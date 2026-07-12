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উদ্বিগ্ন মহানগরের 60 হাজার হকার! লাইসেন্স পেতে সামিল হচ্ছেন লাল ঝান্ডায়

উচ্ছেদ অভিযানে ক্ষুব্ধ হকাররা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন ৷ শনিবার সিটু অনুমোদিত কলকাতা স্ট্রিট হকার ইউনিয়নের ডাকে ক'য়েকশো হকার ধর্মতলায় সামিল হন ৷

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ক্ষুব্ধ হকারদের প্রতিবাদ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 12, 2026 at 10:14 AM IST

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কলকাতা, 11 জুলাই: শুধু রেল প্ল্যাটফর্ম নয়, শহর কলকাতার ফুটপাথের হকাররাও উচ্ছেদ আতঙ্কে উদ্বিগ্ন! যাঁদের অধিকাংশের লাইন্সেস নেই। তাঁরা এবার লালসেন্স পেতে বিভিন্ন বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের মিটিং মিছিলে অংশ নিচ্ছেন। শনিবার সিটু অনুমোদিত কলকাতা স্ট্রিট হকার ইউনিয়নের ডাকে ক'য়েকশো হকার ধর্মতলায় সমাবেশ করেন।

কলকাতা স্ট্রিট হকার ইউনিয়নের অভিযোগ, দেশে 2014 সালে তৈরি হকার আইন আছে। আইন অনুযায়ী হকিং করা ও হকারদের লাইসেন্স পাওয়ার অধিকার আছে। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে কলকাতা পুর সংস্থা লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করেছে। অথচ, পুর সংস্থার ওয়েবসাইটে জন হকারের নাম নথিভূক্ত আছে। এদিকে, যখন তখন বুলডোজার চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

AGITATION ON HAWKER EVICTIONS
সিটু অনুমোদিত কলকাতা স্ট্রিট হকার ইউনিয়ন (ইটিভি ভারত)

এই কারণে শনিবার কলকাতা পুরসভার পাশে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। কিন্তু, দু'দিন আগে কলকাতা পুলিশ অনুমতি দেয়নি। বাধ্য হয়ে ঘোষিত কর্মসূচিতে বড়বাজার থেকে শুরু করে শহরের একাধিক জায়গায় থেকে মিছিল এসে পৌঁছয় ট্রাম ডিপোয়। সেখানে সমাবেশ করে রাজ্য সরকার, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানায় তাঁরা।

কলকাতা পুর কমিশনারের দফতরে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয় হকার সংগঠনের তরফে । তাতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্পষ্ট লেখেন, "কলকাতা শহরজুড়ে নির্বিচারে হকার উচ্ছেদ চলছে। এই উচ্ছেদের কাজে বেশিরভাগ বুলডোজার ব্যবহার করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন হকাররাও আতঙ্কে দিন যাপন করছে। তাই, শহরের সব হকারদের স্বার্থে ছয় দফা দাবি পেশ করা হল।" দাবিগুলি...

AGITATION ON HAWKER EVICTIONS
হকার'রা লাইসেন্স পেতে সামিল হচ্ছেন লাল ঝান্ডায় (ইটিভি ভারত)
  1. বুলডোজার রাজ চলবে না, হকার উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে,
  2. সমস্ত উচ্ছেদ নোটিশ প্রত্যাহার করতে হবে,
  3. উচ্ছেদ নয়, উচ্ছেদ হওয়া হকারদের পুর্নবাসন চাই,
  4. সব হকারদের লাইসেন্স চাই,
  5. সব কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের ভেন্ডিং কমিটিতে নিতে হবে,
  6. সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিভাজন করা চলবে না।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গোপাল দাস বলেন, "কলকাতা শহরে বিপুল সংখ্যক হকার রয়েছেন। এই শহর এখনও আন-প্ল্যানিং। এই আন-প্ল্যানিং শহরে আজকে নতুন করে হকাররা বসছেন বিষয়টা এরকম না। হকার দীর্ঘদিন ধরে রয়েছেন। স্বাধীনতার আগে থেকে আছেন। কেউ ফুটপাতে সহজে আসেন না। যখন কোনও পরিস্থিতি না-পান, তখন বাধ্য হয়ে ফুটপাতে আসেন। ফুটপাতে বসলে বহুরকম সমস্যার মধ্যে তাঁদের পড়তে হচ্ছে। যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে সেটা যেমন কষ্ট হয়, রোদ, বৃষ্টি, ঝড় যেমন হয়, রাস্তা দিয়ে যখন ফুটপাত দিয়ে যখন মানুষজন যান তাঁদেরও অসুবিধা হয় একথা সত্যি। এ কথা অস্বীকার করার জায়গা নেই ৷"

এরপরই তিনি বলেন, "কিন্তু তাঁরা তো বোঝে যে এই হকাররা বাধ্য হয়ে হকারি করছে নিজেদের রুটি রোজগার স্বার্থে। তাই বহু পুরনো হকার আছে এবং বহুবার বহু সরকার পরিবর্তন হয়েছে, আইন হয়েছে। বামফ্রন্টের সময়কালও এই হকারদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় গড়িয়াহাট, হাতিবাগান বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের বিকল্প ব্যবস্থা করেই তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং পরবর্তীকালে তৃণমূল সরকার আসার পর তারা দীর্ঘদিন ধরে এই হকারদের বিষয়ে কোনো চিন্তাভাবনা করেনি।"

কলকাতা স্ট্রিট হকারস ইউনিয়ন সভাপতি সত্যব্রত ঘোষ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর কথা আর কাজে পার্থক্য আছে। মিলছে না। মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে বলা হয়েছে উচ্ছেদ হবে না। কিন্তু, ঠিক তারপর দিনই বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড-সহ দুই জায়গাতে উচ্ছেদ হয়েছে। বুলডোজার দিয়ে উচ্ছেদ হয়েছে। সুতরাং কথার আর কাজে মিলছে না। আমরা মনে করছি, হকাররা ইনসিকিউর্ড। মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছিলেন ভরসা করুন, ভরসা করতে পারছি না। আমরা স্ট্রিট হকার, ভরসা করতে পারছি না। রেল হকাররাও ভরসা করতে পারছেন না। আমরা উন্নয়নের পক্ষে, বিরোধী নয়। কিন্তু উন্নয়ন গুটি ক'য়েক মানুষের জন্য, বড়লোক, কর্পোরেট হাউসের জন্য হবে। গরীব মানুষের উন্নয়ন আমরা চাই। উন্নয়নের পক্ষে আমরা ছিলাম, আছি, থাকব।"

সিটু নেতা অসিতাঙ্গ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর কথার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সরকারের নির্দেশনামা। মুখ্যমন্ত্রীর কথার কোনও মূল্য নেই। ফলে আমরা আমাদের রাস্তাতেই আছি। হকার উচ্ছেদ যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল সরকার করেছে তখনও আমরা রাস্তায় নেমেছি, আদালতে গিয়েছি, সমাজের সমস্ত বিশিষ্ট মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে তাঁদের কথা শুনেছি, সাহায্য পেয়েছি, এবারও আমরা তাই করছি। আমাদের প্রতিবাদ চলবে ৷ রাস্তায় থাকব এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি থেকে হকারদের পাশে আছেন।"

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HAWKER EVICTION
হকার উচ্ছেদ
HAWKERS PROTEST IN KOLKATA
উদ্বিগ্ন হকাররা
AGITATION ON HAWKER EVICTIONS

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