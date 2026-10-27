হাতুড়ি দিয়ে ব্যবসার অংশীদারকে খুনের চেষ্টা, গণধোলাই দিয়ে অভিযুক্তকে পুলিশে দিল জনতা

হাতুড়ি দিয়ে ব্যবসার অংশীদারকে খুনের চেষ্টা, গণধোলাই দিয়ে অভিযুক্তকে পুলিশে দিল জনতা
Baduria Business Partner Tries to Murder another: অংশীদারি ব্যবসার মর্মান্তিক পরিণতি দেখল বাদুড়িয়া ৷ চায়ের দোকানে আড্ডার সময় এক অংশীদারকে খুনের চেষ্টা করল অপরজন ৷
Published : October 27, 2026 at 2:45 PM IST
বাদুড়িয়া, 27 অক্টোবর: অংশীদারিত্বে গাড়ির ব্যবসার আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে রক্তারক্তি কাণ্ড ৷ চায়ের দোকানে বসে থাকা অবস্থায় কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভারী হাতুড়ি দিয়ে এক অংশীদারের মাথায় প্রাণঘাতী আঘাত করার অভিযোগ উঠল অপর অংশীদারের বিরুদ্ধে । সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত হুগলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ।
আশঙ্কাজনক অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তি বর্তমানে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন । ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তকে আটকে রেখে মারধরের পর পুলিশের হাতে তুলে দেয় ।
বাদুড়িয়া থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, অভিযুক্ত আরিফুল মণ্ডলকে গ্রেফতার করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । শুধুই কি অংশীদারি ব্যবসার আর্থিক লেনদেনের বিবাদ, নাকি এই হামলার নেপথ্যে অন্য কোনও পুরনো শত্রুতা রয়েছে— সব দিক খতিয়ে দেখতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হুগলি গ্রামের বাসিন্দা সাইফুদ্দিন মণ্ডলের সঙ্গে আরিফুল মণ্ডলের যৌথ অংশীদারিত্বে একটি বাণিজ্যিক গাড়ি ছিল । সেই গাড়ির ব্যবসা ও আর্থিক লেনদেন নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই দু'জনের মধ্যে চরম টানাপোড়েন চলছিল । গতকাল হুগলি গ্রামের একটি চায়ের দোকানে বসে ছিলেন সাইফুদ্দিন ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, চায়ের দোকানে পাঁচ-সাতজন লোক বসে থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কোনও বড় কথা কাটাকাটি ছাড়াই আচমকা পাশের একটি লেদ কারখানা থেকে প্রায় পাঁচ কেজি ওজনের ভারী হাতুড়ি তুলে আনে আরিফুল । এরপর কোনও সুযোগ না দিয়েই সাইফুদ্দিনের মাথায় সজোরে এলোপাথাড়ি আঘাত করতে থাকে সে ।
হাতুড়ির আঘাতে মাথা ফেটে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সাইফুদ্দিন । সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে আরিফুলকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন এবং একটি ঘরে আটকে রেখে উত্তম-মধ্যম দেন । অন্যদিকে, আশঙ্কাজনক ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সাইফুদ্দিনকে দ্রুত বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ।
চিকিৎসকরা জানান, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও মাথায় গভীর ক্ষতের কারণে তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক । খবর পেয়ে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ অভিযুক্ত আরিফুলকে উদ্ধার করতে পৌঁছলে উত্তেজিত গ্রামবাসীদের প্রবল ক্ষোভের মুখে পড়ে । পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় নামাতে হয় বাড়তি পুলিশ ও র্যাফ । শেষ পর্যন্ত পুলিশ অভিযুক্তকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় এবং গ্রেফতার করে ।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী গ্রামবাসী কাইয়ুম আলি গাজী বলেন, "চায়ের দোকানে ওরা বসে ছিল । পার্টনারের একটা গাড়ি নিয়ে অনেক দিন ধরেই ঝামেলা চলছিল । হঠাৎ, পাশের লেদ থেকে প্রায় পাঁচ কেজি ওজনের হাতুড়ি এনে কোনও কথা ছাড়াই সজোরে মাথায় বসিয়ে দেয় আরিফুল । প্রচণ্ড রক্তপাত হতে থাকায় তাঁরা তৎক্ষণাৎ সাইফুদ্দিনকে বসিরহাট হাসপাতালে পাঠান । আক্রান্ত সাইফুদ্দিন অত্যন্ত গরিব এবং তাঁর পরিবার রয়েছে, তাই তাঁরা অবিলম্বে সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ও দোষীর কঠোরতম শাস্তির দাবি জানাচ্ছি ।"
অপর এক গ্রামবাসী আলি আহমেদ বিশ্বাসের কথায়, "দোকানে পাঁচ-সাতজন লোক বসে ছিল, কোনও বড় বচসাও হয়নি । কথা বলতে বলতেই হঠাৎ হাতুড়ি এনে মাথায় মেরে দেয় আরিফুল । মূলত গাড়ির টাকা-পয়সার লেনদেন নিয়েই এই কাণ্ড । মারার পরই সাধারণ মানুষ আরিফুলকে ধরে মারধর করে আটকে রাখে এবং আহতকে হাসপাতালে পাঠায় ।"
পুলিশ ধৃত আরিফুল মণ্ডলকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে । শুধুই কি গাড়ির ব্যবসার আর্থিক বখরা নাকি, এর নেপথ্যে পুরনো কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল, তা পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ ।