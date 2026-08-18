স্ত্রীকে রাস্তায় ফেলে এলোপাথাড়ি কোপ, গ্রেফতার স্বামী

স্ত্রীকে রাস্তায় ফেলে এলোপাথাড়ি কোপ, গ্রেফতার স্বামী
দিনের বেলা এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে । এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা আসল কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ ।
Published : August 18, 2026 at 9:49 AM IST
পুরুলিয়া, 18 অগস্ট: কর্মস্থল থেকে স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এসে রাস্তায় চড়াও স্বামী ৷ এলোপাথাড়ি ছুরির কোপে রক্তাক্ত বধূ ৷ সোমবার এমনই ঘটনার সাক্ষী পুরুলিয়া শহর ৷ অভিযুক্ত বীরু লোহারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । মঙ্গলবার তাঁকে আদালতে তোলা হবে ।
তবে চোখের সামনে এমন ঘটনা দেখে এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবক প্রাণপণে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হামলা চালাতে বাধা দেন ৷ রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজে এমনই ছবিই ধরা পড়েছে ৷ বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত মহিলা । চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া পুরসভার 11 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত মাহাতোপাড়া এলাকায় ।
পুরুলিয়া জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাকে জেরার পরই ঘটনার কারণ স্পষ্ট হবে ।"
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত মহিলার নাম মৌসুমী লোহার ওরফে ঝুমা ৷ বয়স আনুমানিক 35-36 বছর ৷ তাঁর শ্বশুরবাড়ি পুরুলিয়ার ঝালদা থানা এলাকায় । বেশ কিছু দিন ধরে পারিবারিক অশান্তির কারণে তিনি স্বামীর ঘর ছেড়ে পুরুলিয়া পুরসভার 16 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত শিমুলঘুটা এলাকায় বাপের বাড়িতে থাকছিলেন । নিজের ও সন্তানদের কথা ভেবে প্রায় তিন মাস ধরে স্থানীয় একটি আটা মিলে কাজ করছিলেন ।
সোমবার হঠাৎই স্ত্রীর কর্মস্থল অর্থাৎ মাহাতোপাড়া এলাকার ওই আটা মিলে হাজির হয় অভিযুক্ত বীরু লোহার । সেখানে গিয়ে দারোয়ানদের দিয়ে স্ত্রীকে বাইরে ডেকে পাঠান । মৌসুমী লোহার মিল থেকে বাইরে আসতেই আচমকা পকেট থেকে ছুরি বের করে তাঁর উপর এলোপাথাড়ি কোপ বসাতে শুরু করেন বীরু । মুখ-সহ শরীরের একাধিক জায়গায় গুরুতর আঘাত লাগায় রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন মৌসুমী ।
এই হাড়হিম করা দৃশ্যের মাঝেই দেবদূতের মতো হাজির হন এক যুবক । মহিলার চিৎকার শুনে নিজের প্রাণের তোয়াক্কা না-করেই ঘাতক স্বামীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি । অভিযুক্তকে টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং প্রবল বাধা দেন । ওই যুবকের নাম-পরিচয় জানা না-গেলেও এই ঘটনা রুখে দেওয়ায় তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ স্থানীয়রা ।
এরপরই ঘটনাস্থলে জড়ো হন এলাকার মানুষজন । আটা মিলের মালিক তড়িঘড়ি বেরিয়ে এসে পুলিশে খবর দেন ৷ রক্তাক্ত মৌসুমীকে পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সদর ক্যাম্পাসে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় । দীর্ঘ অস্ত্রোপচারের পর ওই গৃহবধূকে আইসিইউ-তে (ICU) স্থানান্তর করা হয়েছে এবং তাঁর অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক বলে খবর ৷
দিনের বেলা এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে । এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা আসল কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ ।