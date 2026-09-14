প্রাচীন মনসা মন্দিরে পদ্মার 'ছোবল', তলিয়ে গেল বেশ কয়েকটি বাড়ি

প্রাচীন মনসা মন্দিরে পদ্মার 'ছোবল', তলিয়ে গেল বেশ কয়েকটি বাড়ি
Padma Erosion in Raghunathganj: রঘুনাথগঞ্জের তারানগর সংলগ্ন রাধাকৃষ্ণপুরে কয়েক দিন ধরেই পদ্মার ভাঙন চলছিল । তবে রবিবার সন্ধ্যায় আচমকাই ভাঙনের তীব্রতা বেড়ে যায় ।
Published : September 14, 2026 at 3:54 PM IST
রঘুনাথগঞ্জ, 14 সেপ্টেম্বর: ভয়াবহ ভাঙনে পদ্মাগর্ভে তলিয়ে গেল আস্ত মনসা মন্দির । রবিবার রাতে হাজার মানুষের চোখের সামনে হুড়মুড়িয়ে পদ্মায় বিলিন হয়ে গেল প্রাচীন এই মন্দির । পদ্মা গ্রাস করেছে মন্দির সংলগ্ম আরও দু'টি বাড়ি । বেশ কিছু কৃষিজমি ও বাগান । পদ্মার আগ্রাসি মনোভাবে আতঙ্কে কাটছে রাধাকৃষ্ণপুরের বাসিন্দাদের ।
সেই সঙ্গে তলিয়ে গেল নদীপাড়ের গাছপালা এবং কৃষিজমির একাংশ । রবিবার সন্ধ্যায় রঘুনাথগঞ্জের সীমান্তবর্তী রাধাকৃষ্ণপুরে পদ্মার আচমকা ভয়াবহ ভাঙনে নতুন করে আতঙ্ক ছড়াল বাসিন্দাদের মধ্যে । সম্প্রতি ফরাক্কা ব্যারেজের সব ক'টি গেট খুলে দেওয়া হয়েছে । কয়েকটি গেট আংশিক খোলা রয়েছে । উচ্চ অববাহিকায় জলের ভাপে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের গেট খোলার সিদ্ধান্ত । ফরাক্কায় গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমার প্রায় এক মিটার উপর দিয়ে বইছে । দু-তিন দিনে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার কথা বলেছিল ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ । কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে গঙ্গা পদ্মার নিম্ন অববাহিকার জলস্তর ।
তার জেরেই ফরাক্কা, লালগোলা, রঘুমাথগঞ্জ, জলঙ্গি এলাকার বহু গ্রামে জল ঢুকেছে । বেশ কয়েকটি গ্রাম জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রঘুনাথগঞ্জ থানার তারানগর সংলগ্ন রাধাকৃষ্ণপুর এলাকায় গত কয়েক দিন ধরেই পদ্মার ভাঙন চলছিল । তবে রবিবার সন্ধ্যায় আচমকাই ভাঙনের তীব্রতা বাড়ায় ভয়াবহ আকার নেয় । পাড় ভেঙে হু হু করে পদ্মা এগিয়ে আসায় এলাকায় তীব্র আতঙ্ক বাড়ছে ।
স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, রঘুনাথগঞ্জ থানার তারানগর সংলগ্ন রাধাকৃষ্ণপুর এলাকায় গত কয়েক দিন ধরেই পদ্মার ভাঙন চলছিল । তবে রবিবার সন্ধ্যায় আচমকাই ভাঙনের তীব্রতা বেড়ে যায় । নদীর পাড়ের বড় একটি অংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে । সেই ভাঙনের সঙ্গেই পদ্মাগর্ভে তলিয়ে যায় এলাকার পুরনো একটি মনসা মন্দির । চোখের সামনে মন্দিরটি নদীতে চলে যেতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা ।
ভাঙন এখনও অব্যাহত থাকায় নদীপাড়ের বসতিগুলি নিয়েও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । স্থানীয়দের দাবি, এভাবে ভাঙন চলতে থাকলে নতুন করে ঘরবাড়ি নদীর গ্রাসে চলে যেতে পারে । ইতিমধ্যেই আতঙ্কে রাত কাটাচ্ছেন নদীপাড়ের মানুষ । তাঁদের আশঙ্কা, পরিস্থিতির দ্রুত মোকাবিলা না করা হলে ফের বহু পরিবারকে ঘরছাড়া হতে হতে পারে ।
ভাঙন রোধে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা । নদীর পাড় পরিদর্শন করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক এই দাবিই এখন রাধাকৃষ্ণপুরের বাসিন্দাদের । 24 ঘণ্টা আতঙ্কের প্রহর গুনছেন নদীপাড়ের বাসিন্দারা । এরপর পদ্মা কার ভিটে বাড়ি কেড়ে নেবে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন স্থানীয়রা ।
স্থানীয় বাসিন্দা উজ্জ্বল হালদার বলেন, রবিবার রাত দুটো আড়াইটে নাগাদ ভাঙন শুরু হয়েছে । মনসা মন্দির-সহ বেশ কয়েকটি বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে । বহু বাড়ি বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছে । আতঙ্কে অনেকেই এলাকা ছাড়তে শুরু করেছেন ।