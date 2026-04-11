কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তিতে বাধ্যতামূলক হচ্ছে প্রবেশিকা পরীক্ষা
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নতুন ব্যবস্থা 2027-28 শিক্ষাবর্ষ থেকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হবে । চালু হচ্ছে 1 ও 2 বছরের মাস্টার্স কোর্স
Published : April 11, 2026 at 6:41 PM IST
কলকাতা, 11 এপ্রিল: স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে বড়সড় পরিবর্তনের পথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । জাতীয় শিক্ষা নীতির কাঠামো মেনে আগামিদিনে বিজ্ঞান বিষয়ের সমস্ত স্নাতকোত্তর কোর্সে বাধ্যতামূলক প্রবেশিকা পরীক্ষা চালু করা হচ্ছে । পাশাপাশি চালু হচ্ছে এক বছর ও দুই বছরের মাস্টার্স কোর্সের দ্বৈত কাঠামো ।
শুক্রবার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃষি, গৃহবিজ্ঞান ও সঙ্গীত বিভাগের যৌথ ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য শীঘ্রই সিন্ডিকেটের বৈঠকে পেশ করা হবে । বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আধিকারিক বলেন, "সমস্ত আবেদনকারীকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতেই হবে । কোনও কোর্সেই এর ব্যতিক্রম থাকবে না ।"
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, তিন বছরের স্নাতক কোর্স সম্পূর্ণ করা পড়ুয়ারা দুই বছরের মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন । অন্যদিকে, চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি সম্পূর্ণ করা পড়ুয়ারা এক বছরের মাস্টার্স কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাবেন । এই নতুন ব্যবস্থা 2027-28 শিক্ষাবর্ষ থেকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হবে । তবে এ বছর মূলত তিন বছরের স্নাতক কোর্স শেষ করা পড়ুয়াদের উপরই জোর দেওয়া হচ্ছে । বর্তমানে কলকাতা বিশ্বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে ভর্তির মেধাতালিকা তৈরি হবে প্রবেশিকা পরীক্ষার নম্বর এবং স্নাতকে মূল বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর-এই দুইয়ের সমান গুরুত্ব দিয়ে । তবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া বা আগের বছরের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতেই ভর্তি নেওয়া হবে ।
বিশ্ববিদ্যালয় আরও জানিয়েছে, যাঁরা বর্তমানে পঞ্চম সেমেস্টারের পরীক্ষা দিচ্ছেন, তাঁরাও এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে পারবেন । চূড়ান্ত স্নাতক ফল প্রকাশের আগেই তাঁদের জন্য প্রভিশনাল বা অস্থায়ীভাবে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে । আসন বণ্টনের ক্ষেত্রেও আগের 60:40 অনুপাত বজায় রাখা হবে । স্নাতকোত্তর স্তরে মোট আসনের প্রায় 80 শতাংশ দুই বছরের কোর্সে এবং বাকি 20 শতাংশ এক বছরের কোর্সে বরাদ্দ থাকবে । কোনও কারণে দুই বছরের কোর্সে আসন ফাঁকা থাকলে তা এক বছরের কোর্সে স্থানান্তর করা হতে পারে । তবে বিশ্ববিদ্যালয় স্পষ্ট করেছে, এই ব্যবস্থায় ল্যাটারাল এন্ট্রির সুযোগ নেই এবং দুই ধরনের ডিগ্রি সম্পূর্ণ আলাদা হিসেবেই গণ্য হবে ।
এদিকে, কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ক্ষেত্রে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি । তবে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে ইঙ্গিত, সামগ্রিক কাঠামো প্রায় একই থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন হতে পারে । একই সঙ্গে স্নাতক স্তরের ভর্তির ক্ষেত্রেও নতুন পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় । সেখানে বিষয়ভিত্তিক নম্বরের পাশাপাশি সেরা চারটি বিষয়ের নম্বর বিবেচনা করা হবে । অনার্স কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত বিষয়টিকে দ্বিগুণ গুরুত্ব দেওয়ার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে উচ্চশিক্ষা দফতরের কাছে, যাতে সেটি কেন্দ্রীয় ভর্তি পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা যায় ।