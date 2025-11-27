ETV Bharat / state

'তৃণমূলে প্রার্থী হব বলে জন্মাইনি', অকপট বিধায়ক মনোরঞ্জন

বিতর্ক সত্ত্বেও তৃণমূল বিধায়ক হয়েছেন বহিরাগত তকমা পাওয়া মনোরঞ্জন ব্যাপারী ৷ দলের অন্তর্কলহ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাগড়-সহ অনেক কিছু নিয়ে মুখ খুললেন বলাগড়ের লেখক-বিধায়ক ৷

West Bengal Assembly Election 2026
ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 27, 2025 at 7:10 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 7:23 PM IST

বলাগড়, 27 নভেম্বর: তিনি নিজেকে আন্দোলনের কর্মী হিসাবে মনে করেন ৷ মুখে বলেন, তৃণমূলের প্রার্থী হবেন বলে তাঁর জন্ম হয়নি ৷ তাই আগামী ভোটে টিকিট না-পেলেও তাঁর কোনও আক্ষেপ নেই ৷ শুধু মানুষের জন্য কাজ করে যেতে চান, বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী ৷

একসময় মহাশ্বেতা দেবীর হাত ধরে লেখালিখি শুরু এবং তাঁর লেখক হয়ে ওঠা ৷ পরে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে রাজনীতিতে আসার সুযোগ দিয়েছেন ৷ গত কয়েক বছরে বলাগড়ে তিনি যেসব কাজ করেছেন, তাতে কি সন্তুষ্ট মনোরঞ্জন ব্যাপারী ? আসন্ন ভোটে দল যদি তাঁকে ফের প্রার্থী না করে ? দলের মধ্যে তাঁকে নিয়ে বিস্তর দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল ৷ তাও তিনি বিধায়ক হয়েছেন ৷ এই অন্তর্কলহে তিনি কী মনে করেন ? তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ কি বলাগড়ের ভোটে প্রভাব ফেলবে ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এমনই কিছু প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিলেন জনপ্রতিনিধি মনোরঞ্জন ব্যাপারী ৷

ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত: আপনি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর আপনাকে বারবার বহিরাগত বলা হয়েছে ৷ তৃণমূলের অন্দরে একটি দ্বন্দ্ব তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে ৷ এই বিষয়ে আপনার মতামত ?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: বেশিরভাগটাই বিজেপির তরফ থেকে আমাকে 'বহিরাগত' বলা হয়েছে ৷ নরেন্দ্র মোদি গুজরাতের বাসিন্দা হয়ে তিনি লোকসভার প্রার্থী হয়েছেন বারাণসী থেকে ৷ তিনি বহিরাগত নন ? আমি বৈধভাবে ভারতবর্ষে বসবাস করছি ৷ আমার বাবা দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন প্রাপ্ত রিফিউজি ৷ মঙ্গল গ্রহ থেকে এসেছি ? নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে এখানে প্রার্থী হয়েছি ৷ ভোটে লড়েছি ৷ মানুষের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ৷ বিজেপির কিছু দালাল আছে ৷ তারা সরাসরি বিজেপি নয়, তারা এসব বলতে পারে ৷ তাতে আমার কিছু এসে যায় না ৷

ইটিভি ভারত: তৃণমূলের বিরুদ্ধে চাকরি থেকে বালি, মাটি চুরি মতো একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ৷ অভিযুক্তদের মধ্যে বলাগড়ের শান্তনু ও কুন্তলও ছিল ৷ ভোটে এর প্রভাব পড়বে কি ?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: অভিযোগ যে কেউ, যে কারও বিরুদ্ধে তুলতে পারে ৷ বিচার ব্যবস্থা তাঁর অপরাধ প্রমাণ করে তাঁকে সাজা দেবে ৷ তাহলে এই দোষগুলি প্রমাণিত হল না কেন ? আমি নাম বলছি না ৷ অভিযোগ অভিযোগ করে এতদিন ধরে একজনকে জেলে রেখে দেওয়া হল ৷ কিন্তু তাঁর অভিযোগ প্রমাণ করে তাঁকে সাজা দেওয়া হল না কেন ? তিনি কেন জামিন পেলেন ? অভিযোগ করলেই হল না ৷ যিনি অভিযোগ তুলছেন, তাঁকে সেটা প্রমাণ করতে হবে ৷ এটা তাঁর দায় ৷ আমার বিরুদ্ধে একজনকে চড় মারার অভিযোগ ছিল ৷ 30 বছর পর প্রমাণিত হয় যে সেটা মিথ্যা অভিযোগ ৷ শান্তনু-কুন্তলদের নিয়ে বলাগড়ের ভোটে কোনও প্রভাব পড়বে না ৷

