তৃণমূল করায় সামাজিক বয়কটের অভিযোগ, SDO'র দ্বারস্থ বেশ কয়েকটি পরিবার
TMC social boycott: অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপির কোচবিহার জেলা সহ সভাপতি ৷ তিনি বলেন, 'সামাজিক বয়কট করা তৃণমূল কংগ্রেসের কালচার । আমাদের নয় ।'
Published : November 19, 2026 at 8:49 PM IST
তুফানগঞ্জ, 19 নভেম্বর: তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক হওয়ার 'অপরাধে' একাধিক পরিবারকে সামাজিকভাবে বয়কট করার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে । তাদের চাষাবাদও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি । তুফানগঞ্জ 2 নম্বর ব্লকের অধীন শালবাড়ি 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বজরাপুর ও তুরকানিরকুঠি গ্রামের বেশ কয়েকজন বাসিন্দাকে বয়কট ঘোষণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে । দীর্ঘদিন ধরে এই ঘটনা চলতে থাকায় বৃহস্পতিবার মহকুমাশাসকের কাছে অভিযোগ জমা করেছেন তাঁরা ।
যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপি-র কোচবিহার জেলা সহ সভাপতি বিরাজ বসু বলেন, "এধরনের খবর জানা নেই । বিজেপির নীতি হল সবাইকে নিয়ে চলা। কাজেই বিজেপি সবাইকে নিয়ে চলবে । সামাজিক বয়কট করা তৃণমূল কংগ্রেসের কালচার । আমাদের নয় । তবে কংগ্রেস কিছু লোককে উসকে দিয়ে এসব করছে বলে শুনছি ।" তুফানগঞ্জ মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, "ওঁরা এসে অভিযোগ জানিয়েছেন। আমরা খতিয়ে দেখব ।"
তৃণমূলের সমর্থক হওয়ার কারণে এই এলাকায় সুধীরচন্দ্র বর্মন নামে এক ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের বিজেপি আশ্রিত লোকজন বয়কট ঘোষণা করেছে বলে অভিযোগ । জমির কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ হাল চাষ বন্ধ ৷ তাঁর স্ত্রী চৈতী বর্মন অসুস্থ । টাকার অভাবে তিনি চিকিৎসাও করাতে পারছেন না। আধ বিঘা জমি বিক্রি করে চিকিৎসা করানোর কথা ভেবেছিলেন । সেই জমি বিক্রি করার রাস্তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ । সুধীরচন্দ্র বর্মন নিজেও অসুস্থ । বিজেপির ভয়ে তাঁর ছেলে বাড়িছাড়া । সুধীরচন্দ্র বলেন, "আমি আগে মামলা করেছিলাম । বিজেপির বুথ লেভেল নেতৃত্ব মামলা প্রত্যাহার করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে । নইলে সামাজিক বয়কট চালাবে বলে জানিয়েছে ।"
বিজেপি সামাজিকভাবে বয়কট ঘোষণা করাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে তুরকানিরকুঠির বাসিন্দা অনিমেষ শীলেরও ৷ তাঁকে আবার ট্রাক্টর ভাড়া দিতে নিষেধ করা হয়েছে বলে দাবি । বিজেপির দাবিমতো চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় তাঁরও জমি চাষ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, জানিয়েছেন অনিমেষ শীল ।
ওই গ্রামেরই আর এক বাসিন্দা, নিমাই বর্মনের বাড়িতে চাঁদা আদায় করতে বিজেপির লোকজন দলবদ্ধভাবে এসেছিলেন বলে দাবি । কিন্তু তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় বিজেপির পার্টি অফিসে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয় । নিমাই বর্মন ভয়ে পার্টি অফিসে না যাওয়ায়, তাঁকেও বয়কট ঘোষণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ । নিমাই বর্মনের ছেলে সুব্রত বর্মন একজন (VRP) অঞ্চলের কর্মী, তাঁকেও অঞ্চলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বলে দাবি । এই বিষয়ে তুফানগঞ্জ বিডিও অফিসে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়ে কোনও লাভ না-হওয়ায় এদিন মহকুমা শাসকের (SDO) কাছে অভিযোগ জানান তাঁরা ।