বসিরহাট যেন 'মিনি' বাংলাদেশ ! SIR চালুর পরেও জাঁকিয়ে বসে ওপারের নাগরিকরা

এসআইআর চালুর পরেও বাংলাদেশে ফেরার নামগন্ধ নেই ৷ বহাল তবিয়তে পরিবার নিয়ে দিব্যি এদেশেই জাঁকিয়ে বসে রয়েছেন বাংলাদেশিরা । বেছে নিয়েছেন উপার্জনের পথও ।

Bangladeshis living in Basirhat
বাংলাদেশি নাগরিকরা ঘর বাড়ি করে রয়েছেন বসিরহাটে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 24, 2025 at 12:45 PM IST

7 Min Read
বসিরহাট, 24 নভেম্বর: ভারতের মধ্যেই এ যেন এক অন্য বাংলাদেশ ৷ যেখানে না-আছে ভয়ডর । না-আছে দেশে ফেরার তাড়া ৷ বরং বহাল তবিয়তে পরিবার নিয়ে দিব্যি এদেশেই জাঁকিয়ে বসে আছেন বহু বাংলাদেশি ৷ এমনটাই অভিযোগ । এককথায় বললে, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান নিয়ে এখানেই সংসার পেতে বসেছেন তাঁরা । শুধু কী তাই ! অভিযোগ, অসৎ উপায়ে জুটিয়ে ফেলেছেন ভারতের আধার ও ভোটার কার্ড-সহ যাবতীয় পরিচয়পত্র । মিলছে সরকারি সুযোগ-সুবিধাও ।

এসআইআর চালুর পর থেকেই যেখানে ফেরার জন্য বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভিড় উপচে পড়ছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে, সেখানে অভিযোগ উঠছে যে সীমান্ত লাগোয়া বসিরহাটের বহু এলাকায় এখনও বাংলাদেশিরা নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছেন । যা বেমানান বলেই মনে হয়েছে অনেকের । কিন্তু কেন এখনও তাঁরা নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছেন না ? পিছনে কী রয়েছে অন‍্য রহস্য ? নাকি পাকাপাকিভাবে এদেশে থাকার সুযোগ খুঁজছেন বসিরহাটে বসবাসকারী সেই সমস্ত বাংলাদেশিরা ?

বসিরহাট যেন 'মিনি' বাংলাদেশ ! SIR চালুর পরেও জাঁকিয়ে বসে ওপার বাংলার নাগরিকরা (ইটিভি ভারত)

এদিকে বাস্তব পরিস্থিতির কথা অজানা নয় শাসক ও গেরুয়া শিবিরেরও । তাঁরাও এক বাক্যে স্বীকার করে নিচ্ছে উত্তর 24 পরগনার সীমান্ত এলাকায় এখনও বহু বাংলাদেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন । তবে তা নিয়ে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে তৃণমূল ও বিজেপি বেশি ব‍্যস্ত একে অপরের ঘাড়ে দায় ঠেলতে । প্রশাসন অবশ্য বলছে, অভিযোগ পেলে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।

এসআইআর আতঙ্কে গত কয়েক দিনে পশ্চিমবঙ্গে যেন থরহরি কম্প শুরু হয়েছে । বিশেষ করে এদেশে অবৈধভাবে বসবাসকারী শয়ে শয়ে বাংলাদেশি পাততাড়ি গুটিয়ে নিজের দেশে ফিরতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন । সেই কারণে স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্তে প্রায় প্রতি দিনই উপচে পড়ছে বাংলাদেশিদের ভিড় । সেখানে বিএসএফের চেকপোস্টের সামনে লোটা-কম্বল, বড় বড় ট্রলি ব‍্যাগ নিয়ে জড়ো হচ্ছেন তাঁরা । কিন্তু এসবের মধ্যেও এক ভিন্ন ছবি উঠে এসেছে সীমান্ত লাগোয়ো উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট থেকে ।

Bangladeshis living in Basirhat
হাকিমপুর সীমান্তে বাংলাদেশিদের ভিড় (নিজস্ব ছবি)

