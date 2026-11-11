সহকর্মী থেকে ভাই, ছেড়ে গিয়েছেন অনেকেই; অস্বস্তি এড়াতেই কি ভাইফোঁটা বন্ধ রাখলেন মমতা !
Mamata Banerjee Bhai Phota: হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে ভাইফোঁটা মানেই ছিল ক্ষমতার এক অদৃশ্য মহড়া। সেই সমীকরণ তছনছ হয়ে গিয়েছে। প্রতিবেদন সুরজিৎ দত্তের ৷
Published : November 11, 2026 at 2:46 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জৌলুস হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চেনা মুখের ভিড়ে এখন কেবল শূন্যতার হাতছানি। চারপাশের ঘনিষ্ঠদের রাতারাতি শিবির বদল, দলের ভাঙন আর সেই ক্ষয়ের রেশ এবার পরিবারের অন্দরেও। কালীপুজো ও দধিকর্মার পর ভাইফোঁটার চিরাচরিত পার্বণে আচমকাই ইতি টেনে অস্বস্তি এড়াতে চাইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, “এবার ভাইফোঁটা পালন করছি না।” ক্ষমতার পরিবর্তনের মাত্র ছ’মাসের মাথায় তৃণমূল নেত্রীর এই সিদ্ধান্ত রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন ফেলেছে। নেতা-মন্ত্রীরা তো বটেই, দিদির ফোঁটা থেকে এবার বঞ্চিত হতে হচ্ছে তাঁর নিজের ভাইদেরও।
হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে ফি বছর ভাইফোঁটা মানেই ছিল ক্ষমতার এক অদৃশ্য মহড়া। বিরোধী রাজনীতি থেকে শুরু করে রাইটার্স ও নবান্ন দখলের দিনগুলিতে প্রতি বছরই বদলেছে নেত্রীর ঘনিষ্ঠ বৃত্ত। কালীপুজোর পরদিন দধিকর্মা আয়োজনের ঘরোয়া ছবি এক সময় পেশাদার ক্যাটারিং ও কঠোর সুরক্ষাবলয়ে ঢেকে গিয়েছিল।
তবে, সব কিছুকে ছাপিয়ে যেত ভাইফোঁটার আমন্ত্রিত তালিকা। সুব্রত মুখোপাধ্যায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ফিরহাদ হাকিম, অরূপ রায় বা জাভেদ খান-কে ডাক পেলেন আর কার নাম কাটা গেল, তা দিয়েই মাপা হত দলে কার রাজনৈতিক গুরুত্ব কতটা। সেই তালিকায় নাম তোলার জন্য দলের একাংশের হুড়োহুড়ি ছিল দেখার মতো।
গত 4 মে বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পর সেই চেনা রাজনৈতিক সমীকরণ এক লহমায় তছনছ হয়ে গিয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত তৃণমূলের অন্দরে এখন শুধুই ভাঙন। এক সময়ের আস্থাভাজন সাংসদ, পুরপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নেতারাও এখন কালীঘাট এড়িয়ে চলছেন। যে পারিষদ ও সাংবাদিকরা এক দিন মমতার আঙিনায় জায়গা পেয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন, তাঁরাও উধাও।
বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরে কালীঘাটের অন্দরে ছড়ি ঘোরানো ফিরহাদ হাকিম ও অরূপ বিশ্বাসের মতো নেতারা এখন আত্মগোপন করে আছেন। আর এক প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ঠাঁই পেয়েছেন জেলে। একদা ভিভিআইপিদের পদচারণায় মুখরিত প্রাঙ্গণে এখন শুধুই খাঁ-খাঁ শূন্যতা।
রাজনৈতিক এই নিঃসঙ্গতার মধ্যেই সবচেয়ে বড় আঘাত এসেছে মমতার নিজের পরিবার থেকে। দধিকর্মার দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শিবিরে নাম লিখিয়েছেন মমতার ছোট ভাই স্বপন ওরফে বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতি বছর যে কালীপুজোর উদ্বোধন মমতাই করতেন, এবার সেখানে মুখ্য অতিথি হয়ে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সহকর্মীদের পর নিজের ভাইয়ের এই প্রকাশ্য রাজনৈতিক দলবদল উৎসবের মঞ্চে তীব্র অস্বস্তির বাতাবরণ তৈরি করেছিল।
কালীঘাটের এই শূন্যতা ও সুবিধাবাদী নেতাদের আচরণ দেখে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কুণাল ঘোষ। একদা দলনেত্রীর চারপাশে ভিড় জমানো নেতাদের আক্রমণ করে তিনি বলেন, “প্রতিবছর দিদি'র দু'ধারে যারা ভিড় করে থাকত, সেই গাররা আজ কোথায় ? এতদিন যাঁরা গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, ফোঁটা পাওয়ার জন্য- তাঁদের এবার কষ্ট হবে না ? তাঁদের তো একটা সৌজন্য দেখানো উচিত ছিল। দিদির বাড়ির পুজোয় যাওয়া উচিত ছিল। বিজয়ায় অন্তত একটা প্রণাম করা উচিত ছিল। কেউ বিধায়ক কেউ কাউন্সিলর কেউ মন্ত্রী সকলেই তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই হয়েছিলেন। এখন আপনাদের লজ্জা করছে না।”
অন্যদিকে, মমতার ভাইফোঁটা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, “মিডিয়ার লোকেরা তাদের বোনেদের বঞ্চিত করে কালীঘাটের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। ভোট গণনার প্রথম রাউন্ড দ্বিতীয় রাউন্ডের মত করে আপনারা রিলে করতেন। এবার হয়তো তিনি সেই পরিবেশ তৈরি করতে পারবেন না। তাই অশ্বথামা হত, ইতি গজ।” বিষয়টিতে শ্লেষ মিশিয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের প্রতিক্রিয়া, “সবাই পাওয়ারের ফোঁটা নিতে যেতেন। এখন সেই পাওয়ারও নেই, ফোঁটাও নেই।”
তবে, বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে নেত্রীর পাশেই থাকছেন বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মমতার সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেন, “আমি প্রত্যেক বছর এই দিনটাতে একবার করে দিদির বাড়ি যাই, এবারও যাব। ফোঁটা থাক না থাক। সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমাদের দলনেত্রী। দলের নিচুতলার কর্মীরা প্রত্যেকদিন মার খাচ্ছে। গ্রেফতার হচ্ছে। পুলিশ মিথ্যে মামলা দিচ্ছে। সেখানে ভাইফোঁটা না হওয়াই ভালো।”
কালীঘাট যখন উৎসবহীন, ঠিক তখনই এদিন দুপুরে বাইপাসের ধারের মেট্রোপলিটনের তৃণমূল ভবনে অন্য সমীকরণ। সেখানে গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে ভাইফোঁটার বিশেষ আয়োজন করেছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রাজনৈতিক মহলের নজর এখন সেদিকেই- কালীঘাট থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম বা জাভেদ খানেরা এদিন চন্দ্রিমার সেই আসরে উপস্থিত হন কি না দেখার ৷
কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এখন বিপরীতমুখি। সেই কারণেই অন্যান্যবার তাঁর হাত থেকে ভাইফোঁটা নেওয়ার জন্যে যে বিপুল ভিড় হত, এবার তা থাকছে না। ভাইফোঁটা ঘিরে যে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হত, তার জন্যই এখন এই অবস্থা। ভাইফোঁটার সময় আমাকেও দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। আমি কখনওই কোর কমিটির মেম্বার ছিলাম না।"