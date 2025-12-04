কলকাতায় ব্লেড দিয়ে খুন, তদন্তে লালবাজারের হোমিসাইড

কলকাতায় ব্লেড দিয়ে খুন, তদন্তে লালবাজারের হোমিসাইড
পরিবার বা অন্য কেউ কোনও অভিযোগ না-করায়, পুলিশ একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে ৷
Published : December 4, 2025 at 7:54 PM IST
কলকাতা, 4 ডিসেম্বর: খাস কলকাতায় ধারালো ব্লেড দিয়ে কুপিয়ে ব্যক্তিকে খুন ! দেহ উদ্ধার হয়েছে তাঁর বাড়ি থেকেই ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মুচিপাড়া থানা এলাকার শশীভূষণ দে স্ট্রিটে ৷ উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির দেহে আঘাতের প্রকৃতি দেখে পুলিশ প্রাথমিকভাবে একে খুন বলেই সন্দেহ করছে । তবে পরিবার বা অন্য কেউ এই ঘটনায় কোনও অভিযোগ না-করায়, পুলিশ এই ঘটনায় একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অশোককুমার দাস (48)। 2 ডিসেম্বর রাত ন'টা থেকে 11টা 55-র মধ্যে তাঁর নিজের বাড়িতেই ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান । তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, একটি ধারালো ব্লেড দিয়ে তাঁকে নৃশংসভাবে কোপানো হয়েছে ৷
ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত করা হয় । রিপোর্টে পরিষ্কার উল্লেখ, অশোককুমার দাসের মৃত্যু হয়েছে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ।
এই ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে বা পরিচিত কারও তরফে কোনও অভিযোগ জমা না-পড়লেও, ঘটনাটির গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনা করে পুলিশ নিজস্ব উদ্যোগে মামলা দায়ের করেছে । ঘটনার রাতে ঠিক কী কারণে এই হামলা হয়েছে, বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত - সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি ।
এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত করছি । সব দিক বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে ৷" এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ । তবে ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে, যা তদন্তে সহায়ক হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । ফরেনসিক দলও ঘটনাস্থল পরীক্ষা করেছে বলে জানা গিয়েছে ।
পুলিশের একটি বিশেষ দল ঘটনার তদন্ত করছে । কেন ও কীভাবে অশোক দাস খুন হলেন, তার উত্তর খুঁজতে ইতিমধ্যেই আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । স্থানীয়দেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । এই বিষয়ে মুচিপাড়া থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, "আমরা সব দিক খতিয়ে দেখছি । খুনের পিছনে পরিচিত কেউ আছে কি না বা কোনও পুরনো বিবাদ রয়েছে কি না - সবটাই তদন্তাধীন ।"
শহরের মাঝেই এমন খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে গোটা এলাকায় । তদন্ত এগোলে আরও তথ্য সামনে আসবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা ।