রাজ্যের নয়া মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, দিল্লিতে বদলি দুষ্মন্ত

এবারের নির্বাচনে যে সমস্ত আধিকারিকরা চূড়ান্ত পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে ভোট পরিচালনা করেছেন তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ পদে আনতে চায় সরকার ৷

মুখ্যসচিব হলেন মনোজ আগরওয়াল (ইটিভি ভারত)
Published : May 11, 2026 at 8:15 PM IST

কলকাতা, 11 মে: জল্পনা চলছিল গত কয়েকদিন ধরে ৷ সোমবার সন্ধ্যায় তাতে শিলমোহর পড়ল ৷ এতদিন রাজ্যের মুখ্য় নির্বাচনী আধিকারিকের পদে কাজ করা মনোজ আগরওয়ালকেই নিয়ে আসা হচ্ছে মুখ্যসচিব পদে ৷

15 মার্চ নির্বাচনী আচরণ বিধি লাগু হওয়ার আগে পর্যন্ত নন্দিনী চক্রবর্তী এই দায়িত্বে ছিলেন ৷ তাঁর আগে কোনও মহিলা বাংলার শীর্ষ প্রশাসনিক পদে বসেননি ৷ আদর্শ আচরণ বিধি জারি হওয়ার পর থেকে মুখ্যসচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন দুষ্মন্ত নারিয়ালা ৷ সোমবার সন্ধ্যায় মনোজ আগরওয়ালের নাম ঘোষণা হয়ে গেল ৷ রাজ্যের মুখ্য় নির্বাচনী আধিকারিক হওয়ার আগে অতীতে অতিরিক্ত মুখ্য়সচিব হিসেবে স্বরাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক দফতরের দায়িত্ব সামলেছেন মনোজ ৷ রাজ্য় সরকারের কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের তরফে নির্দেশিকা জারি করে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷

মনোজের মুখ্য়সচিব হওয়াকে রাজ্য প্রশাসনের একটি অংশ 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার 'পুরস্কার' হিসেবে দেখছে ৷ বিপুল জনাদেশ নিয়ে নতুন সরকার গঠনের পরেই প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় রদবদল ঘটল নবান্নে। সদ্য সমাপ্ত হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। তাঁর সেই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবেই এবার রাজ্যের শীর্ষ আমলার চেয়ারে বসানো হল তাঁকে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, এবারের নির্বাচনে যে সমস্ত আধিকারিকরা চূড়ান্ত পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে ভোট পরিচালনার দায়িত্ব সামলেছেন, তাঁদেরই এবার গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়ে এসে পুরস্কৃত করছে রাজ্য সরকার। এর আগে, নির্বাচনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তকে তাঁর কাজের বিশেষ স্বীকৃতিস্বরূপ মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। এবার সেই একই পথে হেঁটে রাজ্যের প্রশাসনের প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হল নির্বাচন কমিশনের অন্যতম প্রধান মুখ মনোজ আগরওয়ালকে।

এদিন নবান্নের তরফ থেকে রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডের স্বাক্ষরিত যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, রাজ্যপালের নির্দেশিকা অনুযায়ী 1990 ব্যাচের আইএএস অফিসার শ্রী মনোজ কুমার আগরওয়ালকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যসচিব হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে।

এর আগে তিনি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হওয়ার পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক (নির্বাচন) দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের দায়িত্বেও ছিলেন। প্রশাসনিক মহলের মতে, নির্বাচন চলাকালীন তাঁর নিরপেক্ষতা, কড়া নজরদারি এবং দক্ষ হাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলার কারণেই তিনি সরকারের সুনজরে এসেছেন। রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজগুলিকে এবার তাঁর হাত দিয়েই আরও ত্বরান্বিত করতে চাইছে সরকার।

