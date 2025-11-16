জলসীমা লঙ্ঘন করে ভারতে, কাকদ্বীপে ট্রলার-সহ গ্রেফতার 29 বাংলাদেশি মৎস্যজীবী
অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ সোমবার কাকদ্বীপ মহাকুমার আদালতে পেশ করা হবে তাঁদের ।
Published : November 16, 2025 at 5:13 PM IST
কাকদ্বীপ, 16 নভেম্বর: জলসীমা লঙ্ঘন করে ভারতে প্রবেশের অভিযোগ ৷ ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে 29 জন মৎস্যজীবী-সহ আটক একটি বাংলাদেশি ট্রলার । পরে ওই মৎস্যজীবীদেরকে থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । পুলিশ মৎসজীবীদের গ্রেফতার করেছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী বঙ্গোপসাগরে টহল দেওয়ার সময় একটি সন্দেহভাজন ট্রলার দেখতে পায় । এরপর উপকূলরক্ষী বাহিনী সেই ট্রলারের কাছে পৌঁছয় । সেখানে গিয়ে তারা দেখে ওই মাছ ধরার ট্রলার বাংলাদেশের । কোনও কারণবশত বাংলাদেশের এই ট্রলার ভারতীয় জলসীমা লঙ্ঘন করে ঢুকে পড়েছে ৷ এরপর ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ওই ট্রলারটিকে আটক করে ।
এর পাশাপাশি ওই ট্রলারে থাকা 29 জন মৎস্যজীবীকে আটক করা হয় । এরপর ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার হাতে বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদের তুলে দেয় ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী । কীভাবে ওই মৎস্যজীবীরা ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশ করেছে তার তদন্ত শুরু করেছে সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ । অভিযুক্তদের সোমবার কাকদ্বীপ মহাকুমার আদালতে পেশ করা হবে ।
সম্প্রতি বাংলাদেশের জেলে ভারতীয় মৎস্যজীবীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ঘটে ৷ আর সেই আবহে উপকূল তীরবর্তী অঞ্চলে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয় । কাকদ্বীপ মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, "বাংলাদেশের একটি মাছ ধরার ট্রলার ভারতীয় জলসীমা লঙ্ঘন করে এদেশে প্রবেশ করেছে । উপকূলরক্ষী বাহিনীর নজরে বিষয়টি আসে ৷ এরপর উপকূলরক্ষী বাহিনী ওই ট্রলার-সহ 29 জন মৎস্যজীবীকে আটক করে ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার হাতে তুলে দিয়েছে । বাকিটা পুলিশ তদন্তে করে দেখছে ।"
প্রসঙ্গত, প্রায়শই জলসীমা লঙ্ঘন করে ভারতে প্রবেশের অভিযোগ ওঠে বাংলাদেশি মৎস্যজীবীদের বিরুদ্ধে ৷ গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে আটক হয়েছিল 13 জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবী-সহ একটি ট্রলার । পরে তাঁদের গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ সেসময়ও বঙ্গোপসাগরে টহল দেওয়ার সময় ভারতীয় উপকূলরক্ষীর বাহিনীর নজরে আসে একটি সন্দেহজনক ট্রলার । এরপর তারা ওই ট্রলারটির কাছে যায় এবং ট্রলারে থাকা মৎস্যজীবীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে । ভারতীয় বাহিনী জানতে পারে যে, ওই ট্রলারটি বাংলাদেশ থেকে মাছ ধরতে গিয়েছিল বঙ্গোপসাগরে । এরপর মাছ ধরার সময় জলসীমা লঙ্ঘন করে ভারতে ঢুকে পড়ে ট্রলারটি । তারপরেই সেটিকে আটক করা হয় ৷