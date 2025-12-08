ধর্ষণের 8 মাসের মাথায় সন্তান, দোষীর 25 বছরের জেল

ধর্ষণের 8 মাসের মাথায় সন্তান, দোষীর 25 বছরের জেল
নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রতিবেশীকে 25 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল জলপাইগুড়ি পকসো আদালত। 8 মাসের মধ্যেই মামলায় রায় ঘোষণা করল আদালত।
Published : December 8, 2025 at 7:45 PM IST
জলপাইগুড়ি, 8 ডিসেম্বর: নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় প্রতিবেশীকে 25 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিল জলপাইগুড়ি পকসো আদালত ৷ এর পাশাপাশি তাকে 2 লক্ষ টাকা জরিমানাও দিতে হবে ৷ অনাদায়ে আরও দু'মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এই ঘটনায় নির্যাতিতাকে 10 লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দিতেও ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটিকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
16 বছরের ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় চলতি বছরের মার্চ মাসে ৷ ধর্ষণের জেরে নির্যাতিতা একটি সন্তানের জন্ম দেয় ৷ তার 9 মাসের মাথায় মোট ন'জন সাক্ষীর সওয়াল-জবাবের পর সোমবার বিচারক রিন্টু সুর সাজা ঘোষণা করেন ৷ আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছিল ধূপগুড়ি থানা এলাকায় ৷ বাড়ি থেকে বেরিয়ে মেয়েটি ফুটবল খেলতে যাচ্ছিল ৷ সে সময় অভিযুক্ত প্রতিবেশী তাকে বাড়ি নিয়ে যায়। এরপর ধর্ষণ করে। পাশাপাশি, বিষয়টি কাউকে জানালে, নাবালিকাকে প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখানো হয় ৷ ভয় পেয়ে নির্যাতিতা কাউকে কিছু বলেনি ৷
পরবর্তী সময়ে মেয়ের শারীরিক গঠনে বদল আসতে দেখে বাবা জানতে চান কী হয়েছে ৷ তখনও ভয়ে কিছুই জানাতে চাইছিল না নির্যাতিতা ৷ পরে দিদি তার থেকে বিষয়টি জানার চেষ্টা করে ৷ বাবাও চেপে ধরেন মেয়েকে ৷ এরপর কাঁদতে কাঁদতে তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া অত্যাচারের কথা জানায় নির্যাতিতা ৷ আর দেরি না করে ওই প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে ধূপগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার বাবা। ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ ৷ তাকে গ্রেফতারও করা হয়। পাশাপাশি, নাবালিকার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়।
এদিকে, কিছুদিন পর নাবালিকা একটি সন্তানের জন্ম দেয়। তদন্তকারী অফিসার নাবালিকা, তার সদ্যজাত সন্তান এবং অভিযুক্তের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য পাঠান। সেই পরীক্ষার রিপোর্ট আদালতে জমা হয়। এ বিষয়ে পকসো আদালতের সরকারি আইনজীবী দেবাশিস দত্ত বলেন, "নাবালিকা এবং ওই ব্যক্তির বাড়ি পাশাপাশি। ঘটনার সময় নাবালিকার বয়স ছিল 16 বছর এবং সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তির বয়স ছিল 50 বছর। মার্চ মাসে ঘটনাটি ঘটে। "
তিনি আরও বলেন, "6-7 মাস পর মেয়েটির শারীরিক গঠন বদলাতে থাকে। বাড়ির সদস্যরা মেয়েটিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। এরপর ধূপগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। মেয়েটি সন্তানের জন্ম দেয়। অভিযুক্ত নির্যাতিতা ও বাচ্চাটির DNA টেস্ট হয়। আজ বিচারক দোষীকে 25 বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। 8 মাসের মাথায় এই মামলায় রায় ঘোষণা হল। নাবালিকা যে কী যন্ত্রণা ভোগ করেছে এবং এখনও করে চলেছে সেটিও বিচারক এদিন তুলে ধরেন।"
আইনজীবীর আরও সংযোজন, "বিচারক এদিন, দোষী রিন্টু সুরকে 25 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও 2 লক্ষ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও দুই মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি, ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নির্যাতিতাকে 10 লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ৷"