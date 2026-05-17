দিনের আলোয় ব্যস্ত রাস্তায় যুবককে কাটারির কোপ, চাঞ্চল্য বাঘাযতীনে

দিনের আলোয় ব্যস্ত রাস্তায় যুবককে কাটারির কোপ, চাঞ্চল্য বাঘাযতীনে
হামলায় গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ।
Published : May 17, 2026 at 10:51 AM IST
কলকাতা, 17 মে: শহরের রাস্তায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা ! তাও আবার দিনে দুপুরে ৷ শনিবারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল দক্ষিণ কলকাতায় ৷ শনিবার বাঘাযতীন এলাকায় প্রকাশ্য রাস্তায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছে ৷ ব্যস্ত সময়ে এক ব্যক্তির উপর কাটারি নিয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ । হামলায় গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত ব্যক্তির নাম অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় । তিনি এলাকায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের ড্রাম সরবরাহের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত । শনিবার অন্যান্য দিনের মতোই কানুনগো এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছিলেন তিনি । সেই সময় আচমকাই তাঁর উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ । পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷"
স্থানীয়দের দাবি, সুদীপ দাস নামে এক ব্যক্তি ধারালো কাটারি নিয়ে অনির্বাণের উপর চড়াও হন । আচমকা হামলায় আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে গিয়ে অনির্বাণের হাতে গুরুতর চোট লাগে । রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে বাঘাযতীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়েছে । বর্তমানে তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন বলে খবর ।
ঘটনার পরেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাঘাযতীন থানার পুলিশ । হামলার নেপথ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতা, ব্যবসায়িক বিবাদ নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ । এই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ ।
তাঁদের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে বাঘাযতীন ও গড়িয়া এলাকায় দুষ্কৃতীদের দাপট ক্রমশ বেড়েছে । এলাকায় সিন্ডিকেট, তোলাবাজি ও দখলদারির মতো অভিযোগও নতুন নয় বলে দাবি স্থানীয়দের । প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে ।
উল্লেখ্য, এর আগেও গড়িয়া এলাকায় একাধিক নৃশংস ঘটনার অভিযোগ উঠেছে । বিধানসভা নির্বাচনের আগে একটি বিউটি পার্লারে ঢুকে এক মহিলাকে কুপিয়ে খুনের ঘটনাও ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল । ফের দিনের আলোয় ধারাল অস্ত্র নিয়ে হামলার ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে দক্ষিণ কলকাতার এই অঞ্চলে ।