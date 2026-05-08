পোষ্যের গলার বেল্ট দিয়ে স্ত্রীকে খুন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড স্বামীর

2019 সালে দেখাশোনা করে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল ৷ কর্মসূত্রে কাঁকসাতেই বসবাস করতেন ওই দম্পতি।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 8, 2026 at 4:41 PM IST

দুর্গাপুর, 8 মে: পোষা কুকুরের বেল্ট দিয়ে স্ত্রীকে খুন ৷ পাঁচ বছর পর স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ৷ পোষ্যের বেল্ট দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে স্ত্রীকে খুনের ঘটনায় স্বামীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল দুর্গাপুর মহকুমা আদালত । পাশাপাশি 50 হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে ৷

2021 সালের 5 সেপ্টেম্বর পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসা থানার আড়া এলাকার একটি আবাসনে ঘটনাটি ঘটে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সহকারী ম্যানেজার বিপ্লব পারিদা ও স্ত্রী ইপসা প্রিয়দর্শিনী এই আবাসনে ভাড়া থাকতেন। বিপ্লবের বাড়ি ওড়িশায় এবং ইপসার বাড়ি কটকে ৷ 2019 সালে দেখাশোনা করে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল ৷ কর্মসূত্রে কাঁকসাতেই বসবাস করতেন ওই দম্পতি ৷ তদন্তে উঠে আসে, বিয়ের পর থেকেই নানা বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি চলত। ঘটনার দিন রাতেও তাঁদের মধ্যে বচসা শুরু হয় এবং তা ক্রমশ চরমে ওঠে ৷ অভিযোগ, উত্তেজনার মাথায় পোষা কুকুরের বেল্ট দিয়ে স্ত্রীর গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করেন বিপ্লব।

ঘটনার পর অভিযুক্ত নিজেই মোটরবাইক চালিয়ে কাঁকসা থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন এবং অপরাধের কথা স্বীকার করেন ৷ খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘরের মেঝে থেকে ইপসার দেহ উদ্ধার করে ৷ পরে মৃতার পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয় ৷ এই খুনের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। আবাসনের অন্যান্য বাসিন্দারাও ঘটনায় হতবাক হয়ে পড়েন ৷ এরপর তদন্ত শুরু করে কাঁকসা থানা।

দীর্ঘ তদন্ত, সাক্ষ্যপ্রমাণ ও শুনানির পর অবশেষে মামলায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী শ্রাবণী সরকার জানান, 2021 সালের 6 সেপ্টেম্বর মামলা শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ার শেষে বিচারক অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং 50 হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেয় আদালত।

