চন্দ্রকোনায় বিজেপি-সিপিএম সংঘর্ষে আহত একাধিক, পুলিশকে হুঁশিয়ারি পদ্ম শিবিরের

চন্দ্রকোনায় বিজেপি-সিপিএম সংঘর্ষে আহত একাধিক, পুলিশকে হুঁশিয়ারি পদ্ম শিবিরের
Chandrakona CPM-BJP Clash: ফের রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত গড়বেতার খড়কুশমা ৷ আহত হলেন বিজেপি এবং সিপিএমের একাধিক কর্মী-সমর্থক।
Published : September 19, 2026 at 7:46 AM IST
গড়বেতা, 19 সেপ্টেম্বর: চন্দ্রকোনা রোডে সিপিএমের পার্টি অফিস পোড়ানোর কয়েকদিনের মধ্যেই গড়বেতার খড়কুশমায় বিজেপি-সিপিএম সংঘর্ষ। শুক্রবারের ঘটনায় আহত হয়েছেন বিজেপির একাধিক কর্মী। এই ঘটনার পর বিজেপি হুঁশিয়ারি দিয়েছে সিপিএম এবং পুলিশকেও। যদি এলাকার পরিস্থিতি শান্ত না-হয়, তাহলে দলের ছেলেরা এই অশান্ত পরিবেশকে শান্ত করে দেবে। অন্যদিকে, পাল্টা সিপিএম নেতার দাবি, এটা গ্রামবাসীদের প্রতিরোধ এবং সেটা চলবে।
বিজেপি সূত্রে জানা যায়, খড়কুশমায় একটি পার্টি অফিসে পতাকা তোলাকে নিয়েই এই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। অভিযোগ, গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ সিপিএমের পার্টি অফিসে পতাকা তুলছিলেন দলীয় কর্মীরা। এরই মাঝে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে বিজেপি।
বিজেপির অভিযোগ, এলাকার সিপিএমের লোকজন বেরিয়ে এসে তরোয়াল, বল্লম, ছুরি, ভোজালি নিয়ে আক্রমণ করে তাদের কর্মী-সমর্থকদের উপর। আহত হন প্রায় 12 থেকে 14 জন বিজেপি কর্মী, সমর্থক এবং নেতারা। যা নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পরবর্তীকালে সন্ধিপুর এবং গড়বেতার পার্শ্বস্থ এলাকায় এই রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। রাতের অন্ধকারে দু'পক্ষের মধ্যে অশান্তি এবং মারামারি শুরু হয়ে যায়। যদিও ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ঘটনার মোকাবিলা করার চেষ্টা করে।
বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, অবিলম্বে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দোষীদের গ্রেফতার করে পুলিশ যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয় এবং এলাকায় শান্তি বজায় রাখে। আর যদি তা না-হয় তবে তপন, শুকুর এবং সুশান্ত ঘোষের মতো সিপিএম নেতাদের কীভাবে শায়েস্তা করতে হয়, তার ওষুধ জানা আছে।
এই ঘটনায় পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেয় বামেরা। সিপিএম সূত্রে জানা যায়, এদিন তাদের পার্টি অফিস গেরুয়া রং করতে যান কিছু বিজেপি কর্মী। এরপর এলাকার মানুষ বাধা দেওয়ার ফলেই শুরু হয়ে যায় মারামারি। পুরো গ্রাম তার প্রতিরোধ করে এবং বিজেপি কর্মীদের এই কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তখন বিজেপি কর্মী ও নেত্রীরা পালিয়ে যান। এরপর তাঁরা সন্ধিপুর এবং গড়বেতার বিভিন্ন এলাকায় যখন পৌঁছন, নতখন সেখানকার মানুষও ছুটে আসে এবং প্রতিরোধ করার ফলে উত্তেজনা চরমে ওঠে। এই ঘটনায় বেশ কিছু সিপিআইএম কর্মী, সমর্থক নেতৃত্বও জখম হয়েছে বলে দাবি তাদের।