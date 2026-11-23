লাইফ সার্টিফিকেট তুলতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত ! বোরো অফিসে ভাতা প্রাপকদের দীর্ঘ লাইন
Life certificate: কাউন্সিলর থেকেও নেই ! প্রশ্নের মুখে পুরনিগমের ব্যবস্থা ! 09-10 টি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের ভরসা এখন একটি বোরো অফিস ।
Published : November 23, 2026 at 11:23 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: ভাতা চালু রাখতে জীবনের প্রমাণপত্র জমা দেওয়া জরুরি । কিন্তু সেই জীবনের প্রমাণপত্রের আবেদনপত্র সংগ্রহ করতেই কার্যত জীবন ওষ্ঠাগত ভাতা প্রাপকদের । কলকাতা পুরনিগমের বোরো অফিসগুলিতে সকাল থেকেই উপচে পড়ছে ভাতা প্রাপকদের ভিড় । কারও হাতে লাঠি, কেউ আবার পরিবারের সদস্যের সাহায্য নিয়ে এসেছেন ।
দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে অসুস্থ প্রবীণদের কার্যত নাজেহাল অবস্থা । একসময় যে কাজ ওয়ার্ড অফিসেই হয়ে যেত, কাউন্সিলর না থাকায় এখন তার জন্য ছুটতে হচ্ছে বোরো অফিসে । ফলে একসঙ্গে 9-10টি ওয়ার্ডের মানুষের ভিড়ে তৈরি হচ্ছে দীর্ঘ লাইন । প্রশ্ন উঠছে, ভাতা প্রাপকদের এই দুর্ভোগ এড়াতে ওয়ার্ডভিত্তিক বা অনলাইন ব্যবস্থা চালু করা যাচ্ছে না কেন ?
কলকাতা পুরনিগমের তরফে ভাতা প্রাপকদের ফোন করে জানানো হচ্ছে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাসবই এবং আধার কার্ড নিয়ে সংশ্লিষ্ট বোরো অফিসে আসতে হবে । সেখানে তথ্যপ্রমাণ দেখিয়ে সংগ্রহ করতে হবে লাইফ সার্টিফিকেটের আবেদনপত্র । বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা-সহ বিভিন্ন প্রকল্পে যাঁরা এই সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির সুবিধা পান, তাঁদের প্রত্যেককেই নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে জীবন প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে । সেই কারণেই আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে বোরো অফিসে ভিড় করছেন উপভোক্তারা ।
কাউন্সিলর নেই, ভরসা বোরো অফিস
আগে কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচিত বোর্ড থাকাকালীন প্রতি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর ছিলেন । ফলে এই ধরনের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের কাজ ওয়ার্ড অফিস থেকেই করা সম্ভব হত । এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের ওয়ার্ড অফিসে গিয়ে প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে বা আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারতেন । কিন্তু বর্তমানে পুরনিগমে নির্বাচিত বোর্ডের পরিবর্তে প্রশাসক থাকায় ওয়ার্ডভিত্তিক সেই ব্যবস্থায় বদল এসেছে । সামাজিক বিভাগের মাধ্যমে বোরো অফিস থেকে এই কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে ।
সমস্যা তৈরি হচ্ছে সেখানেই । একটি বোরোর অধীনে থাকা 9-10টি ওয়ার্ডের ভাতা প্রাপকদের একই জায়গায় এসে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হচ্ছে। ফলে অল্প জায়গায় বিপুল সংখ্যক মানুষের ভিড় জমছে । বিশেষ করে যাঁদের বয়স বেশি, যাঁরা অসুস্থ কিংবা শারীরিকভাবে অক্ষম, তাঁদের পক্ষে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে । অনেকেই পরিবারের কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন। কিন্তু তাতেও ভোগান্তি কমছে না ।
আবেদনপত্র তুলেই শেষ নয়, আবার জমার পালা
ভাতা প্রাপকদের দুর্ভোগ শুধু আবেদনপত্র সংগ্রহেই শেষ হচ্ছে না । প্রথমে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাসবই এবং আধার কার্ড দেখিয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে । তার পর সেটি নির্দিষ্ট নিয়মে পূরণ করে প্রয়োজনীয় নথির প্রতিলিপি-সহ ফের জমা দিতে হবে ।
আবেদনপত্রের সঙ্গে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড এবং রেশন কার্ডের জেরক্স জমা দিতে হবে । সংশ্লিষ্ট নথিতে আবেদনকারীর স্বাক্ষরও প্রয়োজন । পাশাপাশি আবেদনপত্রটি কোনও গ্রুপ-এ আধিকারিক, পুলিশ আধিকারিক, ব্যাঙ্ক আধিকারিক, কাউন্সিলর, বিধায়ক অথবা সাংসদের দিয়ে প্রত্যয়িত করাতে হবে । সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় নথি নির্দিষ্ট নিয়মে জমা দিতে হবে । অর্থাৎ, প্রথম দফায় দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ, তার পর নথি জোগাড়, প্রত্যয়ন এবং শেষে ফের জমা দেওয়ার জন্য বোরো অফিসে যাতায়াত । প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষের কাছে এই পুরো প্রক্রিয়াই বড়সড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।
অনলাইন ব্যবস্থা নেই কেন ?
এই পরিস্থিতিতে ভাতা প্রাপকদের একাংশের প্রশ্ন, যে কাজ আগে ওয়ার্ড অফিসে করা যেত, তা এখন কেন বোরো অফিসে কেন্দ্রীভূত করা হল ? প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য আলাদা দিন নির্দিষ্ট করে দিলে কি ভিড় কমানো সম্ভব ছিল না ? অথবা অনলাইনে আবেদনপত্র দেওয়া ও জমা নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় না কেন ? বিশেষত যাঁদের বয়স বেশি, যাঁদের চলাফেরায় সমস্যা রয়েছে, তাঁদের জন্য বাড়তি কোনও সুবিধা রাখা হল না কেন ?
ভাতা প্রাপকদের বক্তব্য, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা যাঁদের জন্য, তাঁদের অনেকেই শারীরিক ভাবে দুর্বল । তাঁদেরই যদি একাধিকবার পুরনিগমের দফতরে ছুটতে হয়, তা হলে প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার প্রক্রিয়াই দুর্বিষহ হয়ে উঠছে । লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ।
এ বিষয়ে কলকাতা পুরনিগম কর্তৃপক্ষ অবশ্য প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি । তবে ভাতা প্রাপকদের হয়রানি কী ভাবে কমানো যায়, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে বলে জানানো হয়েছে ।
শেষ তারিখ 30 নভেম্বর
লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 30 নভেম্বর । ফলে হাতে সময় কম । তার মধ্যেই আবেদনপত্র সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় নথি জোগাড়, প্রত্যয়ন এবং জমা দেওয়ার কাজ শেষ করতে হবে ভাতা প্রাপকদের । আবেদনপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপভোক্তা নিজে অথবা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাসবই ও আধার কার্ড নিয়ে যেতে পারবেন ।
কিন্তু সময়সীমা যত এগিয়ে আসছে, বোরো অফিসে ভিড়ও তত বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে । ফলে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া মেনে জীবন প্রমাণপত্র জমা দিতে গিয়ে যাঁদের সবচেয়ে বেশি সহায়তা প্রয়োজন, সেই প্রবীণ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী মানুষদেরই সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে । এখন প্রশ্ন, 30 নভেম্বরের আগে এই দীর্ঘ লাইন ও হয়রানি কমাতে পুরনিগম কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারে কি না ।