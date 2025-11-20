ETV Bharat / state

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, প্রেমিকা মুখ দেখতে না চাওয়ায় গায়ে আগুন যুবকের

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে প্রেমিকার সঙ্গে কথা কাটাকাটি ৷ প্রেমিকা 'মুখ দেখতে চাই না' বলতেই গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন দেন এক যুবক ৷

DIED ON EXTRA MARITAL AFFAIR
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 20, 2025 at 9:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কালনা, 20 নভেম্বর: বছর আট আগে বিয়ে হয়েছিল চিরঞ্জিত হাজরার (34)। তাঁর একটা ছোট মেয়েও আছে। এরই মধ্যে অন্য এক গৃহবধূর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি। ওই গৃহবধূর সঙ্গে কথা কাটাকাটির জেরে এলাকারই রাস্তার পাশে মাঠে নিজের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন দেন চিরঞ্জিত। মৃতের পরিবারের দাবি, ওই গৃহবধূর শাস্তি হওয়া উচিত। মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনার জেরে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার সুলতানপুর পঞ্চায়েতের ইসবপুর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কালনা পুলিশ সূত্রে খবর, এক ব্যক্তির গায়ে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে । তবে, পরিবারের তরফে কারও বিরুদ্ধে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি । অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে। কালনা মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় । চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷

DIED ON EXTRA MARITAL AFFAIR
মৃত চিরঞ্জিত হাজরা (ইটিভি ভারত)

মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কালনার সুলতানপুর পঞ্চায়েতের ইসুবপুর এলাকার বাসিন্দা চিরঞ্জিত হাজরার বিয়ে হয় প্রায় আট বছর আগে । তিনি ডানকুনিতে একটা বিস্কুট কারখানায় কাজ করতেন। নিজের স্ত্রী ও মেয়ে থাকা সত্ত্বেও অন্য এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন চিরঞ্জিত। সে কথা জানাজানি হতেই পরিবারে শুরু হয় চরম অশান্তি। এদিকে ওই মহিলার সঙ্গে মনোমালিন্যও চলছিল তাঁর । চিরঞ্জিতের পরিবারের দাবি, স্ত্রী চিরঞ্জিতকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেও ওই গৃহবধূ সম্পর্ক থেকে বের হতে দেননি ।

এদিকে ওই গৃহবধূর সঙ্গে কথা-কাটাকাটির জেরে চিরঞ্জিত স্থানীয় তেঁতুলপুকুর মাঠ সংলগ্ন একটি জায়গায় গিয়ে নিজের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন । চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্ত্রী ও দিদিকে ফোন করে চিরঞ্জিত বলেন, "ভালো থেকো ৷ আমি আসছি ।" পরিবারের সকলে ওই গৃহবধূর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ।

এই বিষয়ে মৃতের দাদা দিলীপ হাজরা বলেন, "বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল ভাই । আট বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী ও ছোট মেয়ে আছে। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে বাড়িতে অশান্তিও চলছিল। এদিকে যে গৃহবধূর সঙ্গে ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল সে ফোন করে বলে ভাইয়ের মুখ দেখতে চায় না। অভিমানে ভাই, নিজের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে নিজের জাবন শেষ করে ৷ মৃত্যুর আগে দিদিকে ও স্ত্রীকে ফোন করে বলে, 'সবাই ভালো থেকো, আমি আসছি।'

TAGGED:

EXTRA MARITAL AFFAIR
বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক
গায়ে আগুন দিয়ে মৃত্যু যুবকের
A MAN KILLED HIMSELF
DIED ON EXTRA MARITAL AFFAIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.