ইটিভি ভারত: লেখক থেকে রাজনৈতিক নেতা - পাঁচ বছর তৃণমূলের বিধায়ক হিসাবে আপনি আপনার কাজ নিয়ে কী মনে করছেন ?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: বিধায়ক হিসেবে আমি কতটা সফলতা পেরেছি, বলতে পারব না ৷ সেটা মানুষ বলবে ৷ কিন্তু আমি আমার কাজে কোনওদিন ফাঁকি দিইনি ৷ সততার সঙ্গে কাজ করেছি ৷ মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি ৷ আমি দক্ষিণ 24 পরগনার মানুষ ৷ চার বছর বলাগড় বিধানসভায় কাজ করেছি ৷ আমার সাধ্যমতো সেবা ও পরিষেবা দিয়েছি ৷ আমার কাজ নিয়ে আমি সন্তুষ্ট ৷

ইটিভি ভারত: বলাগড়ের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর মধ্যে অন্যতম গঙ্গা নদীর ভাঙন ৷ বহু মানুষকে ঘর ছাড়তে হয়েছে ৷ ভাঙন রোধে রাজ্য বা কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বারবার ৷ আপনি কী বলবেন ?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: গঙ্গা ভাঙন একটা বড় ইস্যু ৷ এর সমাধানে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন ৷ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বারবার দরবার করা হয়েছে ৷ হুগলির তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে গঙ্গা ভাঙনের বিষয়টি উত্থাপন করেছেন ৷ কিন্তু সমস্যাটা একই জায়গায় রয়ে গিয়েছে ৷

কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে কোনও চিন্তাভাবনা করছে বলে জানা নেই ৷ আমিও জিরো আওয়ারে বিধানসভায় ভাঙনের সমস্যার কথা জানিয়েছি ৷ কিন্তু রাজ্য সরকারের ক্ষমতা সীমিত ৷ এখানে হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন ৷ সামান্য পয়সায় কিছু করা সম্ভব নয় ৷ কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের প্রাপ্য আবাস যোজনা, একশো দিনের বকেয়া টাকা দিচ্ছে না ৷ তিন লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে ৷ তাই রাজ্য সরকারকে বলেও লাভ নেই ৷ রাজ্যের ভাণ্ডারে টাকা না-থাকলে সে কী করবে ! কেন্দ্রীয় সরকার মানবিক হলে এগিয়ে এসে গঙ্গাপারের মানুষগুলোর জন্য কিছু করত ৷ কিন্তু করেনি ৷

ইটিভি ভারত: বলাগড় বিধানসভায় উদ্বাস্তু মানুষের বসবাস ৷ এখানে নৌকা তৈরি থেকে প্লাস্টিক ফুল তৈরির মতো একাধিক কুটির শিল্প রয়েছে ৷ এই ছোট ছোট শিল্পগুলি নিয়ে কী করেছেন আপনি ?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: ক্ষুদ্র শিল্প নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে যেটুকু যা সহযোগিতা করা দরকার, সে সবই হয়েছে ৷ প্লাস্টিকের ফুল তৈরির হাব নিয়ে আমি কিছু জানি না ৷ আমাকে বিস্তারিত জানালে, আমি উপযুক্ত দফতরে বিষয়টি জানিয়ে কিছু করার চেষ্টা করব ৷

ইটিভি ভারত: এসআইআর প্রক্রিয়ায় বহু ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে বলে মানুষ আতঙ্কিত ৷ আপনি কী বলবেন ?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: এসআইআর নিয়ে মানুষ আতঙ্কিত ৷ এখনও পর্যন্ত 38 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এসআইআর-এর উদ্দেশ্য মৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া, নতুন ভোটারদের নাম তালিকায় যোগ করা এবং কেউ অন্যত্র চলে গিয়ে থাকলে তাঁর নাম বাদ দেওয়া ৷ কিন্তু এখানে নথি নিয়ে একটা বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে ৷ পাশাপাশি ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির কথা বলা হচ্ছে ৷ কাউকে কাউকে বাংলাদেশের সীমান্ত পার করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ কেন ? শুধু বাঙালির উপর এই যে আক্রমণ, সেটা বাংলা ছাড়া অন্য রাজ্যেও হচ্ছে ৷ ক'দিন আগে ছত্তিশগড়ে গিয়েছিলাম ৷ সেখানেও বাঙালিদের সীমান্তে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷

ইটিভি ভারত: বহু মানুষ বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য সীমান্তে অপেক্ষা করছেন ৷ তাঁরা স্বীকার করেছেন অবৈধভাবে ভারতে ঢুকেছিলেন ৷ আপনার কী মনে হয় ?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: প্রথম কথা, বিএসএফ কার হাতে ? কেন্দ্রীয় সরকার কী করছে ? যখন কেউ স্বীকার করছেন, তিনি সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশ করেছেন ৷ তাহলে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হোক ৷ এখন ভোটের সময় এই ইস্যুগুলি তোলার কারণ কী ? বলা হচ্ছে, এক কোটি কুড়ি লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলায় আছে ৷ সারা পৃথিবীতে 16 লক্ষ রোহিঙ্গা রয়েছে ৷ তাহলে বাংলায় এই সংখ্যা হয় কী করে ? এই মিথ্যাচার কেন ?