অভিযোগ, সেখানে সংগ্রামপুর-শিবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরামনগর অঞ্চলে বহু বাংলাদেশি এখনও ঘাপটি মেরে বসে রয়েছেন । তাঁদেরই একজন হলেন নুরুল ইসলাম শেখ । তাঁর পরিবারের পাঁচ সদস্যই বাংলাদেশের নাগরিক বলে অভিযোগ । অথচ এখানে জমি কিনে বাড়িঘর করে পরিবার নিয়ে দিব্যি সংসার পেতে বসেছেন বছর 62-র এই প্রৌঢ় । অভিযোগ, এসআইআর চালু হওয়ার পরেও বাংলাদেশে ফেরার কোনও নামগন্ধ নেই নুরুল ইসলামের । বরং এদেশে কীভাবে পাকাপাকিভাবে থেকে যাওয়া যায় সেই চেষ্টায় চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ অন্তত তাঁর হাবভাব দেখে সে-রকমটাই মনে হচ্ছে ৷

Bangladeshis living in Basirhat
অভিযুক্ত বাংলাদেশি নাগরিক নুরুল ইসলাম শেখ (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় সূত্রে খবর, বছর দশেক আগে চোরাপথে বাংলাদেশ থেকে এদেশে ঢোকেন নুরুল ইসলাম, তাঁর স্ত্রী ফজিলা বিবি ও দম্পতির ছেলে নুরুজ্জামান শেখ । এরপর বসিরহাটের বিরামনগর এলাকায় জমি কিনে পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করেন । সেখানেই ভারতীয় মহিলার সঙ্গে ছেলের বিয়েও দেন । অভিযোগ, পুত্রবধূর পরিবারের ডকুমেন্ট দিয়ে তাঁরা একে একে সকলেই ভারতের পরিচয়পত্র বানিয়ে ফেলেন । এমনকি উপার্জনের পথ হিসেবে বাংলাদেশি নাগরিক বাবা-ছেলে বেছে নিয়েছেন টোটো চালানো । সেই টোটোই এখন তাঁদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র মাধ‍্যম ।

Bangladeshis living in Basirhat
নুরুল ইসলাম শেখের ভোটার কার্ডের ফটোকপি (নিজস্ব ছবি)

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে । ফলে এদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশিরা ভয়ে নিজের দেশে পালাতে শুরু করেছেন । কিন্তু সেসবের কোনও বালাই নেই নুরুল ইসলামের । বাংলাদেশে ফেরা তো দূরের কথা । উল্টে স্ত্রী, পুত্র, মেয়ে-জামাই নিয়ে বুক ফুলিয়ে সংসার করছেন এদেশেই । এমনকি রোজ টোটো নিয়েও চষে বেড়াচ্ছেন এমাথা-ওমাথা । অভিযোগ, তার পরেও প্রশাসন চোখ বুজে রয়েছে । কোনও উদ্যোগই দেখা যায়নি এদেশে অবৈধভাবে থাকা বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে ৷

Bangladeshis living in Basirhat
নুরুল ইসলামের ছেলে নুরুজ্জামান শেখের ভোটার কার্ডের ফটোকপি (নিজস্ব ছবি)

তবে এত কিছুর পরেও নিজেকে বাংলাদেশি বলতে রাজি নন নুরুল ইসলাম । তিনি বলেন, " আবেদন করেছি । কিন্তু 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম নেই । আমার মতো আরও 34 জনেরও নাম নেই সেই তালিকায় । কেন আমার নাম নেই তা বলতে পারব না । তবে বহু বছর ধরে আমি এখানে ভোট দিয়ে আসছি । আমার পরিবারের কেউই ওপার বাংলা থেকে আসেনি । আমি এখানকার আদি বাসিন্দা । 2001 সালের জমির দলিলও রয়েছে ।"

Bangladeshis living in Basirhat
টোটো চালিয়ে উপার্জন করেন (নিজস্ব ছবি)

বিরামনগর এলাকায় কোনও বাংলাদেশি নেই বলেও জোর গলায় দাবি করেছেন এই প্রৌঢ় । একই সুর শোনা গিয়েছে নুরুল ইসলামের স্ত্রী ফজিলা বিবির গলাতেও । তাঁর কথায়, "কত বার ভোট দিয়েছি তা মনে নেই । বহু বছর ধরেই এখানে আছি । এটুকু বলতে পারি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা আমরা ।"

