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এবার গ্রেফতার পাথর মাফিয়া টুলুর ম্যানেজার, হদিশ আরও বিপুল সম্পদের

আগেই মাফিয়া টুলুর আত্মীয় মীনার মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ ৷ এবার পুলিশের জালে টুলুর ম্যানেজার ৷

TULU MONDAL MANAGER ARRESTED
গ্রেফতার পাথর মাফিয়া টুলুর ম্যানেজার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 2:28 PM IST

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সিউড়ি, 3 অগস্ট: গ্রেফতার পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের ম্যানেজার ৷ পাচামি ও দেউচা অঞ্চলের পাথর এবং ক্রাশার সাপ্লাই অফিসের দায়িত্বে ছিলেন সীতেশ প্রামাণিক। মুর্শিদাবাদ জেলার সালারের বাসিন্দা সে ৷ সোমবার বীরভূমের মহম্মদবাজার থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে ৷ আগেই মাফিয়া টুলুর আত্মীয় মীনার মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই এই ম্যানেজারের নাম উঠে আসে বলে জানা গিয়েছে।

ধৃত সীতেশ বলেন, "আমি টুলু মণ্ডলের পাচামির ক্রাশারে কাজ করতাম ৷ কেন গ্রেফতার করেছে সেটা জানি না।" গত 29 জুন বীরভূমের মহম্মদবাজারে পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলুর আত্মীয় মীনারের বাড়িতে হানা দিয়েছিল বীরভূম পুলিশের বিশেষ দল। সেখান থেকে সাড়ে 28 কোটি টাকা ও সোনার বাট উদ্ধার হয়েছিল ৷ এই ঘটনায় মীনারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ হেফাজতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পরেই উঠে আসে টুলুর ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিকের নাম ৷

এদিন, মহম্মদবাজার থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তার কাছেই পাচামি পাথর খাদানের যাবতীয় হিসাব থাকত। পাচামির ক্রাশারগুলির দায়িত্বে ছিল এই সীতেশ ৷ মুর্শিদাবাদ জেলার সালারের বাসিন্দা সে। কিন্তু, কর্মসূত্র থাকত মহম্মদবাজারে। এদিন ধৃতকে সিউড়ি জেলা আদালতে তোলা হয় ৷ আত্মীয় মীনারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে টুলুর আরও সম্পত্তির হদিশ মিলেছে ৷ বিঘের পর বিঘে জমি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থায়ীভাবে 34 কোটি টাকা রাখা রয়েছে। ইতিমধ্যে ওই অ্যাকাউন্টটি সিজ করেছে পুলিশ ৷

প্রতিদিন বীরভূমের এই 5টি টোল আদায় গেট থেকে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন কোটি টাকা আদায় হয় ৷ কখনও কখনও এই টাকা আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 5 কোটি টাকা পর্যন্ত যেত। কিন্তু, সরকারি কোষাগারে জমা পড়ত মাত্র 80 থেকে 90 লক্ষ টাকা। কখনও 1 কোটি বা 1 কোটি 10 লক্ষ টাকা ৷ বাকি টাকা টুলুর হাত ধরে তৃণমূলের নেতা, বিধায়ক থেকে শুরু করে পুলিশ, প্রশাসন, এমনকী সাংবাদিকদের একাংশের কাছে চলে যেত ৷ যাতে নকল ডিসিআর (ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিট) কেলেঙ্কারির তথ্য বাইরে না-বেরিয়ে আসে ৷ তাছাড়া, কোনও সাংবাদিকদের ক্ষমতা ছিল না এই 5টি ডিসিআর গেটের ছবি তোলার। কারণ টুলুর পোষা গুন্ডাদের কড়া নিরাপত্তায় চলত বেআইনি ডিসিআর গেটগুলি ৷

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মাসে কমপক্ষে 70 থেকে 90 কোটি টাকা টুলুর পকেটে ৷ এভাবে 2015 থেকে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত চলেছে টুলুর টাকা তোলার কারবার ৷ শুধু পাথর থেকে আয় নয়। ময়ূরাক্ষী নদীতে একাধিক বালির ঘাট চালাত এই টুলু। তার অধিকাংশই বেআইনি ৷
500-র বেশি ডাম্পার রয়েছে টুলুর। এছাড়া, আত্মীয়দের নামেও ডাম্পার রয়েছে। সব মিলিয়ে সাড়ে 800 ডাম্পারের মালিক টুলু। বীরভূম জেলায় খাদান ও ক্রাশার মালিকদের কাছে অঘোষিত নির্দেশ ছিল টুলুর ডাম্পারই ব্যবহার করতে হবে ৷ না-পাওয়া গেলে তখন অন্য কারও ডাম্পার মাল বোঝাইয়ের জন্য নিতে পারবে ৷

মহম্মদবাজারে টুলুর অফিস ছিল। এছাড়া সিউড়ির নেতাজি পল্লীতে একটি প্রাসাদোপম বাড়ি ও অফিস আছে ৷ নিজের ডাম্পারগুলিতে তেল ভরার জন্য নিজেই দু'টি পেট্রল পাম্প কিনেছিলেন টুলু। একটি পাম্প মহম্মদবাজারে, অন্যটি গণপুরে ৷ এর পাশাপাশি, দেউচা-পাচামি, মহম্মদবাজার প্রভৃতি এলাকায় বিঘের পর বিঘে জমি রয়েছে এই টুলু ও তাঁর আত্মীয়দের নামে ৷ রয়েছে দামি দামি বিদেশি গাড়ি। হাজার কোটি টাকার বেশি সম্পত্তির মালিক এই মাফিয়া টুলু। যদিও, এই মুহূর্তে মাফিয়া টুলু পরিবার নিয়ে তুরস্কে ছুটি কাটাচ্ছে।

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টুলুর ম্যানেজার
MANAGER OF STONE MAFIA ARRESTED
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পাথর মাফিয়া টুলু
TULU MONDAL MANAGER ARRESTED

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