ইটিভি ভারত: আপনি একাধিক বার মাটি-বালি চুরি নিয়ে সরব হয়েছেন ৷ কিন্তু বলাগড়ে বালি-মাটি চুরি কি রোখা গিয়েছে ?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: দুষ্কৃতীরা সমাজে আছে এবং থাকবে ৷ ব্যাপক আকারে যে চুরি চলছিল, তাতে রাশ টানা গিয়েছে ৷ আগে অবৈধভাবে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছিল ৷ এখন সেটা অনেকটা বন্ধ হয়েছে ৷ তারা এখন সরকারি রয়্যালটি দিয়ে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে ৷ আরেকটা বিষয়, বলাগড়ে 48টি ইটভাটা রয়েছে ৷ প্রতিটি ইটভাটায় 100-150 জন মজুর কাজ করে ৷ তাঁরা বাজার থেকে প্রয়োনীয় সামগ্রী কিনছে ৷ এই ইটভাটাগুলির জন্য বলাগড়ের অর্থনীতি সচল রয়েছে ৷ তাই মাটি তুলতে হবে ৷ ইটভাটাকে সচল রাখতে হবে ৷ না হলে আবাস যোজনার ঘরগুলি কী করে হবে ? কিন্তু যেন অবৈধভাবে মাটি কাটা না হয় ৷ আমরা সেটা দেখছি ৷

ইটিভি ভারত: এর জন্য কি দলীয় নেতাদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে ?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: পৃথিবীর কোনও দেশ দুষ্কৃতী-মুক্ত নয় ৷ তাদের জন্য জেল, পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থা রয়েছে ৷

ইটিভি ভারত: আগামী দিনে কী করবেন, রাজনীতিতে থাকবেন, না লেখালিখিতে নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন ?
মনোরঞ্জন ব্যাপারী: মানুষের পাশে আছি, মানুষের কাছে আছি ৷ যখন বিধায়ক ছিলাম না, তখনও মানুষের কাজ করেছি ৷ বিধায়ক হয়ে একটু বেশি করতে পেরেছি ৷ লিখলেও আমি মানুষের কথা লিখি ৷

ইটিভি ভারত: তৃণমূল আপনার উপর ফের ভরসা করলে আপনি কী কী কাজ করবেন, কী বাকি রয়ে গেল ?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: কাজ এখনও বাকি রয়ে গিয়েছে। আমাদের বিধায়কদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা অনেকটাই কম। 17 টা পঞ্চায়েত 17 কোটি টাকা হলে ভালো হতো কাজের জন্য। দল যদি যোগ্য মনে করে যদি আমি আবার নির্বাচিত হই বিধায়ক হিসেবে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যাপারে কাজ করব আগামী দিনে। খেলার মাঠ তৈরি করার ইচ্ছা রয়েছে।আর্থিক সামর্থ্য থাকলে অনেক কিছু চিন্তা করা যায় ৷

আমাদের ফান্ড তো খুব কম ৷ 60 লক্ষ টাকা ছিল ৷ পরে 10 লক্ষ টাকা বাড়িয়ে 70 লক্ষ টাকা হয়েছে ৷ 17টি পঞ্চায়েত রয়েছে ৷ বছরে 17 কোটি টাকা হলে ভালো হত ৷ দল যদি আবার আমায় ভরসা করে দায়িত্ব দেয় এবং আমিও যদি নির্বাচিত হই ৷ তবে না-হওয়ার কোনও কারণ নেই ৷ তাহলে আমি 17টি পঞ্চায়েতে এমন কিছু করতে চাইব, যা তাদের খুব প্রয়োজনীয় ৷ সেটা এই সামান্য টাকায় করতে পারিনি ৷ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নত করব ৷ এতদিনে আমি যেটুকু পয়সা পেয়েছি, তা দিয়ে সব করে দিয়েছি ৷ আমার ফান্ডে কোনও পয়সা পড়ে নেই ৷ স্কুলগুলিতে বেঞ্চ পাল্টানো দরকার, আধুনিকীকরণ করা দরকার ৷

ইটিভি ভারত: এবারের ভোটে সিপিএম ফ্যাক্টর হবে ?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: কোনও ফ্যাক্টর নয় ৷ কারণ 34 বছর ধরে সিপিএম একটাও ভালো কাজ করেনি ৷ অপকীর্তি অনেক ৷ মানুষ ওই কথাগুলো ভোলেনি ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ একশোরও বেশি উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু করেছেন ৷ এই একই পরিমাণ টাকা তো বামফ্রন্ট সরকারও কেন্দ্রের কাছ থেকে পেত ৷ আরও বেশি পেত ৷ কারণ, তাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সুসম্পর্ক ছিল ৷ কেন করেনি ?

