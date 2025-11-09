মোটরবাইক চেয়েও না পেয়ে ভাইকে গুলি, অভিযুক্তকে খুঁজছে পুলিশ

মোটরবাইক চেয়েও না পেয়ে ভাইকে গুলি, অভিযুক্তকে খুঁজছে পুলিশ
ভাইকে গুলি করে খুনের চেষ্টা ৷ পলাতক দাদার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ৷ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরাতন মালদায় ৷
Published : November 9, 2025 at 7:28 AM IST
মালদা, 9 নভেম্বর: মোটরবাইক চেয়ে না পাওয়ায় গুলি করে ভাইকে খুনের চেষ্টা করল দাদা ৷ শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা পৌরসভার মঙ্গলবাড়ি খইহাট্টা এলাকায় ৷ কাঁধে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ভাইকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় স্থানীয় মঙ্গলবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ ৷ যদিও ঘটনার পর এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে অভিযুক্ত দাদা ৷ তার সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে মালদা থানার পুলিশ ৷
গুলিবিদ্ধ ভাইয়ের নাম জীবন দত্ত ৷ পেশায় হকার ৷ খইহাট্টা এলাকার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা তাঁরা ৷ দাদা মদন দত্ত একই বাড়িতে থাকে ৷ স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, আগে মদনও ব্যবসা করত ৷ ভালোমতোই চলত তার পরিবার ৷ কিন্তু পরবর্তীতে সে লটারির নেশায় জড়িয়ে পড়ে ৷ নিয়মিত লটারির টিকিট কাটত ৷ এনিয়ে সংসারে দুই ভাইয়ের মধ্যে অশান্তিও হত ৷ কিন্তু তার জন্য যে সে ভাইকে গুলি করতে পারে, সেকথা এলাকার কেউ ভাবতে পারেননি ৷
গুলিবিদ্ধ জীবন দত্তর মেয়ে পঞ্চমী দত্ত বলেন, "জেঠু প্রায়শই বাবার কাছে মোটরবাইক চায় ৷ এনিয়ে অনেকবার ঝগড়াঝাঁটিও হয়েছে ৷ কিন্তু কখনও হাতাহাতি হয়নি ৷ গতকালও বাবার কাছে বাইক চেয়েছিল জেঠু ৷ কিন্তু গতকাল ভাইকে টিউশনি থেকে আনার কথা ছিল বাবার৷ তাই বাবা বাইক দিতে চায়নি ৷ কারণ, টিউশনির স্যারকে বাবা ছাড়া আমরা কেউ চিনি না ৷ তিনি কোথায় পড়ান, তাও জানি না ৷ তাছাড়া গতকাল বাবার নিজেরও কিছু কাজ ছিল ৷ এনিয়ে ফের জেঠুর সঙ্গে বাবার ঝামেলা শুরু হয় ৷ হঠাৎ জেঠু পিস্তল বের করে বাবাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেয় ৷ বাবার বাম কাঁধে গুলি লাগে ৷ এর আগেও ঝগড়ার সময় জেঠু বাবাকে গুলি করে খুনের হুমকি দিয়েছে ৷"
পঞ্চমী আরও বলেন, "জেঠুর লটারির টিকিট কাটার নেশা ৷ এর আগে দু'বার লটারিতে এক কোটি করে মোট দু'কোটি টাকা পেয়েছিল ৷ এতে তার লটারির টিকিট কাটার নেশা আরও বেড়ে গিয়েছিল ৷ সেই নেশায় নিজের সমস্ত টাকা শেষ করে ফেলে ৷ মাঝেমধ্যেই বাবার কাছে টাকা চাইত ৷ আমার বাবা সামান্য হকার ৷ জেঠুর চাহিদা সবসময় পূরণ করতে পারত না ৷ কিন্তু তার জন্য যে বাবাকে গুলি করবে, আমরা কখনও ভাবতে পারিনি ৷ আমরা চাই, জেঠুর উপযুক্ত শাস্তি হোক ৷"
এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরাতন মালদা শহরজুড়ে ৷ মদন কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পেল, প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তা নিয়েও ৷ জেলা পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, ঘটনার পরই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে অভিযুক্ত ৷ তার খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷ কোথা থেকে তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র এল, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মালদা থানার পুলিশ ৷