এদিকে এই দম্পতি এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে নিজেদের দাবি করলেও তাঁরা যে আদতে বাংলাদেশের নাগরিক তা স্বীকার করছেন বিজেপির স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি আব্দুর রউফ সরদার । তিনি বলেন,"এসআইআর চালু হওয়ার পর বিরামনগর অঞ্চল থেকে বহু বাংলাদেশি চলে গেলেও এখনও নুরুল ইসলাম শেখের পরিবার রয়ে গিয়েছে । ও'র পরিবারের পাঁচ জন বাংলাদেশি নাগরিক । 10 বছর হবে এরা বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসেছে । তবে এখনও সংগ্রামপুর ও শিবাটি অঞ্চল-সহ বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে বহু বাংলাদেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে । এরা প্রত্যেকেই কারচুপি করে ভারতের ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন । তাই বুথের বিএলও-দের বলব এই সমস্ত বাংলাদেশিরা যাতে কোনওভাবেই এন‍ুমারেশন ফর্ম ফিলাপ করতে না পারে । তৃণমূলের নেতাদের কথায় আপনারা অন‍্যায় কিছু করবেন না । আমরা চাই এই সমস্ত বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে যেন প্রশাসন ব্যবস্থা নেয় ।"

স্থানীয় তৃণমূল নেতা হাবিব মণ্ডল বলেন, "ওকে আমরা ফুলুর ইসলাম বলেই চিনতাম । অনেকদিন ধরেই এখানে রয়েছে । উনি একদিন হঠাৎ আমার কাছে এসে বললেন আমার তো 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম নেই । আমি তখন ওকে বাবার নথিপত্র দেখাতে বললাম । তার প্রত্যুত্তরে সে আমাকে 2001 সালের জমির রেকর্ডের কথা বলে । আমি তখন বললাম, কমিশনের হেয়ারিংয়ের সময় সেই জমির রেকর্ড নিয়ে গিয়ে দেখাবে তাদের । শুনেছি অনেক দিন আগেই ও এখানে এসেছে । তবে বাংলাদেশ থেকে এসেছে কি না বলতে পারব না । কারণ যবে থেকে ওকে এখানে দেখছি তবে থেকেই ও'র সঙ্গে আমার পরিচয় । ছেলে-বাবা দু'জনেই টোটো চালিয়ে সংসার চালায় ।"

বসিরহাট 1 নম্বর ব্লকের বিডিও সমীরকুমার হালদার বলেন, "সংগ্রামপুর-শিবাটি পঞ্চায়েতের বিরামনগর এলাকায় বাংলাদেশিদের বসবাস করার বিষয়টি আমার জানা নেই । খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে । যদি এরকম কিছু হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।"

অন‍্যদিকে, গত কয়েকদিনে স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্তে যে সমস্ত বাংলাদেশিরা জড়ো হয়েছেন নিজের দেশে ফেরার টানে, তাদের সেদেশে ফেরত পাঠানোর আগে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স(বিএসএফ)সমস্ত তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেক করে নিচ্ছেন । বিএসএফ সূত্রে খবর, বাংলাদেশি নাগরিকদের তালিকা তৈরির পর তাঁদের বায়োমেট্রিক নমুনা-সহ পরিচয়পত্র একদিকে যেমন ভেরিফিকেশন করে নেওয়া হচ্ছে । অন‍্যদিকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের তরফে এই সমস্ত বাংলাদেশিদের কারও বিরুদ্ধে কোনও অপরাধের অভিযোগ রয়েছে কি না, তাও যাচাই করা হচ্ছে ।

বিএসএফ ও বিজিবি(বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড)-র সবুজ সংকেত মিললে তবেই এপার থেকে ওপারে যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশি নাগরিকদের । বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিনে স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্ত দিয়ে প্রায় 3 হাজার বাংলাদেশি দেশে ফিরে গিয়েছেন । এখনও কয়েক হাজার বাংলাদেশি জমায়েত করে রয়েছেন বিএসএফ চেকপোস্টের সামনে ।

