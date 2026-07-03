প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে চার্জশিটে নাম, তবু আদালতে অনুপস্থিত মানিক! অসন্তুষ্ট বিচারক

প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে চার্জশিটে নাম, তবু আদালতে অনুপস্থিত মানিক! অসন্তুষ্ট বিচারক
দক্ষিণ ভারতে চিকিৎসার জন্য যাবেন বলে অনুমতি চেয়ে আদালতে উপস্থিত অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ৷ আইনজীবী মারফৎ হাজিরা পার্থর ৷
Published : July 3, 2026 at 7:31 PM IST
কলকাতা, 3 জুলাই: রাজ্যের বহুল আলোচিত প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নতুন মোড় ৷ সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের সর্বশেষ চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসেবে নাম থাকা সত্ত্বেও শুক্রবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতে হাজির হলেন না প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য ৷ তাঁর অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে আদালত চত্বরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ৷ বিচারকও বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বলে জানা গিয়েছে ৷ যদিও মানিক ভট্টাচার্যের হয়ে তাঁর আইনজীবী এ দিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন ৷
অন্যদিকে, একই চার্জশিটে নতুন করে অভিযুক্ত হওয়া প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সচিব রত্না চক্রবর্তী বাগচী এবং বীরভূমের নলহাটি 2 নম্বর ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি বিভাস অধিকারী আদালতের নির্দেশ মেনে সশরীরে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করেন ৷ এরপর মামলার পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয় ৷
সিবিআই সূত্রের দাবি, প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে একের পর এক নতুন তথ্য সামনে আসছে ৷ সেই সূত্র ধরেই পর্যায়ক্রমে নতুন অভিযুক্তদের নাম চার্জশিটে যুক্ত করা হচ্ছে ৷ তদন্তকারীদের বক্তব্য, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম, আর্থিক লেনদেন এবং প্রভাব খাটানোর অভিযোগে যাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণ মিলছে, তাঁদের বিরুদ্ধেই আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷
শুক্রবারের শুনানিতে আদালতে হাজিরা দেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু' ৷ অন্যদিকে, রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিজের আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে প্রতিনিধিত্ব করেন ৷ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র এবং কুন্তল ঘোষের নাম সিবিআই-এর আগের চার্জশিটগুলিতে অভিযুক্ত হিসেবে রয়েছে ৷ এ দিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ও ৷ যদিও, সর্বশেষ চার্জশিটে তাঁর নাম নেই ৷ চিকিৎসার প্রয়োজনে দক্ষিণ ভারতে যাবেন বলে আদালতের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন তিনি ৷
উল্লেখ্য, 2025 সালের অক্টোবরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চূড়ান্ত চার্জশিট জমা দেয় সিবিআই ৷ তদন্তে দাবি করা হয়, নিয়ম বহির্ভূতভাবে অন্তত 350 জনকে ঘুরপথে চাকরি দেওয়া হয়েছিল ৷ এই নিয়োগ চক্রে এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন মানিক ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বিভাস অধিকারী, এমনটাই সন্দেহ তদন্তকারীদের ৷
সিবিআইয়ের দাবি, বিভাস অধিকারী একসময় বেসরকারি বিএড ও ডিএলএড কলেজ সংগঠনের সভাপতি ছিলেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে অতীতে ভুয়ো থানা পরিচালনার অভিযোগও ওঠে ৷ সেই মামলায় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতারও করেছিল ৷ তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্তরা নিজেদের আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করে বিভিন্ন নথি দেখিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করতেন ৷ আশ্রমে ঘুষের টাকা লেনদেন ও বস্তাভর্তি টাকা কলকাতায় পাঠানোর অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷
তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল ৷ অভিযোগ, বীরভূমের কৃষ্ণপুর এলাকার একটি আশ্রমে ঘুষের অর্থ লেনদেন হতো ৷ পরে সেই টাকা বস্তায় ভরে কলকাতায় মানিক ভট্টাচার্যের ঠিকানায় পাঠানো হতো বলে সিবিআইয়ের চার্জশিটে উল্লেখ রয়েছে ৷ তবে, এই সমস্ত অভিযোগ এখনও বিচারাধীন ৷