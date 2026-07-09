চলতি মাসেই খুলছে রাজ্যের সব বন্ধ জুটমিল, কাজে ফিরবেন হাজার হাজার শ্রমিক
গত ক'য়েক বছর ধরে লাগাতার ধস নেমেছে জুট শিল্পে। হাল ফেরাতে তৎপর বর্তমান বিজেপি সরকার ৷ সেইমতোই বড় পদক্ষেপ করলেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং ৷
Published : July 9, 2026 at 1:34 PM IST
কলকাতা, 9 জুলাই: আগামী 10 জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্যের বন্ধ থাকা সবক'টি জুটমিল খুলতে চলেছে। সম্প্রতি, এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্যের শ্রম দফতরের তরফে।
বাংলায় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদল হওয়ার পর রাজ্যের বন্ধ হয়ে যাওয়া চটকলগুলি আবারও প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি মতোই একের পর এক চটকল পুনরায় খোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শ্রম দফতরের দ্বায়িত্ব নেওয়ার পর মন্ত্রী অর্জুন সিং যে এই বিষয়ে বিশেষ নজর দেবেন তেমনটাই জানিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, প্রথম থেকেই রাজ্যের চটকলগুলির রুগ্ন অবস্থা এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া চটকল নিয়ে আন্দোলন করে আসছিলেন অর্জুন সিং।
তাই এবার, ক্ষমতায় আসতেই বিশেষ করে শ্রম মন্ত্রকের দ্বায়িত্ব পেয়ে তিনি রাজ্যের বন্ধ হয়ে থাকা জুট কারখানাগুলোতে যাতে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার করা যায় সেই বিশেষ বিশেষ নজর দিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই একাধিক চটকল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন তিনি। আর যেমন কথা তেমনই কাজ।
শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের প্রতিশ্রুতি মতো, আগামী 10 জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্যের বন্ধ থাকা সবক'টি জুটমিল খুলতে চলেছে। সম্প্রতি, শ্রম দফতরে মন্ত্রীর উপস্থিতিতে হুগলি, হাওড়া, উত্তর 24 পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমানের ইন্ডিয়া জুট, হেস্টিংস, গোন্দোলপাড়া, এম্পায়ার, লুমটেক্স, শক্তিগড় এবং হাওড়া জুট মিলের মালিকপক্ষ ও শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শ্রমমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ভাস্কর ভট্টাচার্য, বিশেষ শ্রম কমিশনার আশিস সরকার এবং জেলর অন্যান্য আধিকারিকরা।
দফতরের পক্ষ থেকে জন্য গিয়েছে, মালিকপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তার পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আগামী 10 জুলাইয়ের মধ্যে এই সব ক'টি জুটমিল খুলে যাবে। এমনকী মিলগুলির কর্তৃপক্ষ মন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছেন, এই মর্মে তাঁরা 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' তুলে নেওয়ার নোটিশ জারি করবেন। প্রথমে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হবে এবং তারপর সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে আগামী 16 জুলাই থেকে ধাপে ধাপে উৎপাদন বা প্রোডাকশন শুরু হবে।
শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের উদ্যোগে এবং শ্রম কমিশনারেটের আধিকারিকদের প্রচেষ্টায় আবার বন্ধ মিলগুলিতে মেশিনের লাগাতার আওয়াজ শোনা যাবে। কাজে ফিরবেন কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকরা। এমনকী এই কারখানাগুলো একবার চালু হয়ে গেলে বিভিন্ন বিভাগে নতুন করে চাকরির সুযোগ মিলবে বহু মানুষের। এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রায় 20 হাজারের বেশি চটকল শ্রমিক তাঁদের কাজ ফিরে পাবেন। এমনটাই মনে করছে, ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ ৷