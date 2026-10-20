পাথরের বুকে প্রাণের স্পর্শ, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত মানিকের লড়াই আজও থামেনি
Magic of art on stone: বাবার হাত ধরে যে শিল্পের জগতে প্রবেশ, আজও সেই শিল্পই তাঁর জীবনের নেশা-পেশা-আত্মপরিচয় । শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ।
Published : October 20, 2026 at 8:19 PM IST
শুশুনিয়া, বাঁকুড়া, 20 অক্টোবর: পাথর । শক্ত, রুক্ষ, নিরেট । অথচ তাঁর হাতের ছোঁয়ায় সেই পাথরেই ফুটে ওঠে শঙ্খের অবয়ব, নিখুঁত কারুকার্য আর শিল্পীর কল্পনার অনন্য প্রকাশ । যে পাথর সাধারণ চোখে নিছক কঠিন এক বস্তু, অভিজ্ঞ হাতের ছোঁয়ায় তা-ই হয়ে ওঠে সৌন্দর্যের প্রতীক । পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে এই কঠিন পাথরের মধ্যেই সৌন্দর্য খুঁজে চলেছেন বাঁকুড়ার শুশুনিয়ার গোহালডাঙ্গার বাসিন্দা মানিক কর্মকার । বয়স 64 । পাথর খোদাইয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের শুরু মাত্র 12 বছর বয়সে । বাবার হাত ধরে যে শিল্পের জগতে প্রবেশ, আজও সেই শিল্পই তাঁর জীবনের নেশা, পেশা এবং আত্মপরিচয় ।
কিন্তু মানিকের জীবন শুধুই শিল্পসাধনা আর সাফল্যের গল্প নয় । 1993 সালে নিজের হাতে তৈরি শঙ্খের জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি । তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শঙ্কর দয়াল শর্মার হাত থেকে সেই সম্মান গ্রহণের মুহূর্ত ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম স্মরণীয় অধ্যায় । অথচ সেই আনন্দের মধ্যেও রয়ে গিয়েছিল এক অপূর্ণতা । যে বাবার হাত ধরে শিল্পের প্রথম পাঠ, যাঁর কাছ থেকে পাথর খোদাইয়ের কাজ শেখা, ছেলের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান নিজের চোখে দেখে যেতে পারেননি তিনিই । রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েও তাই বাবাকে পাশে না পাওয়ার আক্ষেপ আজও ভুলতে পারেননি মানিক ।
বাবার হাত ধরেই শিল্পের পাঠ
ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি হাতের কাজের প্রতি ঝোঁক ছিল মানিকের । পরিবারের বংশপরম্পরায় চলে আসা পাথর শিল্পের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বাবার হাত ধরেই । কীভাবে পাথরের গায়ে কাঙ্ক্ষিত নকশা ফুটিয়ে তুলতে হয়, কোথায় কতটা চাপ দিতে হয়, কোন আঘাতে পাথরের গড়ন বদলে যেতে পারে- শিখতে শিখতেই তৈরি হয়েছিল তাঁর শিল্পীসত্তা ।
পাথর খোদাইয়ের কাজ বাইরে থেকে যতটা সহজ মনে হয়, বাস্তবে তা ততটাই শ্রমসাধ্য । সামান্য অসতর্কতায় ভেঙে যেতে পারে পাথরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, নষ্ট হতে পারে দীর্ঘদিনের পরিশ্রম । তাই এই কাজে প্রয়োজন ধৈর্য, সূক্ষ্ম দৃষ্টিবোধ, নিখুঁত মাপজোক এবং পাথরের চরিত্র বোঝার অভিজ্ঞতা । বছরের পর বছর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সেই দক্ষতাই অর্জন করেছেন মানিক । যা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে জাতীয় স্তরের স্বীকৃতির মঞ্চে ।
রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, তবু রয়ে গেল আক্ষেপ
মানিক কর্মকারের শিল্পীজীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া বছর 1993 । নিজের হাতে তৈরি একটি শঙ্খের জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান তিনি । তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শঙ্কর দয়াল শর্মার হাত থেকে সম্মান গ্রহণের সেই মুহূর্ত ছিল দীর্ঘ সাধনার স্বীকৃতি । একজন শিল্পীর কাছে এই পুরস্কার শুধু পদক নয়, বছরের পর বছর ধরে করা পরিশ্রমের মর্যাদা এবং নিজের কাজের প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হওয়ার উপলক্ষ ।
