মদের আসরে কুপিয়ে খুন ! দেগঙ্গায় ঘরের ভিতর থেকে উদ্ধার ব্যক্তির দেহ
বন্ধুকে ডেকে এনে ঘরের ভিতর মদের আসরের আয়োজন করেন বাবলু কর্মকার ৷ এদিন সকালে সেই ঘর থেকেই উদ্ধার তাঁর রক্তাক্ত দেহ ৷
Published : October 25, 2025 at 4:38 PM IST
দেগঙ্গা, 25 অক্টোবর: ঘরের ভিতরে বন্ধুর সঙ্গে শুক্রবার রাতে মদের আসর বসেছিল ৷ শনিবার সাতসকালে ঘরের ভিতরে মিলল ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ ৷ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার দেগঙ্গায় । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম বাবলু কর্মকার । মৃতের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে । তদন্তকারীদের অনুমান, ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়ে ব্যক্তিকে এলোপাথারি কুপিয়ে খুন করা হয়েছে । ঘটনায় ইতিমধ্যে এক সন্দেহভাজনকে আটক করেছে পুলিশ । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম বাবলু কর্মকার (47)৷ দেগঙ্গা বাজার এলাকার বাড়িতে মায়ের সঙ্গে থাকতেন তিনি ৷ মা থাকতেন পাশের ঘরে বাবলু আলাদাই থাকতেন ৷ দিনমজুরের কাজ করতেন । কাজের শেষে প্রায় প্রতিদিনই নিত্য নতুন লোকেদের সঙ্গে বাড়িতে মদের আসর বসাতেন বলে অভিযোগ ।
শুক্রবার রাতে পরিচিত এক বন্ধুকে বাড়িতে ডেকে আনেন বাবলু । এরপর ঘরের ভিতরে চলে মদের আসর ৷ তদন্তকারীদের অনুমান, সেই সময় দু'জনের মধ্যে কোনও বচসা বেধে যাওয়ায় এই পরিণতি ৷ স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ঘটনার সময় বাবলুর বৃদ্ধ মা অন্য একটি ঘরে ছিলেন । ফলে তিনি কোনও কিছুই টের পাননি । শনিবার সকালে বৃদ্ধা ছেলের ঘরে ঢুকে হতভম্ব হয়ে পড়েন । বিছানার উপর ছেলের রক্তাক্ত দেহ দেখে চিৎকার শুরু করেন ৷ ছুটে আসেন স্থানীয়রা ৷ খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায় ৷ পুলিশকর্মীরা এসে দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বারাসত মেডিক্যাল হাসপাতালে পাঠান ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে বারাসত জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) অতীশ বিশ্বাস বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে এটি খুনের ঘটনা বলেই ধারণা আমাদের ।ঘটনাস্থল থেকে একটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে । খুনে অস্ত্রটি ব্যবহার করা হতে পারে বলে আমাদের অনুমান ৷ এক ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । জেরায় কোনও অসঙ্গতি পাওয়া গেলেই তাঁকে গ্রেফতার করা হবে ।" পুলিশ সূত্রে খবর, ঘরের মেঝেতে দু'জনের ভাতা থালাও উদ্ধার করা হয়েছে ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে মৃত ব্যক্তির মা বলেন, "ছেলে যা কাজ পেত তাই করত । নির্দিষ্ট কোনও বাধা ধরা কাজ ছিল না । আমি পাশের ঘরে থাকতাম । ছেলে থাকত ও'র ঘরে । রাতে ওঁর পরিচিত এক জন এসেছিল । এটুকুই দেখেছি । এরপর কী হয়েছে না-হয়েছে তার কিছুই জানি না । সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, ছেলের দেহ পড়ে রয়েছে বিছানায় । চাপ চাপ রক্তও পড়েছিল সেখানে ।"
স্থানীয় বাসিন্দা মেঘনাথ সরকার বলেন, "ঘুম থেকে উঠে জানতে পারি পাড়ার একজন খুন হয়েছে । দেহ বিছানার উপর পড়েছিল । বুকে ও পিঠে রয়েছে গভীর ক্ষতচিহ্ন । দেহের মাথার পিছনেও আঘাত ছিল । উনি নেশা করতেন । এক এক সময়ে এক এক জনকে নিয়ে আসতেন বাড়িতে ৷ শুক্রবার রাতে ওই ব্যক্তির সঙ্গে মদের আসরে কে ছিল, তা বলতে পারব না । শুনলাম ও'র পরিচিতই কেউ এসেছিল । বাকিটা পুলিশের তদন্তের বিষয় । আমরা চাই, সঠিক তদন্ত করে খুনিকে উপযুক্ত সাজা দেওয়া হোক ।"