু মতুয়া, নাম বাদের আশঙ্কায় তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা
বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া উত্তর 24 পরগনা ও নদিয়ার কেন্দ্রগুলিতে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম 'আনম্যাপড' অবস্থায় রয়েছে ৷
Published : December 19, 2025 at 6:55 PM IST
কলকাতা, 19 ডিসেম্বর: ভোটার তালিকায় বিশেষ পরিমার্জন বা এসআইআর (SIR)-এর খসড়া তালিকা প্রকাশ পেতেই তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে রাজ্যের মতুয়া অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে । বিশেষ করে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া উত্তর 24 পরগনা ও নদিয়ার বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম ‘আনম্যাপড’ (Unmapped) বা চিহ্নিতকরণহীন অবস্থায় থাকায় তাঁদের ভোটাধিকার নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে । রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ‘আনম্যাপড’ ভোটারদের বড় অংশই মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ । আর এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে চড়ছে তৃণমূল ও বিজেপির রাজনৈতিক পারদ ।
কমিশন সূত্রে খবর, ভোটার তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে 2002 সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি বা বেঞ্চমার্ক হিসেবে ধরা হয়েছে । বর্তমান খসড়া তালিকায় যাঁদের নাম ‘আনম্যাপড’ দেখানো হচ্ছে, মূলত 2002 সালের তালিকায় তাঁদের বা তাঁদের পূর্বপুরুষদের (বাবা-মা) নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি । ফলে পারিবারিক যোগসূত্র বা ‘লিঙ্কেজ’ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি । এই পরিস্থিতিতে শুনানির সময় নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য 1950 বা 1971 সালের আগের নথি বা 2002 সালের আগের বসবাসের প্রমাণ দাখিল করা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে ।
পরিসংখ্যান বলছে, মতুয়া গড় হিসেবে পরিচিত বিধানসভাগুলিতে ‘আনম্যাপড’ ভোটারের হার উদ্বেগজনক । খসড়া তালিকা অনুযায়ী, সীমান্তবর্তী গাইঘাটায় 14.5 শতাংশ, হাবড়ায় 13.6 শতাংশ এবং বাগদাতে 12.7 শতাংশ ভোটারের ম্যাপিং করা সম্ভব হয়নি । নদিয়ার কল্যাণীতে এই হার 11.9 শতাংশ, রানাঘাট উত্তর-পূর্বে 11.2 শতাংশ এবং বনগাঁ উত্তরে 11.3 শতাংশ । এছাড়া কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ, চাকদহ, শান্তিপুর এবং হরিণঘাটাতেও 7 থেকে 10 শতাংশেরও বেশি ভোটারের নাম এই অনিশ্চয়তার তালিকায় রয়েছে ।
সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের দাবি অনুযায়ী, রাজ্যে প্রায় এক কোটি আশি লক্ষ মতুয়া ভোটার রয়েছেন । প্রায় 100টি বিধানসভা আসনে তাঁদের উপস্থিতি থাকলেও 21টি আসনে মতুয়া ভোটই জয়-পরাজয়ের নির্ণায়ক ফ্যাক্টর । স্বভাবতই, খসড়া তালিকা প্রকাশের পর থেকেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দোষারোপের পালা ।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর এই পরিস্থিতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত সিএএ (CAA) শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুততর করা । তাঁর মতে, সিএএ কার্যকর না-হলে পরিস্থিতি চরম বিশৃঙ্খল হতে পারে । অন্যদিকে, বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সরাসরি আঙুল তুলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দিকে । তাঁর প্রশ্ন, "মুখ্যমন্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করে যাঁরা সিএএ-র ফর্ম ফিল-আপ করেননি, আজ যদি এসআইআর প্রক্রিয়ায় তাঁদের নাম বাদ যায়, তবে সেই দায় কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেবেন ?"
পালটা সুর চড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসও । তৃণমূল সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর জানিয়েছেন, তাঁরা নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতেই অনড় । কোনও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মতুয়াদের হয়রানি তাঁরা মেনে নেবেন না । তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর অভিযোগ, সীমান্ত লাগোয়া যে মানুষেরা বিজেপিকে ভোট দিয়ে লোকসভা ও বিধানসভায় জেতালেন, আজ বিজেপিই তাঁদের বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে । নাগরিকত্ব প্রমাণের এই জটিল অঙ্কে বিজেপি আসলে নিজেদের ভোটব্যাংককেই সংকটে ফেলছে বলে দাবি শাসকদলের ।
আপাতত শুনানির দিকেই তাকিয়ে হাজার হাজার মতুয়া পরিবার । সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার আবেদন জমা পড়লেও তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য । ফলে জটিল আইনি প্যাঁচে পড়ে ভোটাধিকার রক্ষা করা এখন মতুয়া সমাজের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।