বামেরা বলে, আমরা গরিব মানুষের দল ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচ টাকায় ডিম-ভাতের ব্যবস্থা করেছেন ৷ ওরা কেন করেনি ? আবার ব্যঙ্গ করে 'ডিম্বাত' বলে ৷ না-খাওয়ার কষ্ট ওরা জানে ? মহাত্মা গান্ধি একটা কথা বলেছেন, "তুমি যখনই কোনও নির্ণয় নেবে, সবচেয়ে নিচুতলার মানুষের কথা ভেবে নিও ৷ তাহলে সেটা কখনও ভুল হবে না ৷" মার্কসবাদ বা গান্ধিবাদ পড়ার দরকার নেই ৷ শুধু গরিব মানুষের কীসে ভালো হবে, কীসে মঙ্গল হবে, এটা যদি মাথার মধ্যে থাকে, তাহলে সেটাই হবে সেরা মতবাদ ৷

ইটিভি ভারত: আপনি বিধায়ক না হলে কি রাজনৈতিক সন্ন্যাস নিয়ে নেবেন ?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: রাজনীতির বাইরে কেউ নেই, মানুষকে একটা পক্ষ নিতেই হবে ৷ আর রাজনীতিতে থাকলে মতানৈক্য থাকবে ৷ জীবন একটা স্রোতের মতো ৷ জোয়ার ভাটা আসবে ৷ মতবিরোধ হবে, আবার ঐক্য হবে, এইভাবে জীবন চলবে ৷ লেখালেখি ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না ৷ কাজের অভাবে বড়লেখা না-হলেও সামাজিক মাধ্যমে লিখি ৷ কিছু মানুষ গালি দেয় ৷ বিতর্ক তৈরি হয় ৷ তার জন্য দলকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয় না ৷ আমি বিড়ম্বনায় পড়ি ৷ সাহিত্যের সমালোচনা সাহিত্যের ভাষায় করতে হবে তো ৷ বিজেপির কিছু আইটি সেলের লোক আছে, তাদের পয়সা দিয়ে রেখে আমায় ইচ্ছাকৃত গালিগালাজ করা হয় ৷ লেখার জন্য একাধিক পুরস্কার পেয়েছি ৷ এখন আমি চাইলে পাঁচ বছরের বিধায়ক জীবনের উপন্যাস লিখতে পারি ৷

ইটিভি ভারত: লোকসভা ভোটে বলাগড় বিধানসভায় তৃণমূলের পরাজয় নিয়ে দলের তরফে বলা হয়েছিল, এই হার নিয়ে পর্যালোচনা হবে ৷ নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ সেই প্রেক্ষিতে 2026 সালের নির্বাচনে যদি বলাগড় বিধানসভা থেকে আপনাকে তৃণমূল প্রার্থী না করে ৷ তাহলে কী করবেন ?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: পরাজয়ের বিষয়ে পর্যালোচনা করবে দলীয় নেতৃত্ব ৷ তাঁদের কাছে সব পুঙ্খানুপুঙ্খানু রিপোর্ট আছে ৷ আর তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ার জন্য আমি জন্মাইনি ৷ প্রার্থী না হলে আমি মরে যাব না ৷ আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন অনুগত সৈনিক ৷ প্রার্থী না করলে অন্য কাজ দেবেন ৷ আমি দলিত সাহিত্য-অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান ৷ সেই কাজ করব ৷ মানুষের কাজ করতে গেলে বিধায়ক হতেই হবে, এমন তো কোনও কথা নেই ৷ দিদি যে কাজ দেবেন, সেটাই করব ৷

ইটিভি ভারত: আগামী দিনে তৃণমূলেই থাকবেন ?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: আজকের সময়ে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ছাড়া আর কোনও দল আছে, যে বিজেপিকে ঠেকাতে পারে ৷ বিজেপি ভারতের মেহনতি, দলিত, সংখ্যালঘু, আদিবাসী, মহিলাদের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকারক একটি দল ৷ এই দলটিকে একমাত্র মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রুখে দিতে পারেন ৷ বিজেপিকে আটকানোর জন্য তৃণমূল ছাড়া আর কোন দলের উপর ভরসা করা যায় ?

