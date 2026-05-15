উচ্চমাধ্যমিকে সাঁওতালি ভাষায় রাজ্যে প্রথম ঝাড়গ্রামের মণিমালা

উচ্চমাধ্যমিকে সাঁওতালি ভাষায় রাজ্যে প্রথম ঝাড়গ্রামের মণিমালা
ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করেছে মণিমালার বোন শেফালী বেসরা ৷ উচ্চশিক্ষার পর শিক্ষিকা হতে চায় মণিমালা বেসরা ৷
Published : May 15, 2026 at 5:45 PM IST
ঝাড়গ্রাম, 15 মে: ইচ্ছে ছিল মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা ৷ কিন্তু, তা দেখে যেতে পারেননি মণিমালা বেসরার বাবা ৷ মণিমালা যখন অনেক ছোট, তখন মৃত্যু হয়েছে তার বাবা নিপেন বেসরার ৷ স্বামীর স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে চাষের কাজ করে মণিমালা এবং শেফালী, দুই মেয়েকে পড়াশোনা করিয়েছেন তাঁদের মা সকলমণি বেসরা ৷ সেই স্বপ্নের প্রথমধাপ পেরলো মণিমালা এবং তার বোন শেফালী ৷ মণিমালা বেসরা (457) সাঁওতালি ভাষায় উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম হয়েছে ৷ আর তার বোন শেফালী 443 নম্বর পেয়েছে ৷ ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ির মুড়ানসোল গ্রামের বাসিন্দা তাঁরা ৷
মণিমালা এবং তার বোন ঝাড়গ্রামের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির স্কুলের ছাত্রী ৷ ঝাড়গ্রামের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে আদিবাসী ও লোধা সদর জনজাতির ছেলেমেয়েদের হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করানো হয় ৷ তারা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকে ওই হস্টেলে আবাসিক হিসাবে পড়াশোনা করেছে ৷ এবারে সাঁওতালি ভাষায় উচ্চমাধ্যমিকে প্রথমস্থানাধিকারী মণিমালা বেসরা 457 নম্বর পেয়েছে ৷ তার বোন শেফালী 443 নম্বর পেয়েছে ৷
মণিমালার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া নম্বর হল, সাঁওতালি ভাষা- 86, ইংরেজি- 90, ভূগোল-88, ইতিহাস- 93, রাষ্ট্রবিজ্ঞান- 87 এবং ফিজিক্যাল এডুকেশন- 99 নম্বর পেয়েছে ৷ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথমভাষা বাংলার পরিবর্তে সাঁওতালি ভাষায় পরীক্ষা দিয়েছিল দুই বোন ৷
মণিমালার ইচ্ছে উচ্চশিক্ষার পর নিজে শিক্ষিকা হবে সে ৷ মণিমালা বলছে, "আমার প্রথম ভাষা সাঁওতালি থাকলেও, অন্যান্য সব বিষয়গুলি ইংরেজিতে লিখেছি ৷ হস্টেলে থেকেই আমি পড়াশোনা করেছি, মিশনের মহারাজ এবং স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সহযোগিতা ছাড়া এত ভালো রেজাল্ট আমি কখনও করতে পারতাম না ৷ আমার ইংরেজি খুব ভালো লাগে, আগামিদিনে শিক্ষিকা হওয়ার ইচ্ছে আছে ৷"
মণিমালার সাফল্যে গর্বিত তার মা সকলমণি বেসরা ৷ আরেক মেয়ে শেফালীর নম্বরেও খুশি তিনি ৷ তাঁর ইচ্ছে দুই মেয়ে অনেক বড় হোক, নিজেদের পায়ে দাঁড়াক ৷ সকলমণি বলছেন, "দুই মেয়ে আজ পরীক্ষায় ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করেছে, এতে আমি অত্যন্ত খুশি ৷ ওরা ওদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক আমি এটাই চাই ৷"