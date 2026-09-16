খরচ বাঁচাতে পরিবেশের সঙ্গে আপস, মেঘলা হলেই কারখানার চিমনি থেকে বেরোচ্ছে কালো ধোঁয়া !

খরচ বাঁচাতে পরিবেশের সঙ্গে আপস, মেঘলা হলেই কারখানার চিমনি থেকে বেরোচ্ছে কালো ধোঁয়া !
Emission of Black Smoke from Chimneys in Durgapur: খরচ কমাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বন্ধ রাখার অভিযোগ ৷ অভিযুক্ত একাধিক কলকারখানা ও ইট ভাটা কর্তৃপক্ষ ৷
Published : September 16, 2026 at 3:37 PM IST
দুর্গাপুর, 16 সেপ্টেম্বর: মেঘলা আকাশ হলেই চিমনি দিয়ে বেরোচ্ছে কালো ধোঁয়া ৷ খরচ কমাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বন্ধ রেখে একাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ইট ভাটাগুলি থেকে বায়ুদূষণ ছড়ানোর অভিযোগ উঠছে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে ৷ এই ঘটনায় দুর্গাপুর পুরনিগমের 29 নম্বর ওয়ার্ডের স্টেট ডেয়ারি মোড় সংলগ্ন একটি ইট ভাটায় এই বেআইনি কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, ভাটার চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আশপাশের এলাকায় দূষণ ছড়াচ্ছে ৷ বিশেষ করে বৃষ্টির সময় তা বেশি হচ্ছে ৷ কিন্তু, কেন এমনটা হচ্ছে ? অভিযোগ, খরচ কমাতে ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ক্ষয় রোধ করতেই নাকি এমনটা করছে মালিকপক্ষ ৷ এনিয়ে ইট ভাটায় গিয়ে খোঁজ নিতে বেরিয়ে এল আসল সত্যি ৷
জানা গিয়েছে, প্রত্যেক কলকারখানা ও ইট ভাটার চিমনি দিয়ে যে ধোঁয়া বেরোয়, তাতে প্রচুর পরিমাণে দূষণ ছড়ায় ৷ তাই কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক ও দূষণ নিয়ন্ত্রক পর্ষদের নিয়ম অনুযায়ী, শিল্পাঞ্চল ও ইট ভাটাগুলিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা রাখা বাধ্যতামূলক ৷
আর সেই নিয়ম অনুযায়ী, দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র প্রত্যেক কলকারখানা ও ইট ভাটায় লাগানো থাকে ৷ যা কলকারখানায় তৈরি হওয়া দূষিত ধোঁয়া থেকে ক্ষতিকর উপাদানগুলিকে বাদ দিয়ে বা ফিল্টার করে চিমনি দিয়ে বাইরে বের করে ৷ ফলে বাতাসে দূষিত ও ক্ষতিকর কণাগুলি মিশে যাওয়ার পরিমাণ অনেকটাই কমে যায় ৷ কিন্তু, এক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ ৷ অভিযোগ, বৃষ্টির সময় আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেলেই ইট ভাটার চিমনি থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে থাকে ৷ যতক্ষণ না আকাশের মেঘ সরছে, ততক্ষণ এভাবেই দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বন্ধ রাখা হয় ৷
ওই ইট ভাটার এক কর্মী বলেন, "বৃষ্টি হলে বন্ধ করে দেওয়া হয় মেশিন ৷ বৃষ্টিতে শর্টসার্কিট হওয়ার ভয় থাকে ৷ আমরা চালাই, তবে সবসময় নয় ৷" যদিও ইট ভাটার মালিক দেবদীপ মজুমদার দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বন্ধ রাখার অভিযোগ অস্বীকার করেন ৷ তিনি দাবি করেন, "কখনই মেশিন বন্ধ থাকে না ৷ কারেন্ট ছিল না ৷ তাই হয়তো বন্ধ ছিল ৷ বৃষ্টির সময় শর্টসার্কিট থেকে বাঁচাতে মেশিন বন্ধ রাখা হয়, এই অভিযোগ মিথ্যে ৷"
তবে, তাঁর বক্তব্য রাখার সময়েও দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বন্ধ থাকা ও লোডশেডিং হওয়ার বিষয়টি নিয়ে পালটা তাঁকে চেপে ধরা হলে সুর বদলে যায় ইট ভাটার মালিকের ৷ তিনি বলেন, "মালিক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব মেশিন চলছে কি না দেখা ৷ আমি গিয়ে চালু করিয়ে দিচ্ছি ৷ কেন বন্ধ ছিল জানি না ৷ দূষণ যাতে না-ছড়ায়, তা অবশ্যই দেখা হবে ৷"
বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "বিদেশে তো দূষণরোধে এই ধরনের মেশিন চলে ৷ তাই সেখানে দূষণ হয় না ৷ এখানে এরা সেই মেশিন ব্যবহার করতে চায় না ৷ মেশিনের দাম বেশি, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বেশি, তাই চালায় না ৷ কিন্তু, এগুলো আর হবে না ৷ আপনি ব্যবসা করবেন, লাভ করবেন, আর সাধারণ মানুষ ও পরিবেশ দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এটা হতে পারে না ৷"
এনিয়ে দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "দেখুন 49 বছরের অভ্যেস, আপনা ভাবছেন 50 দিনে ঠিক হয়ে যাবে ! এটা সম্ভব নয় ৷ সত্যি কথা হল, অন্যান্য রাজ্যে যেসব ফ্যাক্টরিগুলো ব্যান ছিল, সেগুলিকে সিপিএম জামাই আদর করে নিয়ে এসেছে ৷ আর এখন বড় বড় ডায়লগবাজি করছে ৷ আমাদের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং পরিবেশ দফতরের অন্যান্য মন্ত্রীরা বিষয়টা দেখছেন ৷ আধিকারিকরাও নজরদারি চালাচ্ছেন ৷ একটু সময় তো লাগবে ৷"
উল্লেখ্য, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রক পর্ষদের বার্ষিক রিপোর্টে 10 লক্ষের কম জনবসতি পূর্ণ এলাকাগুলিতে বায়ুদূষণ নিরিখে 32 নম্বরে নাম ছিল দূর্গাপুরের ৷ যা অ্যালার্মিং বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে রাজ্য সরকারকে সতর্ক করা হয়েছে ৷ সেখানে মেঘলা আকাশের সুযোগ নিয়ে কলকারখানা ও ইট ভাটায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বন্ধ রেখে দেদার বায়ুদূষণের অভিযোগ, পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ করে তুলতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পরিবেশবিদরা ৷