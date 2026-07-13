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টাকার বিনিময়ে চাকরির প্রতিশ্রুতি ! হাইকোর্টে অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ পেলেন মানস

পাসপোর্ট জমা রাখা-সহ একাধিক শর্ত আরোপ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে প্রাক্তন মন্ত্রীকে ৷

MANAS BHUNIA GETS PROTECTION
মানস ভুঁইয়া ৷ (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 13, 2026 at 8:50 PM IST

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কলকাতা, 13 জুলাই: টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতির অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে ৷ সেই মামলায় এবার কলকাতা হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন মানস ৷ তাঁকে অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ দিল বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চ ৷ তবে, একাধিক শর্ত আরোপ করেছেন বিচারপতি ৷ সেই সঙ্গে মানসকে টাকার বিনিময়ে চাকরির প্রতিশ্রুতি মামলার তদন্ত সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷

সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দেন, মামলাকারী মানস ভুঁইয়াকে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা দেওয়া যেতে পারে ৷ তবে, তাঁকে নিজের পাসপোর্ট পুলিশের কাছে জমা রাখতে হবে ৷ সেই সঙ্গে সবং পুলিশ স্টেশনের আওতাধীন এলাকাতেই থাকতে হবে তৃণমূল নেতাকে ৷ তদন্তে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করতে হবে ৷

বিচারপতির পর্যবেক্ষণ ছিল, "মানস ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, তা তদন্ত সাপেক্ষ ৷ তাই তাঁকে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা দিতে সমস্যা নেই ৷" তাই এখনই তাঁর গ্রেফতারি রুখতে আদালত অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ দিল ৷ এদিন আদালতে মানসের আইনজীবী বিচারপতিকে বলেন, "আমরা তদন্তে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ৷ এতদিন যতগুলো নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তাতে হাজিরা দিয়েছেন, তদন্তে সহযোগিতা করেছেন মানস ভুঁইয়া এবং অন্যান্যরা ৷"

তবে, রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী মানস ভুঁইয়ার আগাম জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেন ৷ বলা হয়, মানস ভুঁইয়া একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ৷ তাই তিনি বাইরে থাকলে সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন ৷ তবে, আদালত সেই যুক্তি মানতে চায়নি ৷ পাশাপাশি পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মানস ভুঁইয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অন্তত 48 ঘণ্টা আগে নোটিশ দিতে হবে ৷

উল্লেখ্য, সবং থানায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে বিকাশ কুমার টুং নামে এক ব্যক্তি অভিযোগ করেন, তাঁর স্ত্রীকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানস ভুঁইয়ার মধ্যস্থতায় পাঁচ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু, সেই চাকরি তাঁর স্ত্রী পাননি ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে সবং থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অর্থাৎ, BNS-এর 318(4)/61(2) ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ তবে, মেদিনীপুর জেলা আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন মানস ৷ কিন্তু, সেই আবেদন বিচারাধীন থাকায় তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷

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CALCUTTA HIGH COURT
MANAS BHUNIA
JOB SCAM
মানস ভুঁইয়া
MANAS BHUNIA GETS PROTECTION

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