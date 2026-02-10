ক’দফায় বিধানসভা ভোট রাজ্যে, কমিশন-সিইও বিশেষ বৈঠকের পর কি মিলবে ইঙ্গিত

ক’দফায় বিধানসভা ভোট রাজ্যে, কমিশন-সিইও বিশেষ বৈঠকের পর কি মিলবে ইঙ্গিত
মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে রাজ্যের সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন৷
Published : February 10, 2026 at 5:17 PM IST
কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: পাঁচ বা তার বেশি দফাতেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট দেখতেই অভ্যস্ত রাজ্যবাসী৷ এবারও কি একই রকমভাবে ভোট হবে! নাকি আরও কম দফা কিংবা একেবারেই এক দফায় রাজ্যের 294টি আসনে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সেরে ফেলবে নির্বাচন কমিশন? এই প্রশ্নের উত্তর না-মিললেও তার আভাস আজ, মঙ্গলবারই মিলতে পারে৷
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল এখন রয়েছেন নয়াদিল্লিতে৷ পশ্চিমবঙ্গে যখন ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর-এর কাজ চলছে, সেই সময় তাঁর দেশের রাজধানীতে যাওয়ার উদ্দেশ্য ভারতের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বসা৷ ওই বৈঠক নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের তরফে ডাকা হয়েছে৷
সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন কত দফায় হবে, তা নিয়ে আলোচনা হবে৷ প্রাথমিকভাবে এই নিয়ে সিদ্ধান্তও নেওয়া হবে৷ কত দফায় ভোট হলে কত পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রয়োজন হতে পারে, সেই নিয়েও আলোচনা হবে এই বৈঠকে৷ কারণ, মার্চ মাসের শুরুতেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হতে পারে।
উল্লেখ্য, গত নভেম্বর থেকে রাজ্যে এসআইআর-এর কাজ চলছে৷ সেই কাজ শেষে আগামী 14 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল৷ কিন্তু গতকাল, সোমবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানির পরেই আরও সাতদিন মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। আর তারপরেই প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা।
কিন্তু এই এসআইআর প্রক্রিয়ার মধ্যেই বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি চালাচ্ছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর৷ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক দফায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর নোডাল অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মনোজ কুমার আগরওয়াল। সেই বিষয়ে আপডেট তিনি দেবেন বলে সূত্রের খবর৷ পাশাপাশি এসআইআর নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে৷
অন্যদিকে এদিন সন্ধের মধ্যে রাজ্য সরকারের দেওয়া 8505 জন আধিকারিক এবং কর্মচারীর এসআইআর-এর কাজে যোগ দিতে চলেছেন। যদিও আগে জানানো হয়েছিল যে ক্লাস 2 বা গ্রেড বি কর্মচারীদের এসআইআর-এর কাজের জন্য পাঠানো হবে৷ কিন্তু নামের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে লোয়ার ডিভিশন কর্মীরাও এই তালিকায় রয়েছেন। তাই সোমবার সুপ্রিম কোর্ট যেমন নির্দেশ দিয়েছে যে এই তালিকায় যাঁদের উপযুক্ত মনে করবে সিইও দফতর, তাঁদের দায়িত্ব দেবে। তাই এই ক্ষমতা কমিশনের হাতে রয়েছে যে কোন কর্মচারীকে কোথায় এবং কীভাবে ব্যবহার করা হবে।
এই বিষয়ে আদালত জানিয়েছে যে সরকারি আধিকারিকদের নাম পাঠানো হয়েছে, প্রথমে তাঁদের বায়োডাটা যাচাই করা হবে। তারপরেই জয়েনিং হবে। যদিও সোমবারই কমিশন জানিয়েছিল যে মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকেই এই 8505 জন কর্মচারী জয়েনিং শুরু করবেন। তারপরই দু'দিনের প্রশিক্ষণ হবে। তার চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে লগ-ইন পাবেন নতুন মাইক্রো অবজারভাররা।
এবার খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে যে এসআইআর-এর একেবারে শেষ লগ্নে এসে এই 8505 জন কর্মচারীকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে? যদিও এই নিয়ে সোমবারই নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তাঁদের হাতে এখন মোট 15 হাজারের (আগের সাড়ে ছয় হাজার আর এখন 8505 জন) মাইক্রো অবজারভার রয়েছে, তাঁদের সবাইকে নথি যাচাইয়ের কাজে ব্যবহার করা হবে। কারণ, এই নতুন কর্মচারীদের নির্বাচন কমিশন সহকারি মাইক্রো অবজারভার হিসেবে নিয়োগ করবে।