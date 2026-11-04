স্ত্রীর কাটা মুণ্ডু হাতে এলাকা ঘুরলেন যুবক, মন্দিরে বসে চলল প্রার্থনাও
Man walks with Wives Head in Hand: এহেন দৃশ্য চোখের সামনে দেখে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা ৷ খবর দেওয়া হয় পুলিশে ৷
Published : November 4, 2026 at 11:59 AM IST
গঙ্গারামপুর, 4 নভেম্বর: স্ত্রীর মুণ্ডু কেটে হাতে নিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়ালেন ব্যক্তি ৷ স্থানীয় একটি মন্দিরে গিয়ে দু-হাত জোড় করে বসে থাকতেও দেখা গেল । বুধবার সকালে এমন দৃশ্য দেখে থ দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর শহরের 4 নম্বর ওয়ার্ডের নারায়ণপুর এলাকা ৷ আতঙ্কিত এলাকাবাসী ৷
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ । তখনও দেখা যায় অভিযুক্ত এক হাতে দা আর অন্য হাতে স্ত্রীর কাটা মুণ্ডু নিয়ে নির্বিকার দাঁড়িয়ে ৷ অনেক চেষ্টার পর পুলিশ অভিযুক্তের হাত থেকে দা ও মহিলার মুণ্ডু-সহ দেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় । পাশাপাশি আটক করা হয় অভিযুক্ত স্বামী রিন্টু ঘোষকে । মৃতার নাম সীমা সরকার ঘোষ ।
প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, দাম্পত্য কলহের জেরে এই খুন ৷ তবে ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
এই বিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক শুভতোষ সরকার জানান, গঙ্গারামপুর পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডে একটি ঘটনা ঘটেছে । পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের পাশাপাশি যুবককে আটক করেছে । কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ।
এই বিষয়ে এলাকাবাসী রাজেশ প্রামাণিক বলেন, "আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শুনি আমার ভাইঝির মাথা কেটে নিয়ে জামাই বসে আছে মন্দিরের ভিতরে । এরপর বাইরে যেতেই সেই দৃশ্য দেখতে পাই ৷ আগে সরকারি বাসের কন্ডাক্টর ছিল ৷ কিন্তু, কোনও একটা কিছু ঘটার পর চাকরি ছেড়ে দিয়েছে । এখন কীভাবে ঘটনা ঘটল তা বুঝতে পারছি না । কিছুদিন আগে ধার্মিক হয়ে গিয়েছিল । বাবা মারা যাওয়ার পর এরকম হয়ে গিয়েছে । কিন্তু এই ঘটনা ঘটাবে ভাবতে পারিনি ৷ আমি চাই ওর উপযুক্ত শাস্তি হোক ।"