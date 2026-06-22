রক্তাক্ত অতীত পেরিয়ে কি বদলাচ্ছে মঙ্গলকোট? সন্ত্রাসের জনপদে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি বিধায়কের

রক্তাক্ত অতীত পেরিয়ে কি বদলাচ্ছে মঙ্গলকোট? সন্ত্রাসের জনপদে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি বিধায়কের
রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে কি বদলাবে মঙ্গলকোটের ছবিটাও? সেই উত্তর খুঁজতেই ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পুলক যশ কথা বললেন মঙ্গলকোটের বিজেপি বিধায়ক শিশির ঘোষের সঙ্গে ।
Published : June 22, 2026 at 8:07 PM IST
মঙ্গলকোট, 22 জুন: একটা সময় পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট মানেই ছিল রাজনৈতিক সংঘর্ষ, খুন, বোমাবাজি আর আতঙ্কের অন্য নাম । বাম আমল থেকে তৃণমূলের শাসনকাল - রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্রে বারবার সন্ত্রাসের অভিযোগে উঠে এসেছে এই বিধানসভায় । কিন্তু 2026 সালে বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের পর মঙ্গলকোটে এখন বিজেপির বিধায়ক । প্রশ্ন উঠছে, রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে কি বদলাবে মঙ্গলকোটের ছবিটাও? সন্ত্রাসের বদলে কি ফিরবে শান্তি ও উন্নয়ন ? সেই উত্তর খুঁজতেই ইটিভি ভারত কথা বলল মঙ্গলকোটের বিজেপি বিধায়ক শিশির ঘোষের সঙ্গে ।
একটা সময় গ্রামবাংলার শান্ত পরিবেশকে ছাপিয়ে বারবার সংবাদ শিরোনামে উঠে আসত মঙ্গলকোটের রাজনৈতিক সংঘর্ষের খবর । কখনও দলীয় আধিপত্য বিস্তার, কখনও পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে সংঘাত - বিগত কয়েক দশকে বহুবার রাজ্যের রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে পূর্ব বর্ধমানের এই মঙ্গলকোট বিধানসভা কেন্দ্র ।
নব্বইয়ের দশক থেকে দীর্ঘ সময় ধরে এখানে প্রভাব বিস্তার করেছিল বামফ্রন্ট । সেই সময়ে সিপিএমের সাংগঠনিক শক্তি ছিল চোখে পড়ার মতো । কিন্তু 2011 সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলকোটেও শুরু হয় নতুন সমীকরণ । তৃণমূল কংগ্রেস এখানে নিজেদের শক্ত ঘাঁটি তৈরি করে । উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি রাজনৈতিক আধিপত্য নিয়েও চলতে থাকে তীব্র লড়াই । মঙ্গলকোটে ভোট মানেই ছিল উত্তেজনা, সংঘর্ষ, কখনও বা প্রাণহানির খবর । সেই পরিস্থিতির মধ্যেই 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেয় মানুষ ।
নতুন বিজেপি বিধায়ক শিশির ঘোষের দাবি, নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে উন্নয়নের থেকেও তাঁকে বেশি শুনতে হয়েছিল মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে উদ্বেগের কথা । তাঁর কথায়, "মানুষের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল, তারা আদৌ স্বাধীনভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে কি না । পাশাপাশি উন্নয়ন নিয়েও অসন্তোষ ছিল । গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে দেখেছি, উন্নয়নের নামে শুধু টাকা লুট হয়েছে । রাস্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল - সব ক্ষেত্রেই অভিযোগের পাহাড় ছিল ।"
বিধায়ক শিশির ঘোষের মতে, মঙ্গলকোটের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল সন্ত্রাসের পরিবেশ । তাঁর অভিযোগ, "বাম আমলে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী আর পরে তৃণমূলের উন্নয়ন বাহিনী - নামের পার্থক্য থাকলেও সাধারণ মানুষের কাছে দু'পক্ষের সন্ত্রাসের অভিজ্ঞতা প্রায় একই ছিল । মানুষ সবসময় আতঙ্কে থাকত ।"