কিন্তু সাফল্যের সেই মুহূর্তে বাবাকে পাশে পাননি মানিক । তাঁর কথায়, "ছোটবেলায় বাবার কাছেই এই পাথর শিল্পে হাতেখড়ি । তার পর থেকে এটাই নেশা ও পেশা হয়ে উঠেছে । 1993 সালে নিজের তৈরি শঙ্খের জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলাম । সেই সময় খুব খুশি হয়েছিলাম । কিন্তু একটা খারাপ লাগাও ছিল । তত দিনে বাবা মারা গিয়েছিলেন । আমার এই সাফল্য তিনি দেখে যেতে পারেননি ।"
শুশুনিয়া ছাড়িয়ে দেশ-বিদেশে কদর
শুশুনিয়ার পাথর শিল্পের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের । সেই শিল্পধারার সঙ্গে যুক্ত মানিকের তৈরি সামগ্রীও পেয়েছে ক্রেতাদের প্রশংসা । তাঁর হাতে তৈরি শঙ্খের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও । এলাকায় অভিনয় করতে এসে তাঁর শিল্পকর্মে মুগ্ধ হয়ে অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় শঙ্খ কিনেছিলেন । দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ক্রেতাদের পাশাপাশি বিদেশেও পৌঁছেছে তাঁর শিল্পকর্ম ।
এই পরিচিতি অবশ্য এক দিনে তৈরি হয়নি । দীর্ঘদিন ধরে কাজের সূক্ষ্মতা বজায় রাখা, নকশায় নিজস্বতা আনা এবং পাথরের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বুঝে তাকে শিল্পের রূপ দেওয়ার মধ্য দিয়েই তৈরি হয়েছে তাঁর সুনাম । প্রতিটি কাজের পিছনে রয়েছে সময়, শ্রম ও অভিজ্ঞতার মিশেল ।
মানিকের তৈরি একটি শঙ্খ কিনেছেন এলাকার বাসিন্দা নয়ন রায় । শঙ্খটির দাম পড়েছিল প্রায় 7000 টাকা । তাঁর কাছে সেটি ছিল শখের কেনাকাটা । তবে শুধু কারুকার্য নয়, শঙ্খটির শব্দও মুগ্ধ করেছে তাঁকে । নয়নের কথায়, "বেশ কিছু দিন আগে মানিক কর্মকারের কাছ থেকে একটি শঙ্খ কিনেছিলাম । তাতে নিখুঁত কারুকার্য রয়েছে । শখ করে শঙ্খটি কিনেছিলাম । শুধু হাতের কাজ নয়, পাথরের শঙ্খের শব্দও ভীষণ মিষ্টি ।”
নিজে শিখেছেন, অন্যদেরও শিখিয়েছেন
মানিকের জীবনকে শুধু রাষ্ট্রপতি পুরস্কার বা তাঁর তৈরি শিল্পকর্মের জনপ্রিয়তার নিরিখে বিচার করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অজানা থেকে যায় । অর্জিত দক্ষতাকে তিনি নিজের মধ্যেই আটকে রাখেননি । তাঁর কাছে কাজ শিখে অনেকেই পাথর শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, খুঁজে পেয়েছেন জীবিকা নির্বাহের পথ ।
বাবার কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন মানিক, সেই অভিজ্ঞতাই অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি । ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে এই ভূমিকার গুরুত্ব কম নয় । কারণ, কোনও শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে শুধু কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতি যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন অভিজ্ঞ কারিগরের হাতে-কলমে শিক্ষা, দীর্ঘ অনুশীলন এবং কাজের খুঁটিনাটি বোঝার সুযোগ ।
নতুন প্রজন্মের কাছে পাথর খোদাইয়ের মতো শ্রমসাধ্য শিল্পের আকর্ষণ ধরে রাখা, কাজের উপযুক্ত বাজার খুঁজে পাওয়া এবং পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা- সবই বড় চ্যালেঞ্জ । সেই পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞ শিল্পীর কাছ থেকে কাজ শিখে কেউ স্বনির্ভর হতে পারলে তা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, গোটা শিল্পধারার পক্ষেও ইতিবাচক পদক্ষেপ ।
মানিকের নিজের জীবনেও সেই উত্তরাধিকারের গুরুত্ব অপরিসীম । বাবার কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে । এখন তাঁর অভিজ্ঞতা অন্যদের হাতে পৌঁছে দিয়ে সেই শিল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করছেন তিনি । তাঁর কাছে পাথর খোদাই তাই শুধু জীবিকা নয়, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বয়ে চলা এক শিল্পঐতিহ্য ।
ছেলের সাফল্যে গর্বিত মা
মানিকের এই দীর্ঘ পথচলায় পরিবারের অবদানও কম নয় । তাঁর মা পারলি কর্মকারের কথায়, ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি হাতের কাজের প্রতি ছেলের বিশেষ আগ্রহ ছিল । পরবর্তী সময়ে সেই আগ্রহই পেশায় পরিণত হয় । তাঁদের পরিবারে পাথর শিল্পের ধারা বংশপরম্পরায় চলে আসছে ।
পারলি বলেন, "ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ার পাশাপাশি পাথরের হাতের কাজের প্রতি ছেলের খুব আগ্রহ ছিল । পরবর্তী সময়ে এই শিল্পকেই নিজের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে । আমাদের পরিবারে পাথর শিল্প বংশপরম্পরায় চলে আসছে । ছেলেকে নিয়ে ভীষণ গর্ব হয় ।"
এলাকার বাসিন্দারাও মানিকের কাজের প্রশংসা করেন। দীর্ঘদিনের পরিচিত শঙ্কর দত্তের কথায়, ছোটবেলা থেকেই মানিকের হাতের কাজ দেখে আসছেন তিনি । তাঁর কারুকার্য অসাধারণ, কাজেরও যথেষ্ট সুনাম রয়েছে ।
রাষ্ট্রপতি পুরস্কার মানিককে জাতীয় স্তরে পরিচিতি দিয়েছে । কিন্তু নিজের এলাকার মানুষের স্বীকৃতিও তাঁর কাছে কম মূল্যবান নয় । যে মাটিতে তাঁর বেড়ে ওঠা, যে পরিবেশে শিল্পের হাতেখড়ি, সেই এলাকার মানুষের ভালোবাসা ও প্রশংসা তাঁর দীর্ঘ সাধনার আর এক প্রাপ্তি ।
পাথরের বুকে খোদাই জীবনসংগ্রামের গল্প
পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে পাথরের সঙ্গে কাটিয়ে দিয়েছেন মানিক কর্মকার । এই দীর্ঘ যাত্রায় এসেছে সম্মান, তৈরি হয়েছে পরিচিতি, মিলেছে জীবিকা নির্বাহের পথ । কিন্তু শিল্পীর জীবন কখনও শুধু পুরস্কারের মঞ্চে আটকে থাকে না । প্রতিদিনের কাজ, নতুন কিছু সৃষ্টি করার তাগিদ এবং নিজের দক্ষতাকে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলে তাঁর সাধনা ।
1993 সালের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার তাঁর জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায় । কিন্তু সেই স্বীকৃতির পরেও থেমে যায়নি তাঁর কাজ । আজও পাথরের বুকে নতুন নকশা ফুটিয়ে তোলেন তিনি, তৈরি করেন শঙ্খ, আর নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন অন্যদের সঙ্গে । বাবাকে সাফল্যের মুহূর্তে পাশে না পাওয়ার আক্ষেপ তাঁর জীবনের অংশ হয়ে রয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই বেদনা তাঁর শিল্পসাধনাকে থামাতে পারেনি ।
পাথর শক্ত, অথচ শিল্পীর হাতে তার মধ্যেই জন্ম নেয় কোমল সৌন্দর্য । পাথর নীরব, কিন্তু তার গায়ে ফুটে ওঠা কারুকার্য বলে দেয় বহু বছরের পরিশ্রমের কথা । মানিক কর্মকারের জীবনও তেমনই, তার ভিতরে রয়েছে পারিবারিক উত্তরাধিকার, দীর্ঘ সাধনা, জাতীয় স্বীকৃতি, ব্যক্তিগত বেদনা এবং অন্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ।
বাবার হাত ধরে যে শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল শৈশবে, 64 বছর বয়সেও সেই পথেই এগিয়ে চলেছেন মানিক । তাঁর তৈরি শঙ্খে যেমন ধরা পড়ে পাথরের বুকে প্রাণ সঞ্চারের ক্ষমতা, তেমনই তাঁর জীবনকাহিনি মনে করিয়ে দেয়- সত্যিকারের শিল্পীর সাফল্য শুধু পুরস্কারে মাপা যায় না । নিজের কাজকে বাঁচিয়ে রাখা, সেই কাজের মাধ্যমে অন্যের জীবনে সম্ভাবনার দরজা খুলে দেওয়া এবং ব্যক্তিগত আক্ষেপ নিয়েও সৃষ্টির পথে অবিচল থাকাই তাঁর লড়াইয়ের আসল পরিচয় ।