তবে নির্বাচনের পর পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে বলেই দাবি বিধায়কের । তিনি বলেন, "আমরা মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেব । সেই কাজ আমরা করতে পেরেছি । এখন প্রধান লক্ষ্য মঙ্গলকোটে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা । প্রতিহিংসার রাজনীতি আর চলবে না । নির্বাচন পরবর্তী সময়ে এলাকায় কোথাও বোমা, গুলি বা রাজনৈতিক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি । এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য ।"
শান্তির পাশাপাশি উন্নয়নকেও সমান গুরুত্ব দিতে চাইছেন বিজেপি বিধায়ক । তাঁর মতে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং রাস্তাঘাট - এই চারটি স্তম্ভের উপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে মঙ্গলকোটের ভবিষ্যৎ । বিধায়ক শিশির ঘোষ জানান, ইতিমধ্যেই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ শুরু হয়েছে । ব্লক স্বাস্থ্য হাসপাতালগুলির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ বলে দাবি করে তিনি বলেন, "বিগত চার বছর ধরে রোগী কল্যাণ সমিতির কোনও বৈঠক হয়নি । অথচ কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে । সেই টাকার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না । ব্লকের সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থাও করা হয়েছে ।" স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি আরও বলেন, জাল ওষুধের কারবার বন্ধে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং দ্রুতই হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হবে ।
কৃষিকে কেন্দ্র করেই মঙ্গলকোটের অর্থনীতি আবর্তিত হয় । তাই কৃষকদের স্বার্থরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে চাইছেন বিধায়ক । কুনুর নদীর সংস্কার, মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ এবং চাষের খরচ কমানোর উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন তিনি । বিশেষ করে আলু চাষিদের সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ।
কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে মঙ্গলকোটের বিধায়ক শিশির ঘোষের বক্তব্য, রাজ্যে নতুন শিল্প এলে তবেই বৃহৎ আকারে চাকরির সুযোগ তৈরি হবে । পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন দফতরের শূন্যপদে নিয়মিত নিয়োগ এবং মেধার ভিত্তিতে চাকরি প্রদানের কথাও বলেছেন তিনি । 100 দিনের কাজ ও আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগও তুলেছেন বিজেপি বিধায়ক । তাঁর দাবি, ভুয়ো জব কার্ড থেকে শুরু করে আবাস প্রকল্পে প্রকৃত উপভোক্তাদের বঞ্চিত করার মতো বহু অভিযোগ সামনে এসেছে । সেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে নতুন করে সমীক্ষার কাজ চলছে ।
তবে রাজনৈতিক বক্তব্যের বাইরে ভবিষ্যতের মঙ্গলকোট নিয়ে তাঁর স্বপ্ন আরও বড় । সতীপীঠ মা যোগ্যদার মন্দিরকে কেন্দ্র করে পর্যটনের সম্ভাবনা, কৃষিভিত্তিক শিল্প, আলু প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র এবং কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজনকারী শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন তিনি ।
সবশেষে বিধায়ক শিশির ঘোষের বার্তা, "আগামী পাঁচ বছর পরে মঙ্গলকোটের পরিচয় আর সন্ত্রাস হবে না, হবে শান্তি ও উন্নয়ন । আইনের শাসন চলবে, শাসকের আইন নয় । দলের কর্মী হলেও দুর্নীতি করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না ।"
একসময় যে মঙ্গলকোটের নাম শুনলেই ভেসে উঠত বোমা আর রক্তাক্ত সংঘর্ষের ছবি, সেই মঙ্গলকোট এখন নতুন পরিচয়ের সন্ধানে । রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর মানুষের প্রত্যাশা অনেক । এখন দেখার, শান্তি ও উন্নয়নের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আগামী পাঁচ বছরে তা কতটা বাস্তবের মাটিতে দাঁড়